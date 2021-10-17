طريقة عمل كيكة الثلج أو سنو وايت بطعم رائع وبأقل تكلفة في المنزل

تعد كيكة الثلج من أشهى أنواع الكيك وخاصتا لدى الأشخاص الذين يعشقون تناول جوز الهند، وكثير من الأمهات يردن تحضير أنواع كيك مختلفة غير الأنواع المعتادة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كيكة الثلج في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل مع احتوائها على جوز الهند الذي يعطيها نكهة رائعة ومختلف، ويطلق عليها هذا الأسم لاحتوائها على جوز الهند الذي يغطيها وتصبح تشبه الثلج، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نقدم طريقة عمل كيكة الثلج أو سنو وايت في المنزل.

مقادير عمل كيكة الثلج

تحتوي كيكة الثلج على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من الدقيق المنخول.

القليل من الماء.

نصف كوب من الزيت.

كمية من السكر.

٦ حبات من البيض.

كوب من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل كيكة الثلج في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع جوز الهند مع الماء والسكر ونتركهم لليلة واحدة ثم نغليه ونصفيه. ثم نحضر وعاء آخر ونقوم بخلط الدقيق والسكر والبيض والفانيليا والزيت جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. نحضر صينية مدهونة بالسمن ومرشوشة بالدقيق حتى لا تلتصق ثم نسكب الخليط. ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة وندخل الصينية الفرن حتى تنضج ثم نخرجها. بعد ذلك نضع عليها خليط جوز الهند وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.

طريقة تحضير البان كيك الأمريكي

سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير البان كيك الأمريكي في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط كوب ونصف من الدقيق مع ٢ ملعقة من البيكنج بودر ونصف ملعقة كبيرة من الملح مع التقليب.

ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من السكر مع إضافة كوب وربع من الحليب و٣ملاعق من الزبدة وحبة من البيض ونقلبهم جيداً.

نضع مقلاة على النار ونحضر ربع كوب من الخليط ونسكبه على المقلاة ونقلبه على الجانبين وهكذا في باقي الكمية.

نصائح عند تحضير الكيك

هناك عدة نصائح يجب مراعاتها عند تحضير الكيك هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

الالتزام بالمقادير المكتوبة واستخدام نفس الكوب والمعالق عند التحضير. يجب أن تكون المكونات بنفس درجة حرارة الغرفة وأن نخرجها من الثلاجة قبل التحضير بساعة. التأكد من صلاحية المواد المستخدمة وخاصتا البيكنج بودر. تسخين الفرن قبل تحضير الكيك حتى تكون متوازنة. عدم الضغط على الدقيق في الكوب عند وضع المقادير.

طريقة تحضير البان كيك الفرنسي

سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل البان كيك الفرنسي هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط كوب من الدقيق مع وربع ملعقة من الفانيليا وربع ملعقة صغيرة من الملح مع التقليب.

ثم نقوم بإضافة ربع كوب من السكر مع إضافة كوب من الحليب و٣ملاعق من الزبدة و ٢ حبات من البيض ونقلبهم جيداً.

نضع مقلاة على النار ونحضر ربع كوب من الخليط ونسكبه على المقلاة ونقلبه على الجانبين وهكذا في باقي الكمية.

طريقة تحضير البان كيك بالنوتيلا

سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل البان كيك بالنوتيلا هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط2 كوب من الدقيق مع نصف ملعقة من الفانيليا وثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر مع التقليب. ثم نقوم بإضافة ٢ ملعقة كبيرة من السكر مع إضافة ٢ كوب من الزبادي و٣ملاعق من الزبدة و ٢ حبات من البيض ونقلبهم جيداً. نضع مقلاة على النار ونحضر ربع كوب من الخليط ونسكبه على المقلاة ونقلبه على الجانبين وهكذا في باقي الكمية ثم نقوم بسكب النوتيلا والمكسرات.

نصائح عند عمل البان كيك

هناك عدة نصائح يجب اتباعها عند تحضير البان كيك هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يمكن استبدال الحليب باللبن الرائب حيث يجعله هش وطري.

نقوم بخلط الخليط برفق حتى لا تتكون الغلوتين.

نخلط المكونات السائلة في وعاء والجافة في وعاء آخر.

نتركها على النار حتى تغطي الفقاعات السطح بشكل كامل.

فوائد جوز الهند للجسم

هناك عدة فوائد لجوز الهند على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-