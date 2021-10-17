طريقة عمل كيكة النشا الهشة بمكونات بسيطة وطعم ولا أروع ومغذي لطفلك

تعد كيكة النشا من أنواع الكيك البسيطة والمختلفة التي يعشقها الكثيرين، وهذا النوع من المخبوزات يقبل عليه الكثيرين وخاصتا الأطفال، ويمكن للأطفال أخذها إلى المدرسة في علبة الطعام حيث أنها تغذي الطفل وتحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة في المنزل، ايضاً سوف قدمنا فيما سبق طريقة عمل الكيكة الإسفنجية وكيكة الخلاط الهشة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كيكة النشا الهشة بمكونات بسيطة في البيت.

مقادير عمل كيكة النشا الهشة

تحتوي كيكة النشا الهشة على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢ كوب من الدقيق.

٤ حبات من البيض.

كوب من النشا.

رشة من الملح.

كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر.

كوب ونصف عصير برتقال.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب ونصف من السكر.

بشر برتقالة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة التحضير كيكة النشا الهشة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخفق البيض مع السكر ونخلطهم جيداً مع إضافة الفانيليا حتى يصبح لون الخليط أبيض. ثم نحضر وعاء آخر ونقوم بخلط الدقيق مع النشا والبيكنج بودر ورشة من الملح ونقلبهم جيداً. نقوم بإضافة بشر البرتقال مع الزيت ونخلطهم جيداً، ثم نقوم بإضافة عصير البرتقال مع وضع خليط الطحين ونستمر بالتقليب. ندهن الصينية بالزبدة مع رشها بالدقيق ثم نصب بها الخليط. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ثم ندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة ثم نغلق النار ونتركها بداخل الفرن قليلاً. بعد ذلك نخرج الكيك من الفرن ونتركها لتهدأ قليلاً ثم نقطعها وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.

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