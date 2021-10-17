غيري شعرك بلون جرئ صبغ الشعر باللون الأحمر بدون الذهاب إلى الكوافير أو البيوتي سنتر

صبغ الشعر باللون الأحمر بدون الذهاب إلى الكوافير، صبغ الشعر باللون الأحمر من الصبغات التي يقبل عليها المشاهير والفنانين فهو يعطي لصاحبته إطلاله جريئة ومثيرة، كما أنه يواكب أحدث صيحات موضة الشعر، كما أنه يناسب درجات البشرة المختلفة لكن تغيير الشعر للون الأحمر باستخدام الصبغات الكيميائية بصالونات الشعر قد تتلفه وتجعله هشا وجافا، فكيف يمكن تحضير صبغة الشعر الحمراء اللون طبيعيا دون اللجوء لاستخدام الصبغات الكيميائية الضارة. صبغ الشعر باللون الأحمر بدون الذهاب إلى الكوافير نحضر من أحد محلات العطارة صبغة حمراء اللون خالية من مادة الأمونيا وفرشاة مناسبة نستخدمها للصباغة، وفازلين طبي وطبق بلاستيك و قفازات لليدين وزجاجة من الأكسجين. في طبق البلاستيك نضع الصبغة الحمراء ونضيف إليها كمية من زجاجة الأكسجين حسب طول الشعر، ونقلب الخليط جيدا حتي يمتزج ويجب أن يكون قوام الصبغة متماسك فلا يكون سائلا. يجب أن تمشطي شعرك جيدا قبل الصباغة وتقسميه إلى خصلات صغيرة، ضعي الفازلين الطبي علي الوجه بالكامل، لتجنب تضرر البشرة بالصبغة.

يجب أن يكون شعرك جاف وغير مبلل لتحصلي علي صباغة جيدة للون الأحمر ، ولا تبدئي في صباغته قبل ارتداء القفازين البلاستيكيين.

، ولا تبدئي في صباغته قبل ارتداء القفازين البلاستيكيين. توضع الصبغة من أسفل الشعر ونبتعد عن جذوره، ثم غطي شعرك باستخدام الكيس البلاستيكي لمدة ثلث ساعة.

بعد مرور 20 دقيقة نقوم بصباغة الجذور وننتظر 15 دقيقة أخرى، ثم نغسل الشعر جيدا باستخدام الماء الدافئ ولا ننسي وضع البلسم. صبغ الشعر باللون الأحمر باستخدام الكركديه نحضر كمية مناسبة من أوراق الكركديه وكمية مماثلة من الخبيزة، ثم نقوم بخلطهم مع الكركديه المغلي علي النار ونضيف صبغ الشعر باللون الأحمر باستخدام الكركديه إلي الخليط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. نمشط الشعر ونقسمه لأجزاء صغيرة ونضع الخليط بكميات متساوية عل الشعر ونصبغ بفرشاة الصباغة.

نترك الخليط لمدة ساعة علي الشعر ثم نغسله جيدا ونكرر الصباغة 3 مرات خلال الأسبوع حتي نحصل علي لون أحمر مثالي.

ينصح باستخدام المواد الطبيعية فيصبغ الشعر لان المواد الكيميائي قد تضر الشعر وتقصف الشعر الوسوم

صبغ الشعر باللون الأحمر بدون الذهاب إلى الكوافير، صبغ الشعر باللون الأحمر من الصبغات التي يقبل عليها المشاهير والفنانين فهو يعطي لصاحبته إطلاله جريئة ومثيرة، كما أنه يواكب أحدث صيحات موضة الشعر، كما أنه يناسب درجات البشرة المختلفة لكن تغيير الشعر للون الأحمر باستخدام الصبغات الكيميائية بصالونات الشعر قد تتلفه وتجعله هشا وجافا، فكيف يمكن تحضير صبغة الشعر الحمراء اللون طبيعيا دون اللجوء لاستخدام الصبغات الكيميائية الضارة. صبغ الشعر باللون الأحمر بدون الذهاب إلى الكوافير نحضر من أحد محلات العطارة صبغة حمراء اللون خالية من مادة الأمونيا وفرشاة مناسبة نستخدمها للصباغة، وفازلين طبي وطبق بلاستيك و قفازات لليدين وزجاجة من الأكسجين. في طبق البلاستيك نضع الصبغة الحمراء ونضيف إليها كمية من زجاجة الأكسجين حسب طول الشعر، ونقلب الخليط جيدا حتي يمتزج ويجب أن يكون قوام الصبغة متماسك فلا يكون سائلا. يجب أن تمشطي شعرك جيدا قبل الصباغة وتقسميه إلى خصلات صغيرة، ضعي الفازلين الطبي علي الوجه بالكامل، لتجنب تضرر البشرة بالصبغة.

يجب أن يكون شعرك جاف وغير مبلل لتحصلي علي صباغة جيدة للون الأحمر ، ولا تبدئي في صباغته قبل ارتداء القفازين البلاستيكيين.

، ولا تبدئي في صباغته قبل ارتداء القفازين البلاستيكيين. توضع الصبغة من أسفل الشعر ونبتعد عن جذوره، ثم غطي شعرك باستخدام الكيس البلاستيكي لمدة ثلث ساعة.

بعد مرور 20 دقيقة نقوم بصباغة الجذور وننتظر 15 دقيقة أخرى، ثم نغسل الشعر جيدا باستخدام الماء الدافئ ولا ننسي وضع البلسم. صبغ الشعر باللون الأحمر باستخدام الكركديه نحضر كمية مناسبة من أوراق الكركديه وكمية مماثلة من الخبيزة، ثم نقوم بخلطهم مع الكركديه المغلي علي النار ونضيف صبغ الشعر باللون الأحمر باستخدام الكركديه إلي الخليط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. نمشط الشعر ونقسمه لأجزاء صغيرة ونضع الخليط بكميات متساوية عل الشعر ونصبغ بفرشاة الصباغة.

نترك الخليط لمدة ساعة علي الشعر ثم نغسله جيدا ونكرر الصباغة 3 مرات خلال الأسبوع حتي نحصل علي لون أحمر مثالي.

ينصح باستخدام المواد الطبيعية فيصبغ الشعر لان المواد الكيميائي قد تضر الشعر وتقصف الشعر

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