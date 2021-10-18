ألذ بطاطس مقرمشة … معلقة نشا ضعيها على البطاطس المقلية وهتبقي مثل الجاهزة بدون زيوت

ألذ بطاطس مقرمشة … معلقة نشا ضعيها على البطاطس المقلية، حيث تعتبر البطاطس المقلية من ألذ الوجبات التي يفضلها الأطفال والكبار، كما أنها تعتبر طبق جانبي أساسي في كافة الوجبات الصباحية والمسائية، وبالتالي تم التطوير في طريقة قلي البطاطس بأكثر من طريقة، وذلك حتى لا تتشرب زيت أو تكون مضرة للأطفال، حيث أن البطاطس المقلية تدخل في الوجبات التي يحبها الأطفال مثل الكريب أو البطاطس المقلية المحشية، وفي السطور القادمة نتعرف على طريقة قلي البطاطس بدون أن تشرب زيت.معلقة نشا ضعيها على البطاطس المقلية
يمكن عمل البطاطس المقلية باستخدام مكون خطير، وذلك من خلال اتباع الوصفة التالية:
- ربع كوب من الدقيق متعدد الاغراض.
- إلى جانب ملعقة كبيرة من النشا.
- ربع ملعقة من البهارات المشكلة.
- ربع ملعقة من الشطة.
- بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من المرقة الفورية.
- كما يتم إضافة القليل من البيكنج بودر.
- عدد 3 حبة من البطاطس، ويتم تقطيعها إلى أصابع طويلة بالطول.
- 2 لتر من المياه.
- ملح، وخل ابيض.
يتم عمل البطاطس المحمرة من خلال معلقة نشا ضعيها على البطاطس المقلية وذلك من خلال الخطوات التالية:
- في البداية، يتم غلي 2 لتر من المياه، إلى جانب إضافة 2 ملعقة كبيرة من الملح، مع ربع فنجان من الخل الأبيض.
- بعد ذلك، يتم وضع البطاطس في المياه المغلية لمدة 5 دقائق على أقصى تقدير.
- يتم رفع البطاطس من المياه، ثم يتم تصفيتها جيداً، حتى تتخلص من كافة المياه التي توجد بها، كما يجب أن يتم وضعها على صينية كبيرة حتى لا يتراكم عليها بخار السلق.
- بعد ذلك، يتم وضع البطاطس في المكونات السابقة، ويتم التأكد من تغليف البطاطس المكونات والبهارات التي تم ذكرها.
- كما يمكن أن تقومي بعمل خلطة من البهارات ( بابريكا، زعتر، نعناع مجفف، مرقة فورية، ملح، فلفل أسود، شطة، بهارات فراخ، كمون) توضع على البطاطس مع التحمير مباشرة.
- كما يفضل أن يتم وضع البطاطس في زيت مغلي غزير، حتى تكون مقرمشة من الخارج، وطرية من الداخل.
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ألذ بطاطس مقرمشة … معلقة نشا ضعيها على البطاطس المقلية، حيث تعتبر البطاطس المقلية من ألذ الوجبات التي يفضلها الأطفال والكبار، كما أنها تعتبر طبق جانبي أساسي في كافة الوجبات الصباحية والمسائية، وبالتالي تم التطوير في طريقة قلي البطاطس بأكثر من طريقة، وذلك حتى لا تتشرب زيت أو تكون مضرة للأطفال، حيث أن البطاطس المقلية تدخل في الوجبات التي يحبها الأطفال مثل الكريب أو البطاطس المقلية المحشية، وفي السطور القادمة نتعرف على طريقة قلي البطاطس بدون أن تشرب زيت.معلقة نشا ضعيها على البطاطس المقلية
يمكن عمل البطاطس المقلية باستخدام مكون خطير، وذلك من خلال اتباع الوصفة التالية:
- ربع كوب من الدقيق متعدد الاغراض.
- إلى جانب ملعقة كبيرة من النشا.
- ربع ملعقة من البهارات المشكلة.
- ربع ملعقة من الشطة.
- بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من المرقة الفورية.
- كما يتم إضافة القليل من البيكنج بودر.
- عدد 3 حبة من البطاطس، ويتم تقطيعها إلى أصابع طويلة بالطول.
- 2 لتر من المياه.
- ملح، وخل ابيض.
يتم عمل البطاطس المحمرة من خلال معلقة نشا ضعيها على البطاطس المقلية وذلك من خلال الخطوات التالية:
- في البداية، يتم غلي 2 لتر من المياه، إلى جانب إضافة 2 ملعقة كبيرة من الملح، مع ربع فنجان من الخل الأبيض.
- بعد ذلك، يتم وضع البطاطس في المياه المغلية لمدة 5 دقائق على أقصى تقدير.
- يتم رفع البطاطس من المياه، ثم يتم تصفيتها جيداً، حتى تتخلص من كافة المياه التي توجد بها، كما يجب أن يتم وضعها على صينية كبيرة حتى لا يتراكم عليها بخار السلق.
- بعد ذلك، يتم وضع البطاطس في المكونات السابقة، ويتم التأكد من تغليف البطاطس المكونات والبهارات التي تم ذكرها.
- كما يمكن أن تقومي بعمل خلطة من البهارات ( بابريكا، زعتر، نعناع مجفف، مرقة فورية، ملح، فلفل أسود، شطة، بهارات فراخ، كمون) توضع على البطاطس مع التحمير مباشرة.
- كما يفضل أن يتم وضع البطاطس في زيت مغلي غزير، حتى تكون مقرمشة من الخارج، وطرية من الداخل.
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