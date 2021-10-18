حضري الفلافل بالحمص بطعم لذيذ ومقرمش وبأبسط الوصفات

تعتبر الفلافل بالحمص ، من ألذ الأكلات التي يتم تجهيزها، لها مذاق خاص ومقرمش من أكثر الأكلات التي تقدم كسندويتشات، ويشتهر تقديمها لدي المصريين وتوجد كثير من المطاعم المتخصصة في تقديمها بمختلف أنواعها، تعتبر من أكثر الأكلات التي تقدم مع سلطة الطحينة في وجبة الإفطار، ويمكن عملها بأكثر من طريقة فهناك ما يتم تحضيرها من الفول ومنها ما يتم تحضيرها من الحمص، وهي تمتاز دائماً بالطعم المقرمش الهش، وهي معروفة ومشهورة باسم الطعمية يتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة جداً، وبطريقة سهلة وبسيطة لا تكلفنا وقت أو جهد، وتوجد كثير من الطرق التي نحضر بها الفلافل تختلف أيضاً من بلد إلي بلد، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الفلافل بالحمص بخطوات سهلة جداً

مكونات عمل الفلافل بالحمص بالمنزل

تتكون الفلافل من مكونات متوفرة داخل كل بيت وتعتبر من ألذ الوجبات وهي كما يلي:ـ

نصف كيلو من الحمص.

حبة بصلة صغيرة مقطع مكعبات.

4 فصوص ثوم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ملعقتين من البقدونس المفروم.

ملعقتين من الكزبرة الخضراء المفرومة.

الماء حسب الاحتياج حوالي نصف كوب.

للوجه سمسم

طريقة التحضير

تعتبر الفلافل بالحمص من ألذ الأكلات وأشهرها ويتم تحضيرها بالخطوات الآتية:ـ

في إناء متسع نقوم بنقع الحمص ليلة كاملة، حتي يتشرب الماء ويزيد في الحجم، ثم نقوم بتصفيته. نقوم بوضع الحمص المنقوع في الكبة الكهربائية ونضيف معه الكزبرة الخضراء والبقدونس وحبة البصل المقطعة والثوم.

نخلط المكونات جيداً حتي يصبح الخليط ناعم، نصب الخليط في وعاء ثم نضيف إليه التوابل الملح والكزبرة والبيكنج صودا والكمون.

نخلط المكونات جيداً ثم نضيف الماء تدريجياً ونعجن المكونات باليد، حتي تتشكل لدينا عجينة.

نشكل العجينة إلي كرات صغيرة متناسبة في الحجم، ثم نغمسها في السمسم لنغطي به الوجه.

طريقة التسوية

طريقة تسوية الفلافل بسيطة جداً وسهلة هي كما يلي:ـ