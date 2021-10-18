حضري الفلافل بالحمص بطعم لذيذ ومقرمش وبأبسط الوصفات

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تعتبر الفلافل بالحمص ، من ألذ الأكلات التي يتم تجهيزها، لها مذاق خاص ومقرمش من أكثر الأكلات التي تقدم كسندويتشات، ويشتهر تقديمها لدي المصريين وتوجد كثير من المطاعم المتخصصة في تقديمها بمختلف أنواعها، تعتبر من أكثر الأكلات التي تقدم مع سلطة الطحينة في وجبة الإفطار، ويمكن عملها بأكثر من طريقة فهناك ما يتم تحضيرها من الفول ومنها ما يتم تحضيرها من الحمص، وهي تمتاز دائماً بالطعم المقرمش الهش، وهي معروفة ومشهورة باسم الطعمية يتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة جداً، وبطريقة سهلة وبسيطة لا تكلفنا وقت أو جهد، وتوجد كثير من الطرق التي نحضر بها الفلافل تختلف أيضاً من بلد إلي بلد، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الفلافل بالحمص بخطوات سهلة جداًمكونات عمل الفلافل بالحمص بالمنزل
تتكون الفلافل من مكونات متوفرة داخل كل بيت وتعتبر من ألذ الوجبات وهي كما يلي:ـ
- نصف كيلو من الحمص.
- حبة بصلة صغيرة مقطع مكعبات.
- 4 فصوص ثوم.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة كمون.
- ملعقة صغيرة كزبرة.
- ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- ملعقتين من البقدونس المفروم.
- ملعقتين من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- الماء حسب الاحتياج حوالي نصف كوب.
- للوجه سمسم
تعتبر الفلافل بالحمص من ألذ الأكلات وأشهرها ويتم تحضيرها بالخطوات الآتية:ـ
- في إناء متسع نقوم بنقع الحمص ليلة كاملة، حتي يتشرب الماء ويزيد في الحجم، ثم نقوم بتصفيته.
- نقوم بوضع الحمص المنقوع في الكبة الكهربائية ونضيف معه الكزبرة الخضراء والبقدونس وحبة البصل المقطعة والثوم.
- نخلط المكونات جيداً حتي يصبح الخليط ناعم، نصب الخليط في وعاء ثم نضيف إليه التوابل الملح والكزبرة والبيكنج صودا والكمون.
- نخلط المكونات جيداً ثم نضيف الماء تدريجياً ونعجن المكونات باليد، حتي تتشكل لدينا عجينة.
- نشكل العجينة إلي كرات صغيرة متناسبة في الحجم، ثم نغمسها في السمسم لنغطي به الوجه.
طريقة التسوية
طريقة تسوية الفلافل بسيطة جداً وسهلة هي كما يلي:ـ
- توضع مقلاة على النار بها كمية وفيرة من الزيت، وتترك لكي تسخن على نار متوسطة.
- ثم توضع كرات الفلافل في الزيت وتترك حتي تأخذ اللون الذهبي، مع مراعاة التقليب من حين لآخر حتي تحمر من الجانبين.
- توضع في طبق التقديم مع سلطة الطحينة وتقدم بالهنا والشفا.
الوسوم
تعتبر الفلافل بالحمص ، من ألذ الأكلات التي يتم تجهيزها، لها مذاق خاص ومقرمش من أكثر الأكلات التي تقدم كسندويتشات، ويشتهر تقديمها لدي المصريين وتوجد كثير من المطاعم المتخصصة في تقديمها بمختلف أنواعها، تعتبر من أكثر الأكلات التي تقدم مع سلطة الطحينة في وجبة الإفطار، ويمكن عملها بأكثر من طريقة فهناك ما يتم تحضيرها من الفول ومنها ما يتم تحضيرها من الحمص، وهي تمتاز دائماً بالطعم المقرمش الهش، وهي معروفة ومشهورة باسم الطعمية يتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة جداً، وبطريقة سهلة وبسيطة لا تكلفنا وقت أو جهد، وتوجد كثير من الطرق التي نحضر بها الفلافل تختلف أيضاً من بلد إلي بلد، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الفلافل بالحمص بخطوات سهلة جداًمكونات عمل الفلافل بالحمص بالمنزل
تتكون الفلافل من مكونات متوفرة داخل كل بيت وتعتبر من ألذ الوجبات وهي كما يلي:ـ
- نصف كيلو من الحمص.
- حبة بصلة صغيرة مقطع مكعبات.
- 4 فصوص ثوم.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة كمون.
- ملعقة صغيرة كزبرة.
- ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- ملعقتين من البقدونس المفروم.
- ملعقتين من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- الماء حسب الاحتياج حوالي نصف كوب.
- للوجه سمسم
تعتبر الفلافل بالحمص من ألذ الأكلات وأشهرها ويتم تحضيرها بالخطوات الآتية:ـ
- في إناء متسع نقوم بنقع الحمص ليلة كاملة، حتي يتشرب الماء ويزيد في الحجم، ثم نقوم بتصفيته.
- نقوم بوضع الحمص المنقوع في الكبة الكهربائية ونضيف معه الكزبرة الخضراء والبقدونس وحبة البصل المقطعة والثوم.
- نخلط المكونات جيداً حتي يصبح الخليط ناعم، نصب الخليط في وعاء ثم نضيف إليه التوابل الملح والكزبرة والبيكنج صودا والكمون.
- نخلط المكونات جيداً ثم نضيف الماء تدريجياً ونعجن المكونات باليد، حتي تتشكل لدينا عجينة.
- نشكل العجينة إلي كرات صغيرة متناسبة في الحجم، ثم نغمسها في السمسم لنغطي به الوجه.
طريقة التسوية
طريقة تسوية الفلافل بسيطة جداً وسهلة هي كما يلي:ـ
- توضع مقلاة على النار بها كمية وفيرة من الزيت، وتترك لكي تسخن على نار متوسطة.
- ثم توضع كرات الفلافل في الزيت وتترك حتي تأخذ اللون الذهبي، مع مراعاة التقليب من حين لآخر حتي تحمر من الجانبين.
- توضع في طبق التقديم مع سلطة الطحينة وتقدم بالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري الفلافل بالحمص بطعم لذيذ ومقرمش وبأبسط الوصفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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