طريقة عمل المهلبية الكريمي بطعم لذيذة للغاية من أطيب أنواع المهلبية

المهلبية الكريمي ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المهلبية الكريمي.

مكونات المهلبية الكريمي

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

لتر من الحليب.

٥٠ جرام من الزبدة.

باكيت فانيليا ٥ جرام.

باكيت كريم شانتيه بودرة ٧٥ جرام.

مكسرات حسب الرغبة للتزيين.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المهلبية الكريمي وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من السكر والدقيق والنشا مع بعضهم البعض.

ثم نضيف إليهم الحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

ثم نقوم بوضع الحليب المخلوط مع باقي المكونات علي النار مع التقليب المستمر.

وبعدما يبدأ الخليط في الغليان نقوم بإضافة الزبدة وجاكيت الفانيليا.

ثم نقوم برفع الخليط من على النار ونقلب الخليط جيدا مع بعضه البعض حتي تمتزج جميع المكونات جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة باكيت الكريم شانتيه البودرة وبواسطة المضرب الكهربائي نقوم بضرب الخليط مع مسحوق الكريم شانتيه لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك نقوم بصب خليط المهلبية في أطباق بالحجم المرغوب فيه ونتركها حتي تبرد بدرجة حرارة الغرفة د، ثم بعد ذلك نضعها في الثلاجة لمدة ساعتين حتي تبرد تماما.

ثم نقوم بإضافة المكسرات المرغوب فيها وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تزيين المهلبية الكريمي بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة مثل صوص النوتيلا أو صوص الكراميل أو صوص الشوكولاتة البيضاء السائلة.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل المهلبية الكريمي مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي: