6 اطعمة صحية ممكن تبقى غير صحية لو اكلتي منها بافراط

كتير مننا ممكن يقع في فخ اكل كميات كبيرة من الفواكة والخضروات لانه معروف انها اكلات صحية ، ومش بيفكروا انها ممكن تكون مضره زي السكر او الصوديوم ، ولحسن الحظ اننا نقدر نتجنب كل الاثار الجانبية عن طريق اكل الاطعمة باعتدال ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على 6 اطعمة صحية ممكن تبقى غير صحية لو اكلتي منها بكميات زيادة.

اطعمة صحية ممكن تبقى غير صحية:

1- الموز:

اكل كمية كبيرة من الموز ممكن انها تسبب تسوس الاسنان ، بالظبط زي السكر ، الموز ممكن انه ينتج بكتيريا مضره للاسنان تأذي مينا الاسنان ، ولكن الخبر الحلو ان السكر في الموز بيكون اقل تركيز ، وممكن كمان يسبب لك صداع لان الموز الناضج بيحتوي على نسبة عالية من التيرامين واللي ممكن يبقى محفز للصداع النصفي.

2 موزة في اليوم تعتبر كمية صحية.

2- الشوفان:

لو بتاكلي شوفان كتير ، ممكن تواجهي مشاكل في الانتفاخ وحركة الامعاء ، واظهرت الدراسات انه ممكن تقليل اعراض الامساك بشكل كبير عن طريق تقليل اكل الالياف الغذائية ، بالاضافة انه اكل كمية كبيرة من الشوفان ممكن يمنع من امتصاص الكالسيوم, المغنسيوم, الزنك ، بالاضافة ان الكمية الكبيرة من الشوفان بتسبب زيادة الوزن ، خصوصا لو اضفتي له اضافات تانية.

وتعتبر الكمية الصحية من 85 – 170 جرام ، اعتمادا على كمية السعرات الحرارية اليومية.

3- الجبنة:

الكميات الكبيرة من الجبنة ممكن تعرضك للاصابة بأمراض القلب ، لان الجبنة بتكون غنية بالدهون المشبعة المعروفة بأنها بتسبب امراض القلب التاجية ، والجبنة غالبا كمان بتسبب حرقة في المعدة بسبب هرمون الكوليسيستوكينين ، واللي بيتم اطلاقه اثناء الاكل.

4- الارز:

الارز بالرغم من انه طبق لذيذ وموجود على سفرتنا دايما ، الا انه في الواقع بيحتوي على كمية قليلة جدا من الفيتامينات ، فلو انتي اكتر حاجة بتاكليها الارز بكميات كبيرة ، فانتي بتحرمي نفسك من باقي الفيتامينات ، بالاضافة انه بيزود من مستويات الانسولين ، والاهم من ده انه ممكن يتسبب في ضعف الادراك العقلي بسبب انخفاض مستوى التعرض للزرنيخ.

غالبا بتكون الكمية المناسبة حوالي 90 جرام من الارز.

5- البروكلي:

البروكلي بيحتوي على مادة الثيوسيانات اللي بتأدي لزيادة افراز هرمونات الغدة الدرقية ، ونتيجة لده ، ممكن تعاني من تساقط الشعر, انتفاخ الوجه, ومشاكل تانية ، البروكلي ممكن يتسبب كمان في انسداد الانف, اثارة الحساسية زي الطفح الجلدي او الحكة.

الافضل تجنب اكل اكتر من 4 كوبايات في اليوم.

6- العنب البري (البلوبري):

العنب البري او التوت الازرق ممكن انه يخفض نسبة السكر في الدم اقل من المعدل الطبيعي وده خطير جدا لمرضى السكر ، كمان التوت بيعمل سيولة في الدم فلازم تكوني حذره ، خصوصا لو بتاخدي اي حبوب ، ممكن ان التوت يتداخل مع ادويتك ، ممكن كمان تحسي بضيق في التنفس او عدم انتظام في التنفس ، لان العنب البري بيحتوي على نسبة عالية من فيتامين K.

1 كوباية من العنب البري هيكون كمية صحية.

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