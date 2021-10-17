اصبغي حواجبك بنفسك في البيت بخطوات بسيطة مناسبة للمبتدئات ونتيجة أفضل من صالونات التجميل

‏تبحث الكثير من السيدات عن طريقة صبغ الحواجب في البيت، حيث يعانون من الشعر الخفيف في هذه المنطقة، والذي يسبب فراغات، ولذلك يرغبون في تغيير لونه لكي يبدو أكثر كثافة مما هو عليه، ولذلك نقدم لكم اليوم وصفات بسيطة وسهلة تناسب المبتدئات لصبغ الحواجب في المنزل والحصول على نفس النتيجة التي نحصل عليها في صالون التجميل، وتتميز هذه الوصفات بأنها غير مكلفة، كما أنها ‏تعتمد على مكونات طبيعية آمنة تماما على الجلد وعلى الشعر ولا يوجد أي ضرر منها. ‏مكونات عمل صبغة الحواجب ‏صبغة جاهزة للحواجب والرموش.

بولة صغيرة.

مزيل المكياج الخالي من الزيوت.

كريم مناسب للبشرة الدهنية.

وسادة من القطن.

كمية مناسبة من القطن. ‏طريقة تحضير الصبغة ‏في حالة ارتداء عدسات لاصقة يجب خلعها قبل البدء في تطبيق الصبغة.

بعد ذلك نقوم بتنظيف البشرة بشكل جيد باستخدام مزيل المكياج للتخلص من بقايا المكياج أو الأتربة والأوساخ الموجودة على البشرة.

ونقوم بتوزيع كريم البشرة الدهنية على الجلد حول الحواجب، وذلك لكي لا تأخذ اللون.

بعد ذلك نقوم بالتحكم في درجة اللون المراد الحصول عليه للحواجب، ومن الجدير ذكره أن اللون البني والأسود مناسب للبشرة الداكنة أما اللون الأشقر فهو مناسب للبشرة الفاتحة. ‏طريقة صبغة الحواجب يجب مزج لون الصبغة الخاص بالحاجب بنسبة واحد إلى واحد وذلك من الصبغة وقطرات المحلول.

ونقوم بمزجهم بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

ثم بعد ذلك نقوم بتوزيع الخلطة على الحواجب بشكل جيد ومتساوي باستخدام القطنة.

ويجب أن يتم توزيعها في نفس اتجاه نمو الشعر بشرط أن تغطي الشعر بالكامل.

ولإزالة أي شوائب خارجة عن منطقة الحاجب يجل استخدام قطنة مبللة، ونترك الخليط على الحاجب لمدة 10 دقائق على الأقل.

ثم نقوم بمسحها بقطعة قماش ناشفة، ثم أخرى مبللة.

ولإزالة البقايا نستخدم مزيل المكياج.

وللحصول على درجات لون أغمق يجب تركه مدة أطول على الحاجب.

وتظل هذه النتيجة لمدة لا تقل عن شهر، ويمكن تجديدها قرب أن تختفي للحفاظ على لون مثالي للحواجب بكل سهولة. ‏مكونات عمل صبغة الحواجب‏طريقة تحضير الصبغة‏طريقة صبغة الحواجب الوسوم

‏تبحث الكثير من السيدات عن طريقة صبغ الحواجب في البيت، حيث يعانون من الشعر الخفيف في هذه المنطقة، والذي يسبب فراغات، ولذلك يرغبون في تغيير لونه لكي يبدو أكثر كثافة مما هو عليه، ولذلك نقدم لكم اليوم وصفات بسيطة وسهلة تناسب المبتدئات لصبغ الحواجب في المنزل والحصول على نفس النتيجة التي نحصل عليها في صالون التجميل، وتتميز هذه الوصفات بأنها غير مكلفة، كما أنها ‏تعتمد على مكونات طبيعية آمنة تماما على الجلد وعلى الشعر ولا يوجد أي ضرر منها. ‏مكونات عمل صبغة الحواجب ‏صبغة جاهزة للحواجب والرموش.

بولة صغيرة.

مزيل المكياج الخالي من الزيوت.

كريم مناسب للبشرة الدهنية.

وسادة من القطن.

كمية مناسبة من القطن. ‏طريقة تحضير الصبغة ‏في حالة ارتداء عدسات لاصقة يجب خلعها قبل البدء في تطبيق الصبغة.

بعد ذلك نقوم بتنظيف البشرة بشكل جيد باستخدام مزيل المكياج للتخلص من بقايا المكياج أو الأتربة والأوساخ الموجودة على البشرة.

ونقوم بتوزيع كريم البشرة الدهنية على الجلد حول الحواجب، وذلك لكي لا تأخذ اللون.

بعد ذلك نقوم بالتحكم في درجة اللون المراد الحصول عليه للحواجب، ومن الجدير ذكره أن اللون البني والأسود مناسب للبشرة الداكنة أما اللون الأشقر فهو مناسب للبشرة الفاتحة. ‏طريقة صبغة الحواجب يجب مزج لون الصبغة الخاص بالحاجب بنسبة واحد إلى واحد وذلك من الصبغة وقطرات المحلول.

ونقوم بمزجهم بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

ثم بعد ذلك نقوم بتوزيع الخلطة على الحواجب بشكل جيد ومتساوي باستخدام القطنة.

ويجب أن يتم توزيعها في نفس اتجاه نمو الشعر بشرط أن تغطي الشعر بالكامل.

ولإزالة أي شوائب خارجة عن منطقة الحاجب يجل استخدام قطنة مبللة، ونترك الخليط على الحاجب لمدة 10 دقائق على الأقل.

ثم نقوم بمسحها بقطعة قماش ناشفة، ثم أخرى مبللة.

ولإزالة البقايا نستخدم مزيل المكياج.

وللحصول على درجات لون أغمق يجب تركه مدة أطول على الحاجب.

وتظل هذه النتيجة لمدة لا تقل عن شهر، ويمكن تجديدها قرب أن تختفي للحفاظ على لون مثالي للحواجب بكل سهولة. ‏مكونات عمل صبغة الحواجب‏طريقة تحضير الصبغة‏طريقة صبغة الحواجب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصبغي حواجبك بنفسك في البيت بخطوات بسيطة مناسبة للمبتدئات ونتيجة أفضل من صالونات التجميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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