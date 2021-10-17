طريقة عمل البان كيك الهش الطري مثل محلات الحلواني

البان كيك ، من أشهر المعجنات البسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج لنضمن السلامة لأسرتنا، وهو من الحلويات العربية المشهورة وتختلف طريقة تحضيره من بلاد لآخر على حسب الأذواق، فتجد الكثير من الناس يفضلون تناوله الجبنة فهي تعطي له رائحة ومذاق مختلف، ويتميز بشكله الجميل عند تزينه بقطع الفاكهة الطازجة، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل البان كيك الهش الجميل بكل سهولة بالمنزل. مكونات البان كيك مكونات البان كيك توجد بعض المكونات البسيطة لعمل وجبة سريعة في المنزل وهى كما يلي:- نصف كوب زبادي. نصف كوب من الحليب. ملعقة كبيرة من الزبدة أو زيت. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. بيضة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من السكر. رشة صغيرة من الملح. طبق كبير من الفواكه المشكلة. نصف كوب من العسل الأبيض. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير البان كيك الهش الطري بطعم حكاية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع جميع المكونات ونقوم بخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي.

نغطي العجين ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يرتاح قليلا.

ثم نحضر طاسة ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن جيداً.

ثم نضيف كمية مناسبة من الخليط في الصينية على شكل دائرة متوسطة الحجم.

ونقوم بتقليب دوائر العجين من وقت لآخر حتى تنضج تماماً.

بعد ذلك نخرجها من الطاسة ونضعها على طبق التقديم ونرشها بالعسل ونزينها بالفواكه ونقدمها بألف صحة وهنا. نصائح عند عمل البان كيك بالمنزل توجد عدة نصائح بسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة وهى كالتالي:- يفضل وضع الدقيق بعد وضع المواد السائلة حتى لا يلتصق أثناء الخفق. عدم دهن الطاسة بمادة دهنية. ترك العجين يرتاح قليلا قبل التشكيل. تسخين الطاسة جيداً حتى لا يلتصق العجين بها. إضافة ملعقة كبيرة من البيكنج بودر يجعل قوام العجين هش. يفضل أن تكون المقادير بدرجة حرارة الغرفة. وضع العسل عليه عند خروجه من الطاسة مباشرة وتزينه بالفواكه. الوسوم

البان كيك ، من أشهر المعجنات البسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج لنضمن السلامة لأسرتنا، وهو من الحلويات العربية المشهورة وتختلف طريقة تحضيره من بلاد لآخر على حسب الأذواق، فتجد الكثير من الناس يفضلون تناوله الجبنة فهي تعطي له رائحة ومذاق مختلف، ويتميز بشكله الجميل عند تزينه بقطع الفاكهة الطازجة، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل البان كيك الهش الجميل بكل سهولة بالمنزل. مكونات البان كيك مكونات البان كيك توجد بعض المكونات البسيطة لعمل وجبة سريعة في المنزل وهى كما يلي:- نصف كوب زبادي. نصف كوب من الحليب. ملعقة كبيرة من الزبدة أو زيت. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. بيضة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من السكر. رشة صغيرة من الملح. طبق كبير من الفواكه المشكلة. نصف كوب من العسل الأبيض. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير البان كيك الهش الطري بطعم حكاية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع جميع المكونات ونقوم بخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي.

نغطي العجين ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يرتاح قليلا.

ثم نحضر طاسة ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن جيداً.

ثم نضيف كمية مناسبة من الخليط في الصينية على شكل دائرة متوسطة الحجم.

ونقوم بتقليب دوائر العجين من وقت لآخر حتى تنضج تماماً.

بعد ذلك نخرجها من الطاسة ونضعها على طبق التقديم ونرشها بالعسل ونزينها بالفواكه ونقدمها بألف صحة وهنا. نصائح عند عمل البان كيك بالمنزل توجد عدة نصائح بسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة وهى كالتالي:- يفضل وضع الدقيق بعد وضع المواد السائلة حتى لا يلتصق أثناء الخفق. عدم دهن الطاسة بمادة دهنية. ترك العجين يرتاح قليلا قبل التشكيل. تسخين الطاسة جيداً حتى لا يلتصق العجين بها. إضافة ملعقة كبيرة من البيكنج بودر يجعل قوام العجين هش. يفضل أن تكون المقادير بدرجة حرارة الغرفة. وضع العسل عليه عند خروجه من الطاسة مباشرة وتزينه بالفواكه.

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