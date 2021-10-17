طريقة عمل بسكويت المربى الاقتصادي بخطوات سهلة جداً وبسيطة

بسكويت المربى الاقتصادي ، يعتبر هو من أنواع البسكويت اللذيذة والتي له طعم ومذاق مختلف، يتكون من مكونات سهلة ويتم تجهيزه وتزينه بطريقة معينة، ويمكننا استخدام أي نوع من المربى نحبه ونفضله وهو بسكوت مغطي بطبقة من المكسرات مثل الفستق أو يمكن استخدام الفول السوداني حسب الرغبة، ويعد البسكوت هو من أكثر الحلويات المحببة للأطفال، وأيضاً الكبار فهو يعطي مذاق لذيذ جداً عندما يتم تحضيره مع كوب من الشاي، ويعد من الحلويات الجميلة التي يمكن تقديمها للضيوف أو في العديد من المناسبات مثل الأفراح أو الحفلات العائلية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت المربى الاقتصادي بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل بسكويت المربى الاقتصادي

يتكون البسكوت من مجموعة من المكونات المتوفرة داخل كل منزل وهي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب زبدة.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب سكر بودر.

نصف كوب من الحليب.

للتزيين

نصف كوب مربى.

فستق.

شكولاتة مذابة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على خطوات عمل بسكويت المربى الاقتصادي بطريقة سهلة وبسيطة وهي كالآتي:ـ

نستخدم العجان الكهربائي ونثبت المضرب الشبكي، ثم نقوم بخلط الزبدة مع السكر والزيت حتي تتحول للون الأبيض. ثم نضيف الحليب والفانيليا ونستمر في الخفق حتي تتجانس المكونات. ثم نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والنشا والملح ونقلب المكونات، ثم يضاف خليط الدقيق إلي المكونات السابقة ونستمر في الخفق حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة. نقوم بتقسم العجينة إلي جزء أو أكثر حسب الرغبة، ثم نقوم بفرد كل جزء من العجين بين ورقتين من الزبدة باستخدام النشابة. ثم نستخدم قطاعات البسكوت لتقطيع العجينة حسب الشكل الذي نرغب به. توضع قطع البسكوت في صينية مبطنة بورق الزبدة وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، لمدة ربع ساعة حتي يأخذ البسكوت اللون الذهبي. نخرجه من الفرن ويترك لكي يبرد.

طريقة التزيين

يتم تزين البسكوت حسب الرغبة والذوق وهذه طريقة من طرق تزين البسكوت وهي كما يلي:ـ

نأخذ قطع من البسكوت ونضع عليها كمية من المربى ثم نضع عليها قطع أخرى.

ثم نغمز القطعة في الفستق لتغطي به من الجوانب فقط وتلتصق بالمربى.

نقوم بوضع الشكولاتة المذابة باستخدام قمع ذو فتحة ضيقة أو كيس الحلواني على وجه قطع البسكوت على شكل خطوط رفيعة، لكي تعطي شكل جميل ورائع.

طريقة عمل بسكوت الشوكولاتة

يتم تحضير بسكوت الشوكولاتة باتباع الخطوات الآتية:ـ

نقوم بخلط كوب وربع من الدقيق مع رشة من الملح وملعقة صغيرة بيكنج بودر ونصف كوب من الكاكاو الخام ونقلب المكونات معاً. ثم نقوم بخفق نصف كوب من الزبدة مع نصف كوب من السكر البودرة جيداً ثم نضيف إليه بيضة وملعقة من الفانيليا ونستمر في خفق المكونات. نضيف خليط الدقيق السابق إلي خليط الزبدة والسكر تدريجياً حتي نحصل على عجينة. نقوم بفرد العجينة وتقطيعها إلي دوائر متوسطة الحجم، ثم ترص في صينية مبطنة بورق الزبدة. تدخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتي ينضج. تدهن دائرة من دوائر البسكوت بالكريمة ثم نضع عليه طبقة أخرى من البسكوت للتزيين ونكرر ذلك مع باقي الكمية.

طريقة عمل بسكويت بالقرفة والمربى

يتم تجهيز بسكويت بالقرفة والمربى باتباع الآتي:ـ

نضيف 2 كوب و3/4 من الدقيق في وعاء كبير ونضيف إليها ملعقة صغيرة من بيكنج بودر وربع ملعقة صغيرة ملح، ونخلط المكونات جيداً.

نقوم بخلط 3/4 كوب من الزبدة المذابة ثم نضيف إليها كوب من السكر البودر، ونخلط المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي.

ثم نضيف إليه 2 بيضة مع ملعقة صغيرة من الفانيليا، ونخفق المكونات جيداً.

نضيف إليه خليط الدقيق تدريجياً حتي يمتزج مع المكونات تماماً ثم نضيف إليه ملعقة من القرفة ونمزج المكونات مرة أخرى حتي تتماسك العجينة.

نحفظ العجينة في الثلاجة لمدة ساعة حتي تتماسك مع مراعاة تغطيتها، ثم نقسم العجينة إلي نصفين.

ثم نقوم بفرد كل جزء العجينة بين ورقتين من الزبدة باستخدام النشابة، ثم نقطعه باستخدام القطاعات البسكوت.

يفضل استخدام شكل دائري صغير لعمل فتحات في منتصف نصف قطع كمية البسكوت حتي يتم تزينها بالمربى.

توضع قطع البسكويت في صينية مبطنة بورق الزبدة، تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة حتي تنضج.

نخرجه من الفرن ونترك البسكويت حتى يبرد تماماً، ثم نزينه باستخدام المربى، توضع طبقة من المربى على قطع من البسكوت ثم نغطيها بقطعة أخرى بها فتحة في المنتصف.

نرش قطع البسكوت بالسكر البودر ويقدم بالهنا والشفا.

أهم النصائح لنجاح عمل البسكويت

هناك بعض النصائح لنجاح البسكويت وهي كما يلي:ـ