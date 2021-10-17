السمبوسة الذهبية الهشة والمقرمشة حضريها بـ3 مكونات بس

عجينة السمبوسة الهشة، تعتبر عجينة السمبوسك من أكثر أنواع المقبلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص وتعدد الحشوات التي يتم وضعها في عجينة السمبوسك ومن خلال المقال التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير عجينة السمبوسك. مقادير تحضير عجينة السمبوسة: مقادير تحضير عجينة السمبوسة: كأسان من الدقيق الأبيض.

كأس من المياه.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. طريقة تحضير عجينة السمبوسة: يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه المياه ثم الملح والزيت. يتم رفع الإناء على النار وتركه لحين أن تغلى المياه يتم إضافة الدقيق ثم يتم رفعه من على النار ويتم تقليب المكونات بالمعلقة جيداً. يتم ترك الخليط جانباً لحين أن يبرد بصورة نهائية ثم يتم فركه باليدين جيداً لحين أن يتم الحصول على عجينة. ثم يتم تركها لمدة ربع ساعة ثم يتم رش كمية من الدقيق على سطح رخامي ثم يتم فرد العجينة للحصول على طبقة رقيقة. يتم تقطيع العجينة بصورة طويلة. يتم تجهيز الحشوة. يتم حشو حبات السمبوسك ويتم غلقها جيداً ثم يتم الحصول على إناء ويتم وضع الزيت فيه ثم يتم ترك حبات السمبوسك فيه وتركها لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي. طريقة تحضير السمبوسة بحشو الخضار: لحم مفروم.

بصلة صغيرة الحجم.

فصان من الثوم.

جزرة كبيرة.

ربع كأس من البازيلاء.

حبتان من الطماطم.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود وبهارات الطبخ والهال المطحون والقرفة والملح والزنجبيل.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. طريقة التحضير: طريقة تحضير عجينة السمبوسة:طريقة تحضير السمبوسة بحشو الخضار:طريقة التحضير: تتسم طريقة تحضير السمبوسك بأنها سهلة وسريعة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير السمبوسك بحشو الخضار: يتم تقطيع الجزر والطماطم إلى حبات صغيرة. الحصول على مقلاة ويتم وضع الزيت فيها ثم ترك الزيت لحين أن يسخن ثم يتم إضافة البصل. يتم إضافة الثوم واللحم المفروم ثم تركه على نار هادئة ويتم تقليب الخليط ثم يتم إضافة باقي المكونات وتركها لحين أن ينضج اللحم ثم يتم رفعها من على النار. سيتم وضع الحشو في عجينة الكريب ثم تحميره في المقلاة وسيتم تناوله وبالهناء عليكم جميعاً. الوسوم

عجينة السمبوسة الهشة، تعتبر عجينة السمبوسك من أكثر أنواع المقبلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص وتعدد الحشوات التي يتم وضعها في عجينة السمبوسك ومن خلال المقال التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير عجينة السمبوسك. مقادير تحضير عجينة السمبوسة: مقادير تحضير عجينة السمبوسة: كأسان من الدقيق الأبيض.

كأس من المياه.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. طريقة تحضير عجينة السمبوسة: يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه المياه ثم الملح والزيت. يتم رفع الإناء على النار وتركه لحين أن تغلى المياه يتم إضافة الدقيق ثم يتم رفعه من على النار ويتم تقليب المكونات بالمعلقة جيداً. يتم ترك الخليط جانباً لحين أن يبرد بصورة نهائية ثم يتم فركه باليدين جيداً لحين أن يتم الحصول على عجينة. ثم يتم تركها لمدة ربع ساعة ثم يتم رش كمية من الدقيق على سطح رخامي ثم يتم فرد العجينة للحصول على طبقة رقيقة. يتم تقطيع العجينة بصورة طويلة. يتم تجهيز الحشوة. يتم حشو حبات السمبوسك ويتم غلقها جيداً ثم يتم الحصول على إناء ويتم وضع الزيت فيه ثم يتم ترك حبات السمبوسك فيه وتركها لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي. طريقة تحضير السمبوسة بحشو الخضار: لحم مفروم.

بصلة صغيرة الحجم.

فصان من الثوم.

جزرة كبيرة.

ربع كأس من البازيلاء.

حبتان من الطماطم.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود وبهارات الطبخ والهال المطحون والقرفة والملح والزنجبيل.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. طريقة التحضير: طريقة تحضير عجينة السمبوسة:طريقة تحضير السمبوسة بحشو الخضار:طريقة التحضير: تتسم طريقة تحضير السمبوسك بأنها سهلة وسريعة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير السمبوسك بحشو الخضار: يتم تقطيع الجزر والطماطم إلى حبات صغيرة. الحصول على مقلاة ويتم وضع الزيت فيها ثم ترك الزيت لحين أن يسخن ثم يتم إضافة البصل. يتم إضافة الثوم واللحم المفروم ثم تركه على نار هادئة ويتم تقليب الخليط ثم يتم إضافة باقي المكونات وتركها لحين أن ينضج اللحم ثم يتم رفعها من على النار. سيتم وضع الحشو في عجينة الكريب ثم تحميره في المقلاة وسيتم تناوله وبالهناء عليكم جميعاً.

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