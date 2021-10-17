أفضل الطرق لعمل كيكة الشاي الهشة زي المحلات بالضبط وبخطوات سهلة وبسيطة

تعد كيكة الشاي من أنواع الكيك السهل في التحضير، حيث يحتوي علي فوائد عديدة، وذلك بسبب احتوائها علي مكونات غدائية تفيد جسم الإنسان، فتعتبر الكيك من الحلوي المحببة للجميع وخاصة الأطفال، فيمكن أن نقوم إعدادها بطريقة سهلة وصحية لأطفالنا بدلا من شراءها من الخارج، وأيضاً من الممكن أن نقوم بإعداد الكيك بجانب العصير أو الشاي، وذلك علي حسب رغبة الأسرة، إذن سوف نتحدث عن طريقة إعداد الكيك بخطوات بسيطة. طريقة عمل كيكة الشاي طريقة عمل كيكة الشاي المكونات 1 كأس من الحليب.

3 كأس من الطحين.

2 كأس من السكر الناعم.

1 كأس من الزبدة.

4 حبات من البيض.

3 ملاعق من البيكنج بودر.

2 ملعقة من الفانيليا.

1/8 ملعقة من الملح. طريقة التحضير نقوم بتحضير صينية لها فتحة من الوسط وعلي شكل دائرة، ثم يتم دهنها بالزبدة او السمن او الزيت، ثم يتم رش القليل من الدقيق، ونتركها جانباً حتي يتم تحضير الكيك.

نحضر الدقيق ونقوم بنخلة جيدا، ثم نضيف البيكنج بودر والملح، ثم نتركة جانباً.

في الخلاط الكهربائي نضع السكر والزبدة، ثم نخلطهم جيداً حتي يصبح الخليط مثل الكريمة، ثم يتم اضافة البيض تدريجياً مع الاستمرار في الخفق، ثم نضع الفانيليا.

نضيف حوالي 1/3 كمية الدقيق مع 1/2 كمية الحليب، ثم يتم الخفق حتي نلاحظ أن الدقيق قد أختفي تماماً، ثم نضيف باقي كمية الدقيق والحليب مع استمرار الخفق، وذلك حتي نلاحظ ان المكونات اندمجت مع بعضها.

نضع الخليط في الصينية، ثم يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة متوسطة، ونتركها في الفرن حوالي ساعة الأ ربع.

نقوم باخراج صينية الكيك من الفرن، ونتركها في الخارج حتي تبرد تماماً.

يمكن تقديم كيك الشاي مع بعض من المشروبات المختلفة، مثل الشاي أو العصير. ملحوظة ملحوظة إذا كنت تريد التأكد من نضج الكيك، إذن يجب أن تقوم باختبار الكيك، وذلك يتم باستخدام خلة الأسنان، حيث يتم من خلال وضع خلة الأسنان في منتصف القالب، وعندما ينضج نلاحظ أن الخلة نظيفة وليس بها اي شئ، أما إذا لم تنضح فتجد ان خلة الأسنان بها خليط سائل من الكيك، وبذلك نكون قد تأكدنا ان الكيك نضجت بشكل جيد، الوسوم

تعد كيكة الشاي من أنواع الكيك السهل في التحضير، حيث يحتوي علي فوائد عديدة، وذلك بسبب احتوائها علي مكونات غدائية تفيد جسم الإنسان، فتعتبر الكيك من الحلوي المحببة للجميع وخاصة الأطفال، فيمكن أن نقوم إعدادها بطريقة سهلة وصحية لأطفالنا بدلا من شراءها من الخارج، وأيضاً من الممكن أن نقوم بإعداد الكيك بجانب العصير أو الشاي، وذلك علي حسب رغبة الأسرة، إذن سوف نتحدث عن طريقة إعداد الكيك بخطوات بسيطة. طريقة عمل كيكة الشاي طريقة عمل كيكة الشاي المكونات 1 كأس من الحليب.

3 كأس من الطحين.

2 كأس من السكر الناعم.

1 كأس من الزبدة.

4 حبات من البيض.

3 ملاعق من البيكنج بودر.

2 ملعقة من الفانيليا.

1/8 ملعقة من الملح. طريقة التحضير نقوم بتحضير صينية لها فتحة من الوسط وعلي شكل دائرة، ثم يتم دهنها بالزبدة او السمن او الزيت، ثم يتم رش القليل من الدقيق، ونتركها جانباً حتي يتم تحضير الكيك.

نحضر الدقيق ونقوم بنخلة جيدا، ثم نضيف البيكنج بودر والملح، ثم نتركة جانباً.

في الخلاط الكهربائي نضع السكر والزبدة، ثم نخلطهم جيداً حتي يصبح الخليط مثل الكريمة، ثم يتم اضافة البيض تدريجياً مع الاستمرار في الخفق، ثم نضع الفانيليا.

نضيف حوالي 1/3 كمية الدقيق مع 1/2 كمية الحليب، ثم يتم الخفق حتي نلاحظ أن الدقيق قد أختفي تماماً، ثم نضيف باقي كمية الدقيق والحليب مع استمرار الخفق، وذلك حتي نلاحظ ان المكونات اندمجت مع بعضها.

نضع الخليط في الصينية، ثم يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة متوسطة، ونتركها في الفرن حوالي ساعة الأ ربع.

نقوم باخراج صينية الكيك من الفرن، ونتركها في الخارج حتي تبرد تماماً.

يمكن تقديم كيك الشاي مع بعض من المشروبات المختلفة، مثل الشاي أو العصير. ملحوظة ملحوظة إذا كنت تريد التأكد من نضج الكيك، إذن يجب أن تقوم باختبار الكيك، وذلك يتم باستخدام خلة الأسنان، حيث يتم من خلال وضع خلة الأسنان في منتصف القالب، وعندما ينضج نلاحظ أن الخلة نظيفة وليس بها اي شئ، أما إذا لم تنضح فتجد ان خلة الأسنان بها خليط سائل من الكيك، وبذلك نكون قد تأكدنا ان الكيك نضجت بشكل جيد،

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل الطرق لعمل كيكة الشاي الهشة زي المحلات بالضبط وبخطوات سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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