اصنعي بنفسك كريم الكركم والليمون وتمتعي بقدم بيضاء وناعمة مثل الحرير

كريم الكركم والليمون ، من الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض القدم وإزالة التشققات والجلد الميت بكل سهولة مما يجعل القدم أكثر نعومة، فمشكلة اسمرار القدمين من أكبر المشاكل المزعجة التي تواجه أغلب السيدات، نتيجة تعرضها لأشعة الشمس الضارة، والوقوف لفترة طويلة التي تشبب التشقق الشديد للقدم، وهو كريم فعال يحتوي على خصائص طبيعية تساعد على تبييض القدمين ومنحهم النعومة والكاملة وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الكركم والليمون الرهيب لتبييض القدمين في أسرع وقت بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم الكركم والليمون مكونات كريم الكركم والليمون يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة كبيرة من ملح الطعام. مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقتين من الخل الأبيض. ربع فنجان من الحليب السائل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركم والليمون لتبييض القدمين في دقائق وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير ونضع الكركم، والملح، والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض، ثم نضيف الخل وعصير الليمون ونقلب حتى يصبح الخليط مثل الرغوة.

ثم نضيف الحليب بالتدريج للخليط حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام.

نقوم بغسل القدم بالماء الفاتر ثم ندهنها بالكريم حتى نغطيها جيداً.

نقوم بتدليك القدمين لمدة ساعة بحركة دائرية وبين الأصابع حتى نتخلص من الجلد الميت والتشققات.

بعد ذلك نغسلها جيداً بالماء الفاتر حتى نتخلص من الكريم.

ثم نقوم بدهنها بزيت جوز الهند حتى نحميها من التشققات. طريقة عمل كريم الفازلين ودم الغزل لتوريد كعب القدم طريقة عمل كريم الفازلين ودم الغزل لتوريد كعب القدم توجد بعض الخطوات بسيطة لعمل الكريم في المنزل بكل سهولة وهى كما يلي:- نحضر علبة كريم فارغة ونقوم بغسلها جيداً بالماء الساخن حتى نتخلص من الشوائب. ثم نضع بها ملعقتين من الفازلين الطبي، وربه ملعقة صغيرة من دم الغزل ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على لون وردي جميل. نقوم بدهن القدم مرة واحدة قبل النوم ونتركها حتى الصباح وسوف تلاحظي أن القدم أصبحت وردية وناعم للغاية. نحتفظ بالكريم داخل الثلاجة بعد الاستخدام مباشرة حتى نحافظ على رطوبته. الوسوم

كريم الكركم والليمون ، من الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض القدم وإزالة التشققات والجلد الميت بكل سهولة مما يجعل القدم أكثر نعومة، فمشكلة اسمرار القدمين من أكبر المشاكل المزعجة التي تواجه أغلب السيدات، نتيجة تعرضها لأشعة الشمس الضارة، والوقوف لفترة طويلة التي تشبب التشقق الشديد للقدم، وهو كريم فعال يحتوي على خصائص طبيعية تساعد على تبييض القدمين ومنحهم النعومة والكاملة وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الكركم والليمون الرهيب لتبييض القدمين في أسرع وقت بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم الكركم والليمون مكونات كريم الكركم والليمون يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة كبيرة من ملح الطعام. مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقتين من الخل الأبيض. ربع فنجان من الحليب السائل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركم والليمون لتبييض القدمين في دقائق وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير ونضع الكركم، والملح، والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض، ثم نضيف الخل وعصير الليمون ونقلب حتى يصبح الخليط مثل الرغوة.

ثم نضيف الحليب بالتدريج للخليط حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام.

نقوم بغسل القدم بالماء الفاتر ثم ندهنها بالكريم حتى نغطيها جيداً.

نقوم بتدليك القدمين لمدة ساعة بحركة دائرية وبين الأصابع حتى نتخلص من الجلد الميت والتشققات.

بعد ذلك نغسلها جيداً بالماء الفاتر حتى نتخلص من الكريم.

ثم نقوم بدهنها بزيت جوز الهند حتى نحميها من التشققات. طريقة عمل كريم الفازلين ودم الغزل لتوريد كعب القدم طريقة عمل كريم الفازلين ودم الغزل لتوريد كعب القدم توجد بعض الخطوات بسيطة لعمل الكريم في المنزل بكل سهولة وهى كما يلي:- نحضر علبة كريم فارغة ونقوم بغسلها جيداً بالماء الساخن حتى نتخلص من الشوائب. ثم نضع بها ملعقتين من الفازلين الطبي، وربه ملعقة صغيرة من دم الغزل ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على لون وردي جميل. نقوم بدهن القدم مرة واحدة قبل النوم ونتركها حتى الصباح وسوف تلاحظي أن القدم أصبحت وردية وناعم للغاية. نحتفظ بالكريم داخل الثلاجة بعد الاستخدام مباشرة حتى نحافظ على رطوبته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي بنفسك كريم الكركم والليمون وتمتعي بقدم بيضاء وناعمة مثل الحرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.