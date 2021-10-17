اصنعي بنفسك كريم النشا والبقدونس الرائع في تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد

يعتبر كريم النشا والبقدونس من مستحضرات التجميل الرائعة التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وشد البشرة، كما يجعل البشرة ناعمة مثل بشرة الأطفال، ويعمل على تأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة في حل جميع المشاكل التي تواجه البشرة، لأنه يتكون من مواد طبيعية لا تضر بالبشرة مثل الكريمات الصناعية التي تحتوي على مواد كيميائية تؤذي البشرة من كثرة استخدامها، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداد هذا الكريم في المنزل بسهولة جداً وبدون جهد أو تكاليف كبيرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والبقدونس الرهيب في تفتيح البشرة وشد الوجه وإزالة التجاعيد. مكونات عمل كريم النشا والبقدونس مكونات عمل كريم النشا والبقدونس يحتوي هذا الكريم على مكونات طبيعية تعمل على حل جميع مشاكل البشرة وهى كما يلي:- نصف كوب عصير بقدونس.

ملعقتان كبيرتان نشا.

ملعقة صغيرة زيت ورد.

ملعقتان صغيرتان زيت جوز هند طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير كريم النشا والبقدونس بالمنزل وهى كما يأتي:- نضع عصير ماء البقدونس في وعاء صغير الحجم، ثم نضيف إليه النشا ونخلطهم مع بعض بشكل جيد. نقوم بوضع الخليط السابق على النار، ثم نتركه حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نضيف زيت جوز الهند، ثم نقوم بإضافة زيت الورد، ونخلط المكونات جميعاً مع بعض حتى نحصل على خليط كريمي الشكل. نقوم بدهن البشرة والمناطق التي نريد شدها وتفتيحها وإزالة التجاعيد منها. نستخدم الكريم يومياً حتى نحصل على النتائج المرجوة. فوائد كريم النشا والبقدونس للبشرة يحتوي هذا الكريم الرهيب في علاج جميع مشاكل البشرة على فوائد عديدة للبشرة وهى كما يلي:- يقلل من ظهور الخطوط الرفيعة، كما يقضي على التجاعيد، لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين C الذي يغذي البشرة.

يعمل البقدونس على تحفيز مادة الكولاجين التي تجعل البشرة نضرة وشباب.

يقلل من ظهور الهالات السوداء التي تظهر أسفل العين.

يخلص البشرة من حبوب الشباب والتي تظهر خلال مرحلة المراهقة.

يقضي على البثور والنمش والكلف الذي يظهر على الوجه.

يخلص البشرة من الأوساخ التي تكون موجودة في الندبات والمسام الواسعة.

يجعل البشرة نظيفة ولامعة لأنه يحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم. طريقة عمل ماسك البقدونس والشوفان طريقة عمل ماسك البقدونس والشوفان سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك البقدونس والشوفان لتفتيح ونضارة البشرة وهى كما يأتي:- نقوم بهرس بعض من أوراق وعروق البقدونس، ثم نضيف إليه لبن رائب، وقطرات من زيت شجرة الشاي. نقوم بفرد ماسك البقدونس والشوفان على البشرة. ننظف البشرة من الماسك بعد ربع ساعة بالماء البارد. نستخدم هذه الماسك مرتين في الأسبوع حتى نحصل على بشرة بيضاء ونضرة. الوسوم

يعتبر كريم النشا والبقدونس من مستحضرات التجميل الرائعة التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وشد البشرة، كما يجعل البشرة ناعمة مثل بشرة الأطفال، ويعمل على تأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة في حل جميع المشاكل التي تواجه البشرة، لأنه يتكون من مواد طبيعية لا تضر بالبشرة مثل الكريمات الصناعية التي تحتوي على مواد كيميائية تؤذي البشرة من كثرة استخدامها، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداد هذا الكريم في المنزل بسهولة جداً وبدون جهد أو تكاليف كبيرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والبقدونس الرهيب في تفتيح البشرة وشد الوجه وإزالة التجاعيد. مكونات عمل كريم النشا والبقدونس مكونات عمل كريم النشا والبقدونس يحتوي هذا الكريم على مكونات طبيعية تعمل على حل جميع مشاكل البشرة وهى كما يلي:- نصف كوب عصير بقدونس.

ملعقتان كبيرتان نشا.

ملعقة صغيرة زيت ورد.

ملعقتان صغيرتان زيت جوز هند طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير كريم النشا والبقدونس بالمنزل وهى كما يأتي:- نضع عصير ماء البقدونس في وعاء صغير الحجم، ثم نضيف إليه النشا ونخلطهم مع بعض بشكل جيد. نقوم بوضع الخليط السابق على النار، ثم نتركه حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نضيف زيت جوز الهند، ثم نقوم بإضافة زيت الورد، ونخلط المكونات جميعاً مع بعض حتى نحصل على خليط كريمي الشكل. نقوم بدهن البشرة والمناطق التي نريد شدها وتفتيحها وإزالة التجاعيد منها. نستخدم الكريم يومياً حتى نحصل على النتائج المرجوة. فوائد كريم النشا والبقدونس للبشرة يحتوي هذا الكريم الرهيب في علاج جميع مشاكل البشرة على فوائد عديدة للبشرة وهى كما يلي:- يقلل من ظهور الخطوط الرفيعة، كما يقضي على التجاعيد، لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين C الذي يغذي البشرة.

يعمل البقدونس على تحفيز مادة الكولاجين التي تجعل البشرة نضرة وشباب.

يقلل من ظهور الهالات السوداء التي تظهر أسفل العين.

يخلص البشرة من حبوب الشباب والتي تظهر خلال مرحلة المراهقة.

يقضي على البثور والنمش والكلف الذي يظهر على الوجه.

يخلص البشرة من الأوساخ التي تكون موجودة في الندبات والمسام الواسعة.

يجعل البشرة نظيفة ولامعة لأنه يحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم. طريقة عمل ماسك البقدونس والشوفان طريقة عمل ماسك البقدونس والشوفان سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك البقدونس والشوفان لتفتيح ونضارة البشرة وهى كما يأتي:- نقوم بهرس بعض من أوراق وعروق البقدونس، ثم نضيف إليه لبن رائب، وقطرات من زيت شجرة الشاي. نقوم بفرد ماسك البقدونس والشوفان على البشرة. ننظف البشرة من الماسك بعد ربع ساعة بالماء البارد. نستخدم هذه الماسك مرتين في الأسبوع حتى نحصل على بشرة بيضاء ونضرة.

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