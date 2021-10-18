تعالي اقولك لو عندك فازلين هيعمل ايه لبشرتك وشعرك هيخليكي بشعر وبشرة زي ملكات الجمال

أصبح الفازلين الان لا يخلو منه أي بيت وذلك يرجع لتعدد استخداماته فهو يساعد في حل الكثير من مشاكل البشرة وايضًا مشاكل الشعر وقد أصبح سر من اسرار الجمال والعناية الشخصية المتكاملة، وقد تتعدد فوائده ولذلك فقد حقق الكثير من الشعبية، وسوف نتعرف اليوم على أهم فوائد الفازلين سواء كان للشعر والبشرة وطريقة استخدامه بالشكل الصحيح.

ماهي أهم فوائد الفازلين

تعددت فوائد الفازلين بشكل كبير فهو يستخدم في الكثير من الاستخدامات المختلفة، وأصبح من أساسيات العناية الجمالية بالشعر والبشرة ومن أهم فوائد الفازلين مايلي:

يساعد في ترطيب الجلد والشفاه

فوائد الفازلين للبشرة

الفازلين يساعد على تلين الجلد وترطيبه بشكل قوي فهو يعمل على حبس الرطوبة الموجودة على الجلد مما يساعد في حمايتها من الإصابة بجفاف البشرة.

يعمل الفازلين على عمل طبقة خارجية لحماية البشرة، من العديد من المشاكل أو من العوامل الخارجية التي قد تؤثر على الجلد بشكل سلبي.

كما أنه يستخدم كمرطب أيضًا فعال الشفايف.

يساعد في علاج تشقق القدمين

يساعد الفازلين في التخلص من تشقق القدمين وتركيبه وزيادة نعومتها بشكل واضح وملحوظ.

يساعد على ازالة المكياج من البشرة

يستخدم الفازلين كمزيل مكياج ليس له اي سلبيات على البشرة وأمن جدًا يزيل المكياج ويساعد على الترطيب والحماية.

يساعد الفازلين على علاج علامات الجروح

الفازلين يلعب دور فعال في التخلص من أي علامات على الجلد، ويساعد في التئام الجروح والتخلص من الندبات بشكل أمن وسريع.

السيطرة على تقصف الشعر

فوائد الفازلين للشعر

الفازلين يحمي الشعر من التعرض للتقصف، ويساعد على علامة وتقويته من الجذور حتى الأطراف.

يساعد على زيادة نعومة وفرد الشعر

الفازلين يعطي لمعان ونعومة واضحة جدًا للشعر، كما أنه يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من التجاعيد بشكل فعال ومنح الشعر الشكل المطلوب.

تنظيف فروة الرأس وعلاج البشرة

الفازلين له دور فعال أيضًا في التخلص من القشرة، كما أنه يساعد على تنظيف الشعر، والتخلص من اي امراض جلدية في الفروة، كما أنه يرطب الجلد ويمنع الحكة والجفاف.