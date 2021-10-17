عمل البسبوسة بالبرتقال بطريقة سهلة واقتصادية ومميزة أحلى من الجاهزة

عمل البسبوسة بالبرتقال ، تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي لها مكانة خاصة عند الجميع، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، ولا سيما بسبوسة بالبرتقال، كما أنها تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، نظراً لأنها غنية بالبرتقال الذي يقوي المناعة، وخاصة في فصل الشتاء، وذلك لما يصحبه من نزلات البرد، لذا سوف نقدم لكم طريقة إعدادها حتى يتسنى لكم طريقة صنعها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما تعد البسبوسة من الحلويات التي تقدم في المناسبات والأعياد أيضاً، وتحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها بنفسها في المنزل لكي تضمن سلامتها وصحتها لأفراد أسرتها، كما يمكنكم تجربة بسبوسة بجوز الهند وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البسبوسة بالبرتقال بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من الجاهزة.

مكونات عمل البسبوسة بالبرتقال

تتكون البسبوسة بالبرتقال من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

2 بيضة.

كوب سكر ناعم.

ربع كوب زيت.

نصف كوب حليب.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

كوب عصير برتقال.

رشة ملح.

2 كوب سميد ناعم.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

باكيت بيكنج بودر.

للتزيين

جوز الهند.

مقادير الشربات

كوب سكر.

كوب ماء.

قشرة برتقال.

كوب عصير برتقال.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على عمل البسبوسة بالبرتقال بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والسكر وبشر البرتقال والملح، ثم نخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي. ثم نضيف عصير البرتقال والحليب، ثم نخلطهم جيداً. ثم نضيف الزيت، ثم نخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف السميد، ثم نخلطهم جيداً. ثم ننخل على الوعاء الدقيق والبيكنج بودر، ثم نخلطهم جيداً، ونترك الخليط يرتاح لمدة 5 دقائق. ثم نحضر صينية وندهنها بالزبدة ونرشها بالسميد. بعد ذلك نسكب فيها خليط البسبوسة. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة تتراوح ما بين 25 إلى 30 دقيقة تقريباً. ثم نخرج الصينية من الفرن، ونسقي البسبوسة مباشرة وهي ساخنة بالشربات البارد. بعد ذلك نرش عليها جوز الهند، ثم نقطع البسبوسة، ونقدمها في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

نضع حلة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الماء والسكر وقشرة البرتقال، ثم نقلبهم، ثم نترك الخليط يغلي لمدة 10 دقائق، ثم نرفع الحلة من على النار. ثم نضيف إليها عصير البرتقال ونقلبهم، ثم نترك الشربات يبرد، وبذلك يكون جاهز للاستخدام.

فوائد البرتقال

يعد البرتقال من الفواكه والحمضيات الغنية بالقيمة الغذائية، والمفيدة من الناحية الصحية، ومن هذه الفوائد الآتي: