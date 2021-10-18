دلكة الترمس السحرية لتبييض وتقشير الجسم بالكامل دلكي جسمك بملعقة منه لإزالة الجلد الميت نهائياً

يحتوي الترمس على العديد من المعادن والفيتامينات كفيتامين أ والفسفور والصوديوم والفوليكن، الأمر الذي دفع العديد من الأشخاص إلى استخدامه في تفتيح وتبييض البشرة، نظراً لقدرته الفائقة على القيام بذلك خلال فترة قصيرة، لنوضح لكم خلطات الترمس لتبييض وتفتيح الجسم. وصفة ماء الورد والترمس وصفة ماء الورد والترمس المقادير: مقدار من الترمس المطحون.

ملعقتين من الحليب.

ماء ورد. كيفية التحضير: وضع الترمس المطحون داخل وعاء به ماء ورد.

مزج المكونات مع بعضهم البعض جيداً، مع الاستمرار في التقليب.

وضع المزيج على الوجه، مع توزيعه باستخدام الإصبع على الوجه.

تركه لفترة تصل إلى ربع ساعة مع غسله بالماء الدافئ ليجف.

ينصح بتكرار هذه الوصفة كل أسبوع. وصفة الترمس المطحون والحليب لتبييض الجسم وصفة الترمس المطحون والحليب لتبييض الجسم المقادير: كمية من الحليب بمقدار ملعقة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من الترمس المطحون. كيفية التحضير: إضافة اللبن على الترمس المطحون مع خلطهما جيداً، حتى يصبح الخليط متجانس.

وضع المزيج على الجسم مع ضرورة توزيعهما باستخدام أطراف الأصابع.

تركه ليجف على الوجه لفترة تصل إلى نصف ساعة.

غسل الوجه حيداً باستخدام الماء الدافئ.

ينصح بتكرار العملية مرة أسبوعياً، حتى يتم الحصول على بشرة نضرة. وصفة الترمس للمكياج تعد هذه الوصفة بمثابة مقشر للبشرة، والتي من شأنها تساعد على تثبيت المكياج بكفاءة عالية. وصفة الترمس للمكياج المقادير: كمية من الترمس المطحون بمقدار ملعقة.

حليب سائل بما يعادل ملعقة.

مقدار من عسل النحل بما يعادل ملعقة. كيفية التحضير: مزج المقادير مع بعضها البعض، لتصبح خليط متجانس.

تطبيق المكونات على الوجه مع تركها 30 دقيقه.

شطف الوجه باستخدام الماء الفاتر.

تمرير قطعة الثلج على الوجه.

تطبيق المكياج بعد ذلك. فوائد الترمس للجسم فوائد الترمس للجسم يوجد العديد من الفوائد التي تعود بالنفع عند استخدام الترمس للجسم، وإليكم هذه الفوائد؛ كالتالي: يساعد الترمس على القضاء على التجاعيد الموجود على البشرة.

ينظف البشرة ويطهرها ويخلصها من الشوائب العالقة بها.

يتم استخدامه في علاج الأمراض التي تصيب الجلد.

يعالج الإكزيما وأمراض الصدفية.

يخلص الجلد من البثور السوداء والنمش الموجود بالوجه.

يساعد على تفتيح البشرة، بالإضافة إلى أنه يقوم بترطيب البشرة ويجعلها ناعمة جداً. الوسوم

يحتوي الترمس على العديد من المعادن والفيتامينات كفيتامين أ والفسفور والصوديوم والفوليكن، الأمر الذي دفع العديد من الأشخاص إلى استخدامه في تفتيح وتبييض البشرة، نظراً لقدرته الفائقة على القيام بذلك خلال فترة قصيرة، لنوضح لكم خلطات الترمس لتبييض وتفتيح الجسم. وصفة ماء الورد والترمس وصفة ماء الورد والترمس المقادير: مقدار من الترمس المطحون.

ملعقتين من الحليب.

ماء ورد. كيفية التحضير: وضع الترمس المطحون داخل وعاء به ماء ورد.

مزج المكونات مع بعضهم البعض جيداً، مع الاستمرار في التقليب.

وضع المزيج على الوجه، مع توزيعه باستخدام الإصبع على الوجه.

تركه لفترة تصل إلى ربع ساعة مع غسله بالماء الدافئ ليجف.

ينصح بتكرار هذه الوصفة كل أسبوع. وصفة الترمس المطحون والحليب لتبييض الجسم وصفة الترمس المطحون والحليب لتبييض الجسم المقادير: كمية من الحليب بمقدار ملعقة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من الترمس المطحون. كيفية التحضير: إضافة اللبن على الترمس المطحون مع خلطهما جيداً، حتى يصبح الخليط متجانس.

وضع المزيج على الجسم مع ضرورة توزيعهما باستخدام أطراف الأصابع.

تركه ليجف على الوجه لفترة تصل إلى نصف ساعة.

غسل الوجه حيداً باستخدام الماء الدافئ.

ينصح بتكرار العملية مرة أسبوعياً، حتى يتم الحصول على بشرة نضرة. وصفة الترمس للمكياج تعد هذه الوصفة بمثابة مقشر للبشرة، والتي من شأنها تساعد على تثبيت المكياج بكفاءة عالية. وصفة الترمس للمكياج المقادير: كمية من الترمس المطحون بمقدار ملعقة.

حليب سائل بما يعادل ملعقة.

مقدار من عسل النحل بما يعادل ملعقة. كيفية التحضير: مزج المقادير مع بعضها البعض، لتصبح خليط متجانس.

تطبيق المكونات على الوجه مع تركها 30 دقيقه.

شطف الوجه باستخدام الماء الفاتر.

تمرير قطعة الثلج على الوجه.

تطبيق المكياج بعد ذلك. فوائد الترمس للجسم فوائد الترمس للجسم يوجد العديد من الفوائد التي تعود بالنفع عند استخدام الترمس للجسم، وإليكم هذه الفوائد؛ كالتالي: يساعد الترمس على القضاء على التجاعيد الموجود على البشرة.

ينظف البشرة ويطهرها ويخلصها من الشوائب العالقة بها.

يتم استخدامه في علاج الأمراض التي تصيب الجلد.

يعالج الإكزيما وأمراض الصدفية.

يخلص الجلد من البثور السوداء والنمش الموجود بالوجه.

يساعد على تفتيح البشرة، بالإضافة إلى أنه يقوم بترطيب البشرة ويجعلها ناعمة جداً.

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