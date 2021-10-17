كريم النشا والجزر المعجزة في تفتيح البشرة ومقاومة التجاعيد

يعد كريم النشا والجزر أشهر كريمات التفتيح الطبيعية، التي تناسب جميع أنواع البشرة، فالجزر غني بالكولاجين الذي يحارب التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، وأيضاً يحتوي على الكاروتين الذي يعمل على تفتيح البشرة وحمايتها من الشمس، كما يعالج البقع والندبات التي تظهر على البشرة، ويحتوي أيضاً على مضادات الأكسدة وفيتامين ج الذي يجعل البشرة صحية ومشرقة، وأيضاً يحتوي على النشا الذي يعمل كمهدئ لتهيج الجلد ويعالج الحساسية، ويساعد على امتصاص الدهون الزائدة التي تظهر على البشرة، كما يعمل على علاج حب الشباب وحروق الشمس، وينصح خبراء التجميل باستخدام الكريمات الطبيعية بدلا من الكريمات الصناعية المكونة من مواد كيميائية تسبب مشاكل للبشرة، ويمكننا تحضير وصفتنا اليوم بكل سهولة وبساطة، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم طريقة عمل كريم النشا والجزر المعجزة في تفتيح البشرة.

سنقدم لكم مكونات كريم النشا والجزر المفيدة جداً للبشرة فيما يلي:-

1 ثمرة جزر متوسطة مبشورة.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

1 ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

يتم تحضير كريم النشا والجزر بخطوات سهلة وبسيطة كالآتي:-

نصفي الجزر المبشور للحصول على ماء الجزر، ثم نضيف ملعقة صغيرة من نشا الذرة ونقلب جيداً. ثم نأخذ الخليط ونضعه على حمام ماء ساخن مع التقليب الجيد حتى يصبح الخليط ناعم وكريمى. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من جل الصبار، وملعقة صغيرة من زيت الورد مع التقليب الجيد حتى يتجانس الخليط. ثم نضع الخليط في علبة نظيفة ومعقمة، ويظل صالح للاستعمال لمدة أسبوع بشرط الحفظ في الثلاجة. يتم وضع الكريم على البشرة ليلاً ويغسل في الصباح بالماء الدافئ ثم البارد لقفل المسام. ويفضل أن يكرر استخدامه ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على نتائج رائعة.

ماسك الجزر والحمص

يعتبر ماسك الجزر والحمص من الماسكات المفيدة للبشرة التي تعطي نتائج فعالة من أول الاستخدام، ويتم تحضيره بالمكونات التالية:-

ملعقة كبيرة من الجزر المبشور ناعم.

ملعقة صغيرة من الحمص المطحون.

1 ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقه التحضير