بمقادير غير مكلفة طريقة عمل بسكويت الشاي الهش الاقتصادي بطعم مقرمش يدوب دوب

طريقة عمل بسكويت الشاي موضوع مقالنا اليوم بعد أن وجدنا حاجة الكثير من الأمهات له وكثرة بحثهن عن طريقته فجميع الأطفال يحبونه كما أنه يُناسب الأطفال في شهورهم الأولى من الولادة ويُفضل لو كان مصنوعًا في المنزل حتى لا يتواجد به مواد حافظة قد تضر بهم، لذلك تابعي معنا للنهاية حتى تتعرفين على طريقه صُنعه في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة. طريقة عمل بسكويت الشاي طريقة عمل بسكويت الشاي المكونات: كوبين ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الحليب.

كوب واحد من السكر.

بيضة واحدة كبيرة.

12 ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.

ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: نخلط الدقيق مع الملح والبكينج بودر في وعاء ونتركه جانبًا.

في وعاء منفصل نضع به الزبدة ونضربها بالمضرب الكهربائي لمدة عشر دقائق تقريبًا.

نضيف السكر إلى الزبدة مع الاستمرار في الضرب بالمضرب الكهربائي وبعد مدة نضيف البيضة والفانيليا ونخفقهم لمدة دقيقتين.

نضيف على الخليط السابق كمية الدقيق ولكن ببطء حتى تتكون عجينة نضيف بعدها الحليب.

نستمر في العجن باليد أو العجان الكهربي حتى تتكون معنا عجينة متماسكة صالحة للتشكيل.

نقسم العجين إلى نصفين ونضعهم في الثلاجة لساعتين كاملة.

نُخرج العجينة من الثلاجة ونتركها لمدة خمس دقائق حتى ترتاح.

نُشكل العجينة بالقطاعة أو حسب ما تريدين وبعدها رصيها في الصينية على ورق الزبدة وأثناء ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.

بعد تشكيل البسكويت نضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم ندخلها الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة.

بعد أن يحمر البسكويت نخرجه من الفرن ويُقدم مع الشاي الساخن. بسكويت الشاي بالبرتقال بسكويت الشاي بالبرتقال المكونات: كوب دقيق.

¼ كوب زيت.

¼ كوب عصير برتقال.

¼ كوب سكر.

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

½ ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير: في وعاء نخلط السكر والفانيليا مع الزيت وعصير البرتقال.

ونخلط الدقيق مع البيكنج بودر في وعاء منفصل وبعدها نضيفهم ببطء على المزيج السابق من السكر والزيت وعصير البرتقال والفانيليا.

نترك العجينة لعشر دقائق حتى ترتاح وبعدها نقوم بفردها وتشكيل البسكويت.

نرصه في صينية الفرن وندخله في درجة حرارة متوسطة وبعد أن يستوي ويأخذ لون ذهبي على الوجهين نخرجه من الفرن. من أكثر الحلويات التي يتم تناولها على وجبة الأفطار هي بسكويت الشاي والذي نتناوله مع كوب لبن أو شاي، وهو من أكثر البسكوتات الغير مكلفة في تحضيرها في المنزل، لذا قمنا عبر موقعنا هذا وضع طريقة تحضير بسكويت الشاي الهش اللذيذ، فهو يتميز بطعم رائع يمكن تطبيق الخطوات المرفقة أعلاه لكي تحصلي على بسكويت مقرمش وذايب ذوب. الوسوم

طريقة عمل بسكويت الشاي موضوع مقالنا اليوم بعد أن وجدنا حاجة الكثير من الأمهات له وكثرة بحثهن عن طريقته فجميع الأطفال يحبونه كما أنه يُناسب الأطفال في شهورهم الأولى من الولادة ويُفضل لو كان مصنوعًا في المنزل حتى لا يتواجد به مواد حافظة قد تضر بهم، لذلك تابعي معنا للنهاية حتى تتعرفين على طريقه صُنعه في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة. طريقة عمل بسكويت الشاي طريقة عمل بسكويت الشاي المكونات: كوبين ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الحليب.

كوب واحد من السكر.

بيضة واحدة كبيرة.

12 ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.

ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: نخلط الدقيق مع الملح والبكينج بودر في وعاء ونتركه جانبًا.

في وعاء منفصل نضع به الزبدة ونضربها بالمضرب الكهربائي لمدة عشر دقائق تقريبًا.

نضيف السكر إلى الزبدة مع الاستمرار في الضرب بالمضرب الكهربائي وبعد مدة نضيف البيضة والفانيليا ونخفقهم لمدة دقيقتين.

نضيف على الخليط السابق كمية الدقيق ولكن ببطء حتى تتكون عجينة نضيف بعدها الحليب.

نستمر في العجن باليد أو العجان الكهربي حتى تتكون معنا عجينة متماسكة صالحة للتشكيل.

نقسم العجين إلى نصفين ونضعهم في الثلاجة لساعتين كاملة.

نُخرج العجينة من الثلاجة ونتركها لمدة خمس دقائق حتى ترتاح.

نُشكل العجينة بالقطاعة أو حسب ما تريدين وبعدها رصيها في الصينية على ورق الزبدة وأثناء ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.

بعد تشكيل البسكويت نضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم ندخلها الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة.

بعد أن يحمر البسكويت نخرجه من الفرن ويُقدم مع الشاي الساخن. بسكويت الشاي بالبرتقال بسكويت الشاي بالبرتقال المكونات: كوب دقيق.

¼ كوب زيت.

¼ كوب عصير برتقال.

¼ كوب سكر.

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

½ ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير: في وعاء نخلط السكر والفانيليا مع الزيت وعصير البرتقال.

ونخلط الدقيق مع البيكنج بودر في وعاء منفصل وبعدها نضيفهم ببطء على المزيج السابق من السكر والزيت وعصير البرتقال والفانيليا.

نترك العجينة لعشر دقائق حتى ترتاح وبعدها نقوم بفردها وتشكيل البسكويت.

نرصه في صينية الفرن وندخله في درجة حرارة متوسطة وبعد أن يستوي ويأخذ لون ذهبي على الوجهين نخرجه من الفرن. من أكثر الحلويات التي يتم تناولها على وجبة الأفطار هي بسكويت الشاي والذي نتناوله مع كوب لبن أو شاي، وهو من أكثر البسكوتات الغير مكلفة في تحضيرها في المنزل، لذا قمنا عبر موقعنا هذا وضع طريقة تحضير بسكويت الشاي الهش اللذيذ، فهو يتميز بطعم رائع يمكن تطبيق الخطوات المرفقة أعلاه لكي تحصلي على بسكويت مقرمش وذايب ذوب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمقادير غير مكلفة طريقة عمل بسكويت الشاي الهش الاقتصادي بطعم مقرمش يدوب دوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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