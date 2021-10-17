اصنعي بنفسك كريم النشا والقرنفل السحري دهنه منه تزيل تجاعيد 20 سنه

كريم النشا والقرنفل ، من أفضل الكريمات التي تزيل تجاعيد الوجه من أول مرة، ويساعد على تفتيح البشرة وإزالة الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس، ويعرف هذا الكريم بقوته الفعالة في حماية البشرة من البثور والحبوب المزعجة التي تسبب العديد من المشاكل لبعض النساء عند وضع المساحيق التجميلية، فهو غلغل داخل المسام فيخرج الدهون المتراكمة مما يجعل البشرة صافية وخالية تماماً من الشوائب التي تشوه مظهرها، كما يحافظ على ترطيب البشرة ويمنحها النضارة والحيوية ويحميها من الجفاف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم النشا والقرنفل السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منه في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم النشا والقرنفل السحري مكونات كريم النشا والقرنفل السحري يتكون الكريم من عد ومكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من مطحون القرنفل الناعم. ربع كوب من ماء الورد. ربع كوب من الماء العادي. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقة صغيرة من الليمون ويمكن الاستغناء عنها إذا كانت البشرة حساسة. ربع ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل السحري أقوي كريم طبيعي لتخلص من اسمرار البشرة والتجاعيد بكل سهولة وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع ماء الورد، والماء العادي، وملعقة النشا، وملعقة القرنفل، والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض جيداً.

نقوم بوضع الوعاء على حمام من البحار حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

نرفع الوعاء من على الماء الساخن ونضيف إليه زيت جوز الهند، والفازلين ونقلب حتى يمتزج الخليط ويصبح مثل الكريم تماماً.

نقوم بوضع الكريم في علبة محكمة الغلق وضعها في الثلاجة، نقوم باستخدام الكريم مرة واحدة يومياً قبل النوم ونتركه لمدة 20 دقيقة على الوجه، ثم نقوم بغسله بالماء البارد.

يفضل استخدام الكريم لمدة شهر على الأقل والنتائج سوف تبهرك. فوائد كريم النشا والقرنفل للبشرة يحتوي الكريم على عدة فوائد عظيمة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يستخدم الكريم كمنظف ومعقم للبشرة. كما ينعش البشرة ويمنحها النضارة الكاملة. يعالج التهابات البشرة الناتجة عن أشعة الشمس. يساعد على ترطيب البشرة ويحميها من الجفاف. يزيد من جمال ونضارة البشرة. كما يجعلها ناعمة وخالية تماماً من التجاعيد. الوسوم

كريم النشا والقرنفل ، من أفضل الكريمات التي تزيل تجاعيد الوجه من أول مرة، ويساعد على تفتيح البشرة وإزالة الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس، ويعرف هذا الكريم بقوته الفعالة في حماية البشرة من البثور والحبوب المزعجة التي تسبب العديد من المشاكل لبعض النساء عند وضع المساحيق التجميلية، فهو غلغل داخل المسام فيخرج الدهون المتراكمة مما يجعل البشرة صافية وخالية تماماً من الشوائب التي تشوه مظهرها، كما يحافظ على ترطيب البشرة ويمنحها النضارة والحيوية ويحميها من الجفاف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم النشا والقرنفل السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منه في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم النشا والقرنفل السحري مكونات كريم النشا والقرنفل السحري يتكون الكريم من عد ومكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من مطحون القرنفل الناعم. ربع كوب من ماء الورد. ربع كوب من الماء العادي. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقة صغيرة من الليمون ويمكن الاستغناء عنها إذا كانت البشرة حساسة. ربع ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل السحري أقوي كريم طبيعي لتخلص من اسمرار البشرة والتجاعيد بكل سهولة وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع ماء الورد، والماء العادي، وملعقة النشا، وملعقة القرنفل، والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض جيداً.

نقوم بوضع الوعاء على حمام من البحار حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

نرفع الوعاء من على الماء الساخن ونضيف إليه زيت جوز الهند، والفازلين ونقلب حتى يمتزج الخليط ويصبح مثل الكريم تماماً.

نقوم بوضع الكريم في علبة محكمة الغلق وضعها في الثلاجة، نقوم باستخدام الكريم مرة واحدة يومياً قبل النوم ونتركه لمدة 20 دقيقة على الوجه، ثم نقوم بغسله بالماء البارد.

يفضل استخدام الكريم لمدة شهر على الأقل والنتائج سوف تبهرك. فوائد كريم النشا والقرنفل للبشرة يحتوي الكريم على عدة فوائد عظيمة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يستخدم الكريم كمنظف ومعقم للبشرة. كما ينعش البشرة ويمنحها النضارة الكاملة. يعالج التهابات البشرة الناتجة عن أشعة الشمس. يساعد على ترطيب البشرة ويحميها من الجفاف. يزيد من جمال ونضارة البشرة. كما يجعلها ناعمة وخالية تماماً من التجاعيد.

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