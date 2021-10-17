حتي لو بتحبي شغلك وشيفاه كيانك وأهم حاجه في حياتك، فيه أوقات كتير بتحسي فيها إنك مش مرتاحة في شغلك، ناس كتير بيجيلها أفكار ومشاعر سلبيه تجاه شغلها، بس خلي بالك ده ممكن يأثر علي صحتك، فلو بتحبي شغلك بس حاسة ان طاقتك خلصت؟ هنقولك 4 طرق لمكافحة التفكير السلبي في الشغل

بتحبي شغلك بس حاسة ان طاقتك خلصت؟ هنقولك 4 طرق لمكافحة التفكير السلبي في الشغل

في فترات بيكون فيها عدم اليقين والاستقرار بيزيدوا وده بيعرفوه إنه من العقليه السلبيه كانه صوت داخلي ناقد أو كلام سلبي عن النفس وده بيأثر عليكي بشكل كبير في الشغل، والحقيقة ان الـ vibes السلبية دي ممكن تلاحظيها وتحدديها من خلال علامات معنية هي:

– مش بتعرفي تحافظي علي علاقتك مع زملاء الشغل أو مديرك

– بتسألي نفسكأسئلة كتير عن مهاراتك وخبرتك

– شعور بالإحباط

-القلق المستمر عن الشغل وده بيأثر علي حياتك الشخصية

– كثرة الشكاوي والسلبية

-صعوبة في إكمال المهمات اللي وراكي وتفويتك للمواعيد

فلو حاسة ان عندك حالة او اكتر من دول بتمري بيهم بتمري، يبقى انتي بتمري بمرحلة من الـburn out فيه شوية خطوات ممكن تعمليها عشان تساعدك تتخلصي من الشعور ده، اعرفيها معانا..

1- اسمعي لأفكارك

تخيلي إن أفكارك مثل الردايو وإنك دايما بتكوني ظبطاها علي نفس المحطة، الأخبار والإعلانات لو بيتكلموا كلام حرج وسلبي فده هيأثر علي صحتك العقلية وادائك في الشغل، فعادي انك تسمعي لافكارك لكن اتعملي تفلتريها وتتخلصي من الجزء السلبي او السوداوي والتشائمي منها.

2- اعرفي أنماط التفكير السلبي

فيه 3 انماط رئيسية لأي تفكير سلبي هي:

– “كارثي”: لما تفتكري إن فيه حاجه أسوأ بكتير من اللي موجود أصلا، يعني مثلا ” ده أسوأ حاجه وحشة انا عملتها في حياتي” ، ” مش مصدقة إني قلت كده، أكيد هيرفدوني”، باختصار النمط الكارثي ده بيكون بتهويل الامور زيادة عن اللزوم وانها تاخد أكبر من حجمها.

– “الطابع الشخصي”: إنك تفكري إن أي هجوم بيكون شخصي، وإنك دايما الغلط عليكي أو أن اللي حصل ده بسببك .

– “التفكير بالأبيض والأسود”: فيه كلمات معينة “دايما، أبدا، كارثة، مستحيل” دي بتكون مؤشرات قوية علي التفكير الأبيض والأسود، وان مفيش عندك حلول وسط او مساومات وتسويات دايما يا جيد جداً يا سئ للغاية.

تفكيرك في الحالات المتطرفة دي ممكن يمنعك إنك تكبري وشغلك يكبر معاكي لأنك ببساطة مش هتقدري تتعلمي أي مهارة أو تكوني شاطرة في مهمة معينة في شغلك، والحل هو انك تعرفي ازاي تحكمي على أفكارك وتتعاملها معاها بالشكل المناسب، وازاي تعرفي إن أفكارك السلبية ي صح وفي محلها ولا أوهام ومبالغات، ضروري انك “تركزي علي النمو بعقلية إيجابية” وأن يبقى عندك مرونة في الشغل، لأن الأشخاص المرنيين بيكون عندهم عقلية نمو وده بيكون أفضل من العقلية الثابتة اللي ماشية على نمط واحد من التفكير اللي هو “يا أبيض يا أسود”، لا اعادي ممكن تبقى في مساحات رمادية زي الايام اللي بتكون off days في الشغل وممكن يبقى آدائك فيها مش احسن حاجة لأسباب كتير زي الضغط مثلاً، ه مش معناه انك سيئة في شغلك، بالعكس ده ممكن يكون معناه انك محتاجة راحة مش أكتر.

بكل بساطة الأخطاء اللي بنعملها فرصة للتعلم والنمو، وإنتي مش مضطرة تحتفلي لما الدنيا متبقاش مظبوطة، لكن حاولي ماتخليش الأفكار السلبية تسيطر عليكي، بس اسألي نفسك تقدري تتعلمي إيه لما يحصل حاجه مش متوقعاها، وازاي تعدلي المواقف وتحولي الغلط لصح، الاساس هو ان إدراكك لأي فكرة في شغلك هو اهم خطوة في تحدي العقلية السلبية، بمجرد ماتتعرفي علي الأنماط العقلية اللي دايما بتلاقيها بتتكرر، تبدأي فورا في معالجتها وتركزي أكتر غنك تخلي أفكارك تكون إيجابية شكل أكبر.

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