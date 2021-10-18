بديل الليزر الأقوى لإزالة شعر الوجه والجسم أسهل وأسرع طريقة للتخلص من الشعر نهائياً، تبحث كل سيدة عن أٍرع وصفة لإذالة الشعر لا تتسبب في إسمرار للبشرة، وتوقف نمو الشعر بشكل كبير أو تتخلص من الشعر نهائياً، إليكي سيدتي أقوى وصفة لإزالة شعر الوجه والجسم نهائياً بديل الليزر خلال دقائق، بديل الليزر الأقوى لإزالة شعر الوجه والجسم أسهل وأسرع طريقة للتخلص من الشعر نهائياً.

بديل الليزر الأقوى لإزالة شعر

تتكون وصفة بديل الليزر لإزالة الشعر من العناصر التالية :

جزرة واحدة.

كوب كبير من الماء.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة من الخل الأبيض أو خل التفاح.

تحضير وصفة بديل الليزر

نحضر حبة الجزر ثم نزيل القشرة الخارجية ونقطعها الى شرائح صغيرة الحجم، وبعد ذلك نضع شرائح الجزر في قدر مع إضافة الماء ثم نضع القدر على الموقد ويترك حتى يُطهى الجزر جيداً، ويمكنك إضافة المزيد من الماء عند الحاجة وبعد طهي الجزر جيداً نلاحظ تغير لون الماء إلى اللون البرتقالي ثم نرفع القدر عن النار، وبعد ذلك نقوم بتصفية الجزر المطبوخ نضع الماء في وعاء ونحتفظ الجزر جانباً، ثم نضيف الملح إلى ماء الجزر ويخلط جيداً مع إضافة الخل والخلط مجدداً.

إستخدام وصفة بديل الليزر

يطبق المحلول بعد إزالة الشعر باستخدام القطن الدائري، حيث يتم غمس القطن في المحلول ويمرر على المنطقة المرادة، المنطقة التي تريدين التخلص من الشعر الزائد بها ويمكنك تطبيقه بعد إزالة شعر الوجه والجسم أيضاً، فهذه الطريقة تمنع ظهور الشعر من جديد ففي الأيام الأولى من تطبيقها سينمو عندكم شعر خفيف جداً، ولكن مع تكرارها ستموت البصيلات ولن ينبت الشعر بعد ذلك أبداً، يترك هذا المحلول على المنطقة لمدة ساعة وبعد ذلك تغسل المنطقة بالماء.

الوصفة الثانية ويجب إستخدامها مع الوصفة الأولى، حيث يتم تحضر الجزر المطبوخ ثم يهرس بالشوكة جيداً لنحصل على مهروس الجزر، ثم نضيف ملعقة صغيرة من نشا الذرة ونخلط جيداً بعد ذلك بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ثم نخلط مرة أخرى، وبعد غسل المنطقة من الوصفة الأولى يطبق هذا الخليط ويترك لمدة 20 دقيقة ثم تغسل، هذه الوصفة أيضاً تمنع ظهور الشعر من جديد وفي نفس الوقت تبيض وتزيل السواد من المناطق الداكنة، يمكنك تكرار إستخدام الوصفتين بعد كل إزالة للشعر وسيختفي الشعر الزائد عندكم مع تبييض فوري للمناطق الداكنة، بديل الليزر الأقوى لإزالة شعر الوجه والجسم أسهل وأسرع طريقة للتخلص من الشعر نهائياً.