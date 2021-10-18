ألذ بطاطس مقرمشة … معلقة نشا ضعيها على البطاطس المقلية وهتبقي مثل الجاهزة بدون زيوت

ألذ بطاطس مقرمشة … معلقة نشا ضعيها على البطاطس المقلية، حيث تعتبر البطاطس المقلية من ألذ الوجبات التي يفضلها الأطفال والكبار، كما أنها تعتبر طبق جانبي أساسي في كافة الوجبات الصباحية والمسائية، وبالتالي تم التطوير في طريقة قلي البطاطس بأكثر من طريقة، وذلك حتى لا تتشرب زيت أو تكون مضرة للأطفال، حيث أن البطاطس المقلية تدخل في الوجبات التي يحبها الأطفال مثل الكريب أو البطاطس المقلية المحشية، وفي السطور القادمة نتعرف على طريقة قلي البطاطس بدون أن تشرب زيت.

معلقة نشا ضعيها على البطاطس المقلية

يمكن عمل البطاطس المقلية باستخدام مكون خطير، وذلك من خلال اتباع الوصفة التالية:

ربع كوب من الدقيق متعدد الاغراض.

إلى جانب ملعقة كبيرة من النشا.

ربع ملعقة من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة من الشطة.

بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من المرقة الفورية.

كما يتم إضافة القليل من البيكنج بودر.

عدد 3 حبة من البطاطس، ويتم تقطيعها إلى أصابع طويلة بالطول.

2 لتر من المياه.

ملح، وخل ابيض.

يتم عمل البطاطس المحمرة من خلال معلقة نشا ضعيها على البطاطس المقلية وذلك من خلال الخطوات التالية: