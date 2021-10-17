طريقة عمل كفتة البطاطس الاقتصادية في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

كفتة البطاطس ، تعتبر وجبة من الوجبات الخفيفة والسريعة التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، وهي من الوجبات التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، ويرغب الكثير في تناولها دائماً، وتعتبر من الوجبات الاقتصادية والشهية في تحضيرها، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان لآخر، حيث يمكن عملها بالبطاطس والجبنة أو الدجاج والبطاطس وغيرها من الأنواع، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كفتة البطاطس اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كفتة البطاطس

تتكون كفتة البطاطس من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الحاجة.

٤ حبات من البطاطس المسلوقة.

نصف كوب من البقسماط.

ربع كوب من الدقيق.

2 حبة من البصل المبشور.

ربع كوب شبت وبقدونس مفروم.

2 بيضة.

رشة من الكمون.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة البطاطس اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالتالي:-

تحضير طبق عميق ونضع به البصل المفروم ونضيف إليها اللحمة المفرومة ثم نخلط المكونات جيداً مع بعضها. ثم نقوم بهرس البطاطس ونضيفه الي اللحمة المفرومة والبصل ثم نضيف التوابل والفلفل الأسود والملح ونقلب جيداً. نقوم بعد ذلك بإحضار صينية مدهونة ونقوم بتشكيل البطاطس الي كرات متوسطة أو صغيرة ونضعها في صينية. تحضير طبق ونضع به البيض ونخفق جيداً وفي طبق أخر نضع الدقيق ثم نضع كرة البطاطس في الدقيق ثم في طبق البيض ثم في البقسماط. نكرر جميع الخطوات مع جميع كرات البطاطس حتي الانتهاء من الكمية بالكامل. تحضير بعد ذلك مقلاة ونضع بها الزيت ونضعها على النار حتي يسخن جيداً ثم نضيف كرات البطاطس. نترك الكرات حتي تتحمر وتأخذ اللون الذهبي ثم نخرج كرات البطاطس من الزيت ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

القيمة الغذائية الموجودة في البطاطس

تعتبر البطاطس مصدراً غني بالفيتامينات والمعادن، ويوجد بها من الالياف حوالي 3,8 غرام، ويوجد بها من السعرات الحرارية حوالي 161، ومن فيتامين ج حوالي 28% من الكمية الموصي تناولها في اليوم، ومن فيتامين ب 6 حوالي 27%، ومن البوتاسيوم حوالي 27%، ومن الفسفور والمغنيسيوم حوالي 12%.

فوائد البطاطس

هناك بعض الفوائد التي يحتوي عليها البطاطس وهي كالتالي:-