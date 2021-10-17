خلطة كريم بانثينول لفرد الشعر من أول مرة بكرياتين طبيعي مئة بالمئة

يعد كريم بانثينول من الكريمات الرهيبة في فرد الشعر المجعد بشكل فوري، وهنا سوف نقدم خلطة رهيبة من الزيوت وكريم بانثينول لتنعيم الشعر وفرده من أول استخدام، وكثير من الفتيات والسيدات يردن الحصول على شعر ناعم ولامع كالحرير، لأنه يعتبر أساس جمال المرأة، ايضاً سوف معروف عن كريم بانثينول أن له فوائد كثيرة على الشعر، ايضاً تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ويمكن توافرها بسهولة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على مكونات خلطة كريم بانثينول لفرد الشعر المجعد من أول استخدام في المنزل بديل الكرياتين.

فوائد كريم بانثينول للشعر

هناك عدة فوائد لكريم بانثينول على الشعر هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يحسن مظهر الشعر ومرونته ويمنع تكسره. يغذي بصيلات الشعر ويقويها مع تجديد خلايا فروة الرأس. يقلل إلتهابات فروة الرأس، ويمنح الشعر الحيوية واللمعان والنعومة. يحمي الشعر من خلال تشكيل طبقة واقية على خيوط الشعر. يقلل من مشكلة التساقط وتلف الشعر الناتج عن استخدام المواد الكيماوية.

مكونات خلطة كريم بانثينول لفرد الشعر

تتكون خلطة كريم بانثينول لفرد الشعر من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

القليل من عسل النحل.

ملعقة من زيت الزيتون.

ماء مغلي.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل خلطة كريم بانثينول لفرد الشعر هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط كريم بانثينول مع زيت الزيتون ونقلبهم جيداً. ثم نقوم بإضافة زيت اللوز مع عسل النحل ونقلبهم بشكل جيد حتى يمتزج الخليط.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لمعرفة تطبيق كريم بانثينول لفرد الشعر هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء، ثم نقوم بتوزيع الخلطة على فروة الرأس والشعر بشكل ممتاز.

ثم نقوم بتغطية الشعر بكيس أو قبعة، ثم نحضر ماء مغلي ونضع به فوطة ثم نعصرها ونضعها على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.

بعد ذلك نقوم بتدليك فروة الرأس بحركة دائرية، ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر ونجففه جيداً ونرطبه.

طريقة تحضير كريم بانثينول في المنزل

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لتحضير كريم بانثينول للشعر في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بوضع ملعقة من زبدة الشيا مع ملعقة من محلول بيبانثين وملعقة من زيت الأرغان ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من زيت السمسم وملعقة من زيت اللوز الحلو مع الخلط المستمر حتى نحصل على خليط كريمي. نقوم بتوزيع الكريم على خصلات الشعر دون لمس فروة الرأس.

خلطة كريم بانثينول للشعر الجاف والمجعد

سوف نقدم خلطة بسيطة للشعر الجاف لكريم بانثينول هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة من زيت الأفوكادو مع ملعقة من زيت الجوجوبا وملعقة من زيت فيتامين إي ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من زيت السرطان مع ملعقة من زبدة الشيا و ملعقة من زيت الجلسرين وأنبوبة من كريم بانثينول ونخلطهم جيداً.

نوزع الكريم على خصلات الشعر ونرتدي قبعة من البلاستيك ونتركها لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.

نغسل الشعر جيداً بالشامبو ثم نغسلها بالماء الفلتر مع تكرارها مرة كل أسبوع.

فوائد زيت الجوجوبا للشعر

هناك عدة فوائد لزيت الجوجوبا على الشعر هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يساعد في تقوية بصيلات الشعر بشكل ملحوظ، ويعمل على نمو الشعر بشكل صحي. يحتوي على فيتامينات مهمة في ترطيب الشعر. يمنع من تساقط الشعر وتقصفه ويزيد من كثافة الشعر بشكل كبير. يزيل جفاف فروة الرأس ويقلل من حكة الرأس ويخفف من قشرة الشعر.

فوائد زيت الأرغان للشعر

هناك عدة فوائد لزيت الأرغان على الشعر هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-