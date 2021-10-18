ماسكرا بأبسط طريقة لجمال عينيك وبأسرع وقت وطبيعية وغير مكلفة وفي البيت

تعد الماسكرا من أهم أدوات التجميل لدي جميع النساء وهي تهتم بتطويل الرموش وتكثيفها، حيث تحلم الكثير من الفتيات برموش كثيفة وطويلة وغزيرة، حيث تعتبر الرموش مصدر جمال وإبراز العين لدى كل فتاة، , وتعتبر الماسكرا الشي الأساسي في حقيبة مكياج أي امرأة، لذلك يسعى الكثير منهم إلى الذهاب إلى مراكز لزرع شعر الرموش وتطويلها، حيث يلجأ البعض الآخر منهم إلى أستخدام مستحضرات التجميل مثل الماسكرا، التي تعمل علي تطويلها وكثافتها ولكنها غير دائمة أي تعطي مظهر مؤقت، وتعود بالضرر على الرموش وتعمل علي تساقط شعر الرموش وتقصفها، ولكن توجد العديد من الطرق والوصفات الطبيعية تجعلكي تحصلين على رموش جذابة وجميلة وبأقل من الأسعار الخارجية، وتجعلكي تحصلين على رموش طويلة وسوداء لفترة طويلة، ومن الآن تمتعي برموش سوداء وجميلة وطويلة باستخدام الوصفة الجبارة وهي جل الصبار والكحل والنشا. طريقة عمل الماسكرا ومكوناتها المكونات ملعقة كبيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة كبيرة من الكحل المطحون.

ملعقة كبيرة من النشا.

زجاجة ماسكرا قديمة نقوم بشطفها جيدا لنضع فيها المكونات بعد الخلط.

نحضر حقنة نظيفة. طريقة التحضير نحضر وعاء صغير، ونضع فيه ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ثم نحضر نصف ملعقة من النشا، حيث أنها تعمل على كثافة الرموش، ونضيفها على جل الصبار مع المزج الجيد. ونضيف نصف ملعقة من الكحل المطحون ونقوم بخلط المكونات جيدا. بعد المزج الجيد، نحضر زجاجه الماسكرا التي قومنا بتنظيفها.

ونحضر الحقنة ونضع بها خليط الماسكرا، ونقوم بتفريغ المكونات في زجاجة الماسكرا مع التقليب الجيد، ونقوم بغلق الماسكرا جيدا، وبذلك تصبح جاهزة للاستخدام، وتحصلي على رموش سوداء وطويلة وجذابة. نصائح للحصول علي رموش طويلة تمشيط الرموش بلطف من الجذور إلي الأطراف يوميا بفرشاة ماسكرا نظيفة.

التعامل بلطف مع الرموش ومنطقة ما حول العينين أثناء إزالة المكياج، حيث أن فرك المكياج يؤدي إلى تكسير الرموش أو فقدانها.

تناول الغذاء الصحي الغني بالعناصر الغذائية التي تحتاجها الرموش مثل الخضروات الورقية، والفواكه، والجوز، واللحوم الحمراء منزوعة الدسم، والبقوليات، والبطاطا.

ترطيب الرموش بشكل يومي وذلك للحفاظ علي قوتها ولمعانها. طريقة عمل الماسكرا ومكوناتها المكوناتطريقة التحضيرنصائح للحصول علي رموش طويلة الوسوم

تعد الماسكرا من أهم أدوات التجميل لدي جميع النساء وهي تهتم بتطويل الرموش وتكثيفها، حيث تحلم الكثير من الفتيات برموش كثيفة وطويلة وغزيرة، حيث تعتبر الرموش مصدر جمال وإبراز العين لدى كل فتاة، , وتعتبر الماسكرا الشي الأساسي في حقيبة مكياج أي امرأة، لذلك يسعى الكثير منهم إلى الذهاب إلى مراكز لزرع شعر الرموش وتطويلها، حيث يلجأ البعض الآخر منهم إلى أستخدام مستحضرات التجميل مثل الماسكرا، التي تعمل علي تطويلها وكثافتها ولكنها غير دائمة أي تعطي مظهر مؤقت، وتعود بالضرر على الرموش وتعمل علي تساقط شعر الرموش وتقصفها، ولكن توجد العديد من الطرق والوصفات الطبيعية تجعلكي تحصلين على رموش جذابة وجميلة وبأقل من الأسعار الخارجية، وتجعلكي تحصلين على رموش طويلة وسوداء لفترة طويلة، ومن الآن تمتعي برموش سوداء وجميلة وطويلة باستخدام الوصفة الجبارة وهي جل الصبار والكحل والنشا. طريقة عمل الماسكرا ومكوناتها المكونات ملعقة كبيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة كبيرة من الكحل المطحون.

ملعقة كبيرة من النشا.

زجاجة ماسكرا قديمة نقوم بشطفها جيدا لنضع فيها المكونات بعد الخلط.

نحضر حقنة نظيفة. طريقة التحضير نحضر وعاء صغير، ونضع فيه ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ثم نحضر نصف ملعقة من النشا، حيث أنها تعمل على كثافة الرموش، ونضيفها على جل الصبار مع المزج الجيد. ونضيف نصف ملعقة من الكحل المطحون ونقوم بخلط المكونات جيدا. بعد المزج الجيد، نحضر زجاجه الماسكرا التي قومنا بتنظيفها.

ونحضر الحقنة ونضع بها خليط الماسكرا، ونقوم بتفريغ المكونات في زجاجة الماسكرا مع التقليب الجيد، ونقوم بغلق الماسكرا جيدا، وبذلك تصبح جاهزة للاستخدام، وتحصلي على رموش سوداء وطويلة وجذابة. نصائح للحصول علي رموش طويلة تمشيط الرموش بلطف من الجذور إلي الأطراف يوميا بفرشاة ماسكرا نظيفة.

التعامل بلطف مع الرموش ومنطقة ما حول العينين أثناء إزالة المكياج، حيث أن فرك المكياج يؤدي إلى تكسير الرموش أو فقدانها.

تناول الغذاء الصحي الغني بالعناصر الغذائية التي تحتاجها الرموش مثل الخضروات الورقية، والفواكه، والجوز، واللحوم الحمراء منزوعة الدسم، والبقوليات، والبطاطا.

ترطيب الرموش بشكل يومي وذلك للحفاظ علي قوتها ولمعانها. طريقة عمل الماسكرا ومكوناتها المكوناتطريقة التحضيرنصائح للحصول علي رموش طويلة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماسكرا بأبسط طريقة لجمال عينيك وبأسرع وقت وطبيعية وغير مكلفة وفي البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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