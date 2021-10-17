موعد عرض برنامج توب شيف Top chef الموسم الخامس ومواعيد الإعادة والقنوات الناقلة

يعد برنامج توب شيف بنسخته العربية من أهم برامج الطبخ في العالم العربي، حيث يقدم البرنامج مجموعة من المنافسات الشرسة للفوز بلقب توب شيف من داخل المملكة العربية السعودية، حيث ينطلق البرنامج بموسمه الخامس بعد فوز الشيف سما جاد سعودية الجنسية بلقب توب شيف للموسم الرابع، ولأول مرة تفوز باللقب شيف أنثى، وتبدأ المنافسة بين ستة عشر طباخ وطباخة من جنسيات عربية مختلفة، حيث تم انطلاق الحلقة الأولى من البرنامج أمس الأربعاء على قناتي mbc وmbc العراق.

القنوات العربية الناقلة لبرنامج توب شيف الموسم الخامس Top chef 5

بعد الإعلان الرسمي عن إنطلاق الموسم الخامس من برنامج المسابقات الأول في العالم العربي توب شيف بالعربي، والذي يشترك به 16 مشترك ومشتركة من مختلف دول العالم العربي، يبحث الكثيرون عن مواعيد إذاعة وإعادة حلقات البرنامج الأسبوعية على المحطات الفضائية الناقلة له، والتي تم الإفصاح عنها تفصيلاً عبر الموقع الرسمي لقنوات Mbc السعودية، والتي سيتم نقلها عبر قناتي mbc 1، وmbc العراق في المواعيد التالية:

مواعيد نقل برنامج توب شيف الموسم الخامس Top chef بقناتي Mbc، وMbc العراق

تنتلق أولى حلقات برنامج بموسمه الخامس إبتداءاً من أمس الأربعاء الموافق 13 من أكتوبر 2021 م الموافق 7 من ربيع الأول من عام 1443 هـ على شاهد (Shahid.mbc.net)، وقناتي ام بي سي، وام بي سي العراق في المواعيد التالية للعرض والإعادة:

المشتركين الجدد ببرنامج بمسابقة توب شيف الموسم الخامس Top chef 5

اندهاش كامل من قبل جميع المشتركين ببرنامج توب شيف الموسم الخامس عند الإعلان عن طبيعة التحدي الأول، حيث بدأت أولى حلقات البرنامج ولأول مرة بتحدي سحب السكاكين والتي بدأت بسحبها أول المشتركات الخليجيين: chef تركان، ومن بعدها chef نجلا، وتوالى المشتركين بسحب السكاكين ضمن منافسة شرسة في أولى حلقات البرنامج.

مواعيد عرض برنامج توب شيف بقناتي Mbc وMbc العراق

يعرض برنامج توب شيف العالم العربي بموسمه الخامس بقناتي Mbc وMbc العراق في المواعيد التالية:

على قناة Mbc: يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت جرينتش، والموافق السابعة والنصف بتوقيت الجزائر، والموافق الثامنة والنصف بتوقيت مصر، والتاسعة والنصف بتوقيتي السعودية والعراق، وفي تمام العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات، كما يعاد البرنامج على نفس القناه سهرة الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جرنتش، والحادية عشر بتوقيت الجزائر، كما يذاع في منتصف الليل بتوقيت مصر، والساعة الواحدة صباح الجمعة بتوقيتي السعودية والعراق، كما يذاع الساعة الثانية صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، كما يوجد اعادة ثانية.