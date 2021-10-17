طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بالسمنة البلدي وبطعم الريف المصري

طريقة عمل الفطير المشلتت هي أكلة مصرية شهيرة ارتبطت تقديمها في تحضير وجبة الفطور ( الصباحية ) في الأفراح الشعبية أو العادية بمصر وكان من قام بأعداده مسبقاً هم المصريين القدماء وكانوا يطلقون عليه الفطير الملتوت باللغة الفرعونية أي المطبق ومصنوع من عدة طبقات مورقة يتم تناوله بجميع الوجبات الفطار والغداء والعشاء ويقدم بجانبة أي نوع من الجبن المفضل لديكي لتناوله والعسل الأبيض أو العسل الأسود الممزوج بالطحينة الخام. طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي الفطير المشلتت مكوناته سهلة وبسيطة ولكن الكثير من السيدات لا يرغبون بأعداده بالمنزل لصعوبة تطبيقه ويفضلون شرائه جاهز من المحلات الكبري والمخصصة لصنعة وتشتهر سيدات الريف المصري بأعداده بصفه يومية لتهادي به الأقارب والجيران والمعارف. طريقة عمل الفطير المشلتت طريقة عمل الفطير المشلتت المكونات أربع أكواب كبيرة دقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة سكر ناعم.

ملعقة صغيرة ملح.

ماء فاتر للعجن.

ثلاث أكواب سمن بلدي سائلة للفرد.

كوب كبير زيت نباتي. طريقة التحضير نضع الدقيق في العجان أو طبق عميق كبير.

نضيف المكونات الجافة السكر، الملح، ونقلبهم مع الدقيق.

نصب الماء بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينه مطاطية.

ندهنها بالسمن البلدي من جميع الجوانب ونترك العجين يرتاح لمدة ساعتين.

نضع السمن المذاب والزيت في وعاء عميق ونقلبهم ونتركهم جنباً.

نقطع العجين أربع قطع ويدهن بالسمن والزيت ويترك يرتاح مرة أخرى لمده نصف ساعه.

ندهن سطح الرخامة بالسمن، ونضع قطعة من العجين.

ندهن العجين بكميه مناسب من السمن المخلط بالزيت ونفردها باليد على شكل دائري.

ونوسع الفرد بكامل الرخامة نضيف ملعقتان كبيرة من السمن ونوزعها على العجين.

نستكمل فرد بالنشابة حتى نحصل على طبقة رقيقة من العجين.

نطبق الأطراف وندهنها بالسمن لنحصل على شكل مربع وندها مرة أخرى.

نطبق العجين على وبين كل تطبيقه نضع كمية كبيرة من السمن لتصبح مورقة عند النضج.

نكرر العملية السابقة في باقي العجين ونترك الفطير يرتاح.

نحضر صواني مناسبة وندهنه من جميع الجوانب بالسمن.

نضع كل قطعة في صينيه مناسبة نفرد جميع العجين بباطن اليد الواحدة حتى نحصل على شكل دائري.

نضع الصواني في الفرن مشعل مسبقاً مع بداية الفرد على درجه حرارة ١٨٠° درجة.

نتركهم على الرف الأوسط لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة حتى تحمر من جميع الجوانب.

نخرجهم من الفرن، نملئ البخاخ بكمية من الماء الفاتر، وترش الأوجه ونتركها حتى يبرد. الوسوم

طريقة عمل الفطير المشلتت هي أكلة مصرية شهيرة ارتبطت تقديمها في تحضير وجبة الفطور ( الصباحية ) في الأفراح الشعبية أو العادية بمصر وكان من قام بأعداده مسبقاً هم المصريين القدماء وكانوا يطلقون عليه الفطير الملتوت باللغة الفرعونية أي المطبق ومصنوع من عدة طبقات مورقة يتم تناوله بجميع الوجبات الفطار والغداء والعشاء ويقدم بجانبة أي نوع من الجبن المفضل لديكي لتناوله والعسل الأبيض أو العسل الأسود الممزوج بالطحينة الخام. طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي الفطير المشلتت مكوناته سهلة وبسيطة ولكن الكثير من السيدات لا يرغبون بأعداده بالمنزل لصعوبة تطبيقه ويفضلون شرائه جاهز من المحلات الكبري والمخصصة لصنعة وتشتهر سيدات الريف المصري بأعداده بصفه يومية لتهادي به الأقارب والجيران والمعارف. طريقة عمل الفطير المشلتت طريقة عمل الفطير المشلتت المكونات أربع أكواب كبيرة دقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة سكر ناعم.

ملعقة صغيرة ملح.

ماء فاتر للعجن.

ثلاث أكواب سمن بلدي سائلة للفرد.

كوب كبير زيت نباتي. طريقة التحضير نضع الدقيق في العجان أو طبق عميق كبير.

نضيف المكونات الجافة السكر، الملح، ونقلبهم مع الدقيق.

نصب الماء بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينه مطاطية.

ندهنها بالسمن البلدي من جميع الجوانب ونترك العجين يرتاح لمدة ساعتين.

نضع السمن المذاب والزيت في وعاء عميق ونقلبهم ونتركهم جنباً.

نقطع العجين أربع قطع ويدهن بالسمن والزيت ويترك يرتاح مرة أخرى لمده نصف ساعه.

ندهن سطح الرخامة بالسمن، ونضع قطعة من العجين.

ندهن العجين بكميه مناسب من السمن المخلط بالزيت ونفردها باليد على شكل دائري.

ونوسع الفرد بكامل الرخامة نضيف ملعقتان كبيرة من السمن ونوزعها على العجين.

نستكمل فرد بالنشابة حتى نحصل على طبقة رقيقة من العجين.

نطبق الأطراف وندهنها بالسمن لنحصل على شكل مربع وندها مرة أخرى.

نطبق العجين على وبين كل تطبيقه نضع كمية كبيرة من السمن لتصبح مورقة عند النضج.

نكرر العملية السابقة في باقي العجين ونترك الفطير يرتاح.

نحضر صواني مناسبة وندهنه من جميع الجوانب بالسمن.

نضع كل قطعة في صينيه مناسبة نفرد جميع العجين بباطن اليد الواحدة حتى نحصل على شكل دائري.

نضع الصواني في الفرن مشعل مسبقاً مع بداية الفرد على درجه حرارة ١٨٠° درجة.

نتركهم على الرف الأوسط لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة حتى تحمر من جميع الجوانب.

نخرجهم من الفرن، نملئ البخاخ بكمية من الماء الفاتر، وترش الأوجه ونتركها حتى يبرد.

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