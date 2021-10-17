بمقادير مرملة ولذيذة طريقة عمل البسبوسة الطرية وسر نجاحها زي المحلات

تعتبر البسبوسة من أهم الحلويات الشرقية الأساسية داخل جميع البيوت المصرية، سواء تم شرائها من الخارج أو تحضيرها داخل المنزل، فهي لذيذة الطعم ولها مذاق مميز، بالإضافة إلى أنها يمكن تحضيرها بسهولة جدًا في المنزل، على الرغم من أن هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي لابد من الالتزام بها لضمان جودة صنعها وتصبح كالجاهزة تمامًا، وسوف نتعرف على ذلك من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البسبوسة المرملة بكل سهولة في المنزل طريقة تحضير البسبوسة المرملة بكل سهولة في المنزل بمكونات يمكن تجهيزها بكل سهولة تستطيعي تحضير البسبوسة المرملة ذات الطعم المميز الجميل وطريقة التحضير كالأتي: المكونات كوبين من دقيق السميد.

علبة زبادي كبيرة الحجم.

نصف كوب من اللبن الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبار من السمن.

كوب من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

اربع ملاعق كبار جوز الهند.

ربع كوب لوز محمص.

ملعقة من البيكنج باودر. مكونات الشربات كوب ونصف من السكر.

كوبين من الماء.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقتين من عصير الليمون. طريقة التحضير اولًا طريقة تجهيز الشربات في البداية قومي بتجهيز الشربات وهو عبارة عن إضافة المياه مع السكر في قدر.

ورفع القدر على النار حتى يتم ذوبان السكر تمامًا، ويتم غليان الخليط.

اضيفي الليمون، ثم إضافة الفانيليا.

قومي بالتقليب جيدًا، ثم اتركية حتى يغلي قليلًا ثم ارفعيه من النار واتركية حتى يتم تجهيز البسبوسة. طريقة تجهيز البسبوسة في إناء غويط أضيفي كل المكونات التي تم تجهيزها ماعدا اللوز المحمص اتركية جانبًا.

واخلطي المكونات جيدًا، حتى تصبح عجينة طريقة يمكن فردها بكل سهولة.

احضري صينية البسبوسة.

ادهنيها بالسمن، ويمكن فرشها بورق زبدة.

اضيفي العجينة إلى الصينية.

قومي بفرد العجينة جيدًا حتى تكون متساوية في كل الجوانب، قومي بتزينها باللوز قبل دخولها الفرن وتقطيعها إلى أشكال على الصينية.

ادخلى الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة على الرف الاوسط، وذلك لمدة عشرة دقائق.

اتركي العجينة حتى يتغير لونها إلى الذهبي تمامًا.

أخرجي البسبوسة الان، صبي عليها الشربات مباشرًة بعد خروجها وهي ساخنه حتى تتشرب كل الشربات.

يعاد تقطيعها مرة أخرى وتوضع في الثلاجة حتى تتماسك ثم تؤكل بألف هنا وشفا. طريقة تجهيز البسبوسة تعاني معظم السيدات والفتيات من فشل عمل البسبوسة في المنزل لذا تلجأ لشرائها جاهزة من محل الحلويات، لأنها طرية ومرملة وطعمها لذيذ، ولكن في هذا المقال وضحنا لكم طريقة عمل البسبوسة على أصولها مرملة وطرية مثل الجاهزة، بمكونات متوفرة في كل بيت وبدون تكاليف يمكن عملها في أي وقت، فقط اتبعي الخطوات المرفقة لعمل ألذ بسبوسة مرملة. الوسوم

تعتبر البسبوسة من أهم الحلويات الشرقية الأساسية داخل جميع البيوت المصرية، سواء تم شرائها من الخارج أو تحضيرها داخل المنزل، فهي لذيذة الطعم ولها مذاق مميز، بالإضافة إلى أنها يمكن تحضيرها بسهولة جدًا في المنزل، على الرغم من أن هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي لابد من الالتزام بها لضمان جودة صنعها وتصبح كالجاهزة تمامًا، وسوف نتعرف على ذلك من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البسبوسة المرملة بكل سهولة في المنزل طريقة تحضير البسبوسة المرملة بكل سهولة في المنزل بمكونات يمكن تجهيزها بكل سهولة تستطيعي تحضير البسبوسة المرملة ذات الطعم المميز الجميل وطريقة التحضير كالأتي: المكونات كوبين من دقيق السميد.

علبة زبادي كبيرة الحجم.

نصف كوب من اللبن الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبار من السمن.

كوب من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

اربع ملاعق كبار جوز الهند.

ربع كوب لوز محمص.

ملعقة من البيكنج باودر. مكونات الشربات كوب ونصف من السكر.

كوبين من الماء.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقتين من عصير الليمون. طريقة التحضير اولًا طريقة تجهيز الشربات في البداية قومي بتجهيز الشربات وهو عبارة عن إضافة المياه مع السكر في قدر.

ورفع القدر على النار حتى يتم ذوبان السكر تمامًا، ويتم غليان الخليط.

اضيفي الليمون، ثم إضافة الفانيليا.

قومي بالتقليب جيدًا، ثم اتركية حتى يغلي قليلًا ثم ارفعيه من النار واتركية حتى يتم تجهيز البسبوسة. طريقة تجهيز البسبوسة في إناء غويط أضيفي كل المكونات التي تم تجهيزها ماعدا اللوز المحمص اتركية جانبًا.

واخلطي المكونات جيدًا، حتى تصبح عجينة طريقة يمكن فردها بكل سهولة.

احضري صينية البسبوسة.

ادهنيها بالسمن، ويمكن فرشها بورق زبدة.

اضيفي العجينة إلى الصينية.

قومي بفرد العجينة جيدًا حتى تكون متساوية في كل الجوانب، قومي بتزينها باللوز قبل دخولها الفرن وتقطيعها إلى أشكال على الصينية.

ادخلى الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة على الرف الاوسط، وذلك لمدة عشرة دقائق.

اتركي العجينة حتى يتغير لونها إلى الذهبي تمامًا.

أخرجي البسبوسة الان، صبي عليها الشربات مباشرًة بعد خروجها وهي ساخنه حتى تتشرب كل الشربات.

يعاد تقطيعها مرة أخرى وتوضع في الثلاجة حتى تتماسك ثم تؤكل بألف هنا وشفا. طريقة تجهيز البسبوسة تعاني معظم السيدات والفتيات من فشل عمل البسبوسة في المنزل لذا تلجأ لشرائها جاهزة من محل الحلويات، لأنها طرية ومرملة وطعمها لذيذ، ولكن في هذا المقال وضحنا لكم طريقة عمل البسبوسة على أصولها مرملة وطرية مثل الجاهزة، بمكونات متوفرة في كل بيت وبدون تكاليف يمكن عملها في أي وقت، فقط اتبعي الخطوات المرفقة لعمل ألذ بسبوسة مرملة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمقادير مرملة ولذيذة طريقة عمل البسبوسة الطرية وسر نجاحها زي المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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