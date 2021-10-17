اصنعي بنفسك كريم النشا وماء الورد القوي في تفتيح البشرة 7 درجات في أسبوع

يعتبر كريم النشا وماء الورد ، من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها نضرة ومشرقة، وخالية من التجاعيد، ويعمل أيضاً على إزالة البثور وحبوب الشباب، والبقع الداكنة والنمش، والكريم يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، وجميع مكوناته طبيعية لا تسبب أي مشاكل للبشرة على مدى استخدامه، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداده بالمنزل بخطوات سريعة وسهلة وتكلفة بسيطة جداً، كما لا يحتاج منا وقت طويل في عملية صنعه بالمنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد الرائع في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من أول استعمال. مكونات كريم النشا وماء الورد مكونات كريم النشا وماء الورد يحتوي هذا الكريم الطبيعي على بعض المكونات الطبيعة وهى كما يلي:- ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق المنخول.

كوب ماء ورد.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة وهى كما يأتي:- نقوم بإحضار وعاء نظيف، ثم نضع بداخله الدقيق، والنشا، وماء الورد ونقلب جميع المكونات جيداً حتى يذوب النشا تماماً. نقوم بوضع المزيج السابق على نار تكون هادئة، ثم نقوم بالتقليب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام ومتماسك. نحضر علبة فارغة نظيفة ونضع بداخلها الكريم ونغلقها جيداً، ثم نقوم بوضعها بالثلاجة مدة لا تقل عن 10 دقائق حتى يصبح الكريم متماسك. نغسل البشرة بالماء الدافئ، ثم نقوم بدهن الكريم على البشرة والمناطق التي نريد تفتيحها، ونتركه مدة 30 دقيقة حتى يجف تماماً. نغسل البشرة بالماء الفاتر، ثم نقوم بغسلها بالماء البارد لتضييق المسام، ثم نقوم بتنشيفها من الماء جيداً، ونمسح البشرة بقطعة من القطن المغمور في ماء الورد. نكرر وضع الكريم يومياً حتى نحصل على بشرة ناصعة البياض وخالية من التجاعيد. فوائد كريم النشا وماء الورد هناك فوائد عديدة يحتوي عليها هذا الكريم الرائع وهى كما يلي:- يقوم بسد المسام الواسعة، كما يستخدم في القضاء على الفطريات والبكتيريا والجراثيم التي توجد على البشرة.

يحارب البثور وحبوب الشباب، ويحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

يجعل البشرة نضرة وناعمة مثل الحرير.

يزيل البقع الداكنة والرؤوس السوداء التي تزعج الكثير من السيدات.

يعالج الخطوط الرفيعة ويزيل التجاعيد والانتفاخات التي توجد حول العينين.

يخلص البشرة من الكلف والنمش والحبوب المزعجة. طريقة عمل ماسك النشا وماء الورد طريقة عمل ماسك النشا وماء الورد سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير ماسك النشا وماء الورد وهى كما يأتي نقوم بخلط ملعقة كبيرة من النشا، مع ملعقة كبيرة من ماء الورد، وملعقة صغيرة من العسل، ونقلبهم مع بعض جيداً. نقوم بتنظيف الوجه بغسول مناسب، ثم نقوم بدهنه بالماسك، ونتركه مدة لا تقل عن 20 دقيقة أو حتى يصبح جاف تماماً. نغسل البشرة بالماء الفاتر، ثم نغسلها بالماء البارد لكي نسد المسام الواسعة. الوسوم

يعتبر كريم النشا وماء الورد ، من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها نضرة ومشرقة، وخالية من التجاعيد، ويعمل أيضاً على إزالة البثور وحبوب الشباب، والبقع الداكنة والنمش، والكريم يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، وجميع مكوناته طبيعية لا تسبب أي مشاكل للبشرة على مدى استخدامه، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداده بالمنزل بخطوات سريعة وسهلة وتكلفة بسيطة جداً، كما لا يحتاج منا وقت طويل في عملية صنعه بالمنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد الرائع في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من أول استعمال. مكونات كريم النشا وماء الورد مكونات كريم النشا وماء الورد يحتوي هذا الكريم الطبيعي على بعض المكونات الطبيعة وهى كما يلي:- ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق المنخول.

كوب ماء ورد.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة وهى كما يأتي:- نقوم بإحضار وعاء نظيف، ثم نضع بداخله الدقيق، والنشا، وماء الورد ونقلب جميع المكونات جيداً حتى يذوب النشا تماماً. نقوم بوضع المزيج السابق على نار تكون هادئة، ثم نقوم بالتقليب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام ومتماسك. نحضر علبة فارغة نظيفة ونضع بداخلها الكريم ونغلقها جيداً، ثم نقوم بوضعها بالثلاجة مدة لا تقل عن 10 دقائق حتى يصبح الكريم متماسك. نغسل البشرة بالماء الدافئ، ثم نقوم بدهن الكريم على البشرة والمناطق التي نريد تفتيحها، ونتركه مدة 30 دقيقة حتى يجف تماماً. نغسل البشرة بالماء الفاتر، ثم نقوم بغسلها بالماء البارد لتضييق المسام، ثم نقوم بتنشيفها من الماء جيداً، ونمسح البشرة بقطعة من القطن المغمور في ماء الورد. نكرر وضع الكريم يومياً حتى نحصل على بشرة ناصعة البياض وخالية من التجاعيد. فوائد كريم النشا وماء الورد هناك فوائد عديدة يحتوي عليها هذا الكريم الرائع وهى كما يلي:- يقوم بسد المسام الواسعة، كما يستخدم في القضاء على الفطريات والبكتيريا والجراثيم التي توجد على البشرة.

يحارب البثور وحبوب الشباب، ويحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

يجعل البشرة نضرة وناعمة مثل الحرير.

يزيل البقع الداكنة والرؤوس السوداء التي تزعج الكثير من السيدات.

يعالج الخطوط الرفيعة ويزيل التجاعيد والانتفاخات التي توجد حول العينين.

يخلص البشرة من الكلف والنمش والحبوب المزعجة. طريقة عمل ماسك النشا وماء الورد طريقة عمل ماسك النشا وماء الورد سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير ماسك النشا وماء الورد وهى كما يأتي نقوم بخلط ملعقة كبيرة من النشا، مع ملعقة كبيرة من ماء الورد، وملعقة صغيرة من العسل، ونقلبهم مع بعض جيداً. نقوم بتنظيف الوجه بغسول مناسب، ثم نقوم بدهنه بالماسك، ونتركه مدة لا تقل عن 20 دقيقة أو حتى يصبح جاف تماماً. نغسل البشرة بالماء الفاتر، ثم نغسلها بالماء البارد لكي نسد المسام الواسعة.

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