طريقة عمل ماسكرا بالمكونات الطبيعية في البيت بسهولة وبأقل تكلفة

‏تعتبر الماسكرا من أهم وأشهر أدوات التجميل التي تستخدمها الفتيات والسيدات لتطويل وتكثيف الرموش، حيث أن الرموش الكثيفة من أهم الأحلام عند جميع السيدات، وذلك لأنها تمنح العين جمال خاص، ولذلك تعد الماسكرا من الأشياء الأساسية التي تتواجد داخل شنطة كل امرأة، ولا يمكن الاستغناء عنها أبداً، ولكنها تؤدي إلى تساقط الشعر مع الوقت وتسبب التهابات للعينين، ولذلك نقدم لكم طريقة لعمل الماسكرا من المكونات الطبيعية الآمنة ‏تماماً على العين وعلى الشعر، والتي تساعد على علاج تساقط الرموش، وتساعد على تكثيفها مع الوقت، وتعد هذه الوصفات سهلة جداً وغير مكلفة لأن مكوناتها تتوافر في كل بيت، وتتواجد في المطبخ بسهولة.

‏طريقة عمل مسكرا بالمكونات الطبيعية

‏نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة لعمل الماسكرا في البيت بكل سهولة و بأقل التكاليف الممكنة، وهي التالي:

ملعقة كبيرة الحجم من جل الصبار.

ملعقة كبيرة الحجم من النشا.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الكحل، بشرط طحنه جيداً.

زجاجة قديمة للماسكرا، يجب غسلها بشكل جيد.

سرنجة نظيفة.

أولاً نقوم بتجهيز وعاء صغير الحجم، ونقوم بوضع جل الصبار بداخله.

ثم نقوم بإضافة النشا إلى جل الصبار، ‏ونمزج المكونات مع بعضها بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بغسل وتعقيم زجاجة الماسكرا القديمة بشكل جيد.

و باستخدام السرنجة نقوم بوضع خليط الماسكرا بداخلها.

ونقوم برجها بشكل جيد، لكي تجانس المكونات مع بعضها.

ونغلقها بشكل محكم، وبالتالي تكون جاهزة للاستخدام اليومي.

فهي تساعد على منح مظهر أنيق ومميز الرموش، وتساعد على تكثيفها مع الوقت وتعالج التساقط.

يجب عليكم أن تقوموا بتسريح الرموش يومياً باستخدام فرشاة نظيفة من الماسكرا القديمة لديكم من جذورها إلى الأطراف.

يجب التعامل معها بلطف أثناء وضع الماسكرا، وإزالة المكياج عنها قبل النوم بلطف بدون فركها، لكي لا تتكسر وتتساقط.

ينصح بتناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يفتقدها الجسم، والتي تساعد على تقوية الشعر وتكثيفه.

يجب عليكم ترطيب الرموش يومياً ‏للحفاظ عليها من التساقط وتقوية جذورها.

طريقة تحضير الماسكرا في البيت‏نصائح بسيطة لتطويل الرموش