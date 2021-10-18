تكات عمل النجرسكو بالفراخ في البيت لألذ وأطيب وجبة من المطبخ الإيطالي

‏تعتبر النجرسكو بالفراخ من أشهر الأكلات في المطبخ الإيطالي، والتي تعتمد في تحضيرها على المكرونة والفراخ وصوص البشاميل الأبيض وبعض الإضافات الأخرى حسب الرغبة، وتعد هذه الأكلة من ألذ وأطعم الوجبات التي يحبها جميع الأشخاص، وتحتوي على العناصر الغذائية المفيدة للجسم وبها فيتامينات كثيرة، وبالتالي نقدم لكم طريقة ‏تحضيرها في البيت بكل سهولة خطوة بخطوة، لكي تتمكن من تحضير ألذ طبق على وجبة الغداء بأقل التكاليف وبدون مجهود كبير. ‏ ‏مكونات عمل النجرسكو بالفراخ في البيت ‏‫نصف‬ كيلو من المكرونة الاسباجيتي.

‫نصف كيلو من صدور الدجاج المقطع إلى مكعبات أو شرائح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الروز ماري.

زيت نباتي.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح.

ثمرتين من الفلفل الألوان مقطعة إلى شرائح.

فلفل أخضر حار حسب الرغبة.

ثلاثة قطع من المشروم مقطع إلى شرائح.

جبنة موتزاريلا.

‏‫نصف‬ كوب من الزيتون المخلي. ‏ ‏مكونات عمل النجرسكو بالفراخ في البيت لعمل الصوص البشاميل نحتاج إلى: خمسة ملعقة كبيرة الحجم من السمنة.

خمسة ملعقة كبيرة الحجم من الدقيق.

لتر ونصف من الحليب السائل.

نصف علبة من الجبنة الكريمي.

‫ربع ملعقة صغيرة من الملح.

‫ربع‬ ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

‫ربع ملعقة صغيرة من ورق اللورا.

‫ربع‬ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب. ‏‏طريقة تحضير النجرسكو في البيت ‏أولاً نتبل الفراخ بالملح والفلفل الأسود والروز ماري والبابريكا.

ونضيف لها ملعقة صغيرة من الزيت والثوم المفروم، ونقلب الفراخ بشكل جيد لكي تغطيها التتبيلة بالكامل، ثم نتركها جانباً.

في وعاء عميق نقوم بسلق المكرونة، ونضيف للماء المغلي رشة صغيرة من الملح.

ونتركها تغلي لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نقوم بتصفيتها، ونتركها جانباً.

في طاسة نضع ملعقة من الزيت، ‏ونضعها على النار.

ونضيف لها مكعبات الفراخ ونقلبها حوالي دقيقتين.

ثم نقوم بإضافة شرائح الخضار، ونقلب على نار هادئة ثم نتركها حتى تستوي.

بعد ذلك في الصينية نضع القليل من البشاميل، ثم نوزع طبقة من المكرونة الاسباجيتي، ونضع الحشوة بعد ذلك، ‏ونضيف لها حلقات الزيتون والقليل من الموزريلا، ثم نضع طبقة أخرى من المكرونة، ونغطيها بالبشاميل وندخلها إلى الفرن. ‏‏طريقة تحضير النجرسكو في البيت الوسوم

‏تعتبر النجرسكو بالفراخ من أشهر الأكلات في المطبخ الإيطالي، والتي تعتمد في تحضيرها على المكرونة والفراخ وصوص البشاميل الأبيض وبعض الإضافات الأخرى حسب الرغبة، وتعد هذه الأكلة من ألذ وأطعم الوجبات التي يحبها جميع الأشخاص، وتحتوي على العناصر الغذائية المفيدة للجسم وبها فيتامينات كثيرة، وبالتالي نقدم لكم طريقة ‏تحضيرها في البيت بكل سهولة خطوة بخطوة، لكي تتمكن من تحضير ألذ طبق على وجبة الغداء بأقل التكاليف وبدون مجهود كبير. ‏ ‏مكونات عمل النجرسكو بالفراخ في البيت ‏‫نصف‬ كيلو من المكرونة الاسباجيتي.

‫نصف كيلو من صدور الدجاج المقطع إلى مكعبات أو شرائح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الروز ماري.

زيت نباتي.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح.

ثمرتين من الفلفل الألوان مقطعة إلى شرائح.

فلفل أخضر حار حسب الرغبة.

ثلاثة قطع من المشروم مقطع إلى شرائح.

جبنة موتزاريلا.

‏‫نصف‬ كوب من الزيتون المخلي. ‏ ‏مكونات عمل النجرسكو بالفراخ في البيت لعمل الصوص البشاميل نحتاج إلى: خمسة ملعقة كبيرة الحجم من السمنة.

خمسة ملعقة كبيرة الحجم من الدقيق.

لتر ونصف من الحليب السائل.

نصف علبة من الجبنة الكريمي.

‫ربع ملعقة صغيرة من الملح.

‫ربع‬ ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

‫ربع ملعقة صغيرة من ورق اللورا.

‫ربع‬ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب. ‏‏طريقة تحضير النجرسكو في البيت ‏أولاً نتبل الفراخ بالملح والفلفل الأسود والروز ماري والبابريكا.

ونضيف لها ملعقة صغيرة من الزيت والثوم المفروم، ونقلب الفراخ بشكل جيد لكي تغطيها التتبيلة بالكامل، ثم نتركها جانباً.

في وعاء عميق نقوم بسلق المكرونة، ونضيف للماء المغلي رشة صغيرة من الملح.

ونتركها تغلي لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نقوم بتصفيتها، ونتركها جانباً.

في طاسة نضع ملعقة من الزيت، ‏ونضعها على النار.

ونضيف لها مكعبات الفراخ ونقلبها حوالي دقيقتين.

ثم نقوم بإضافة شرائح الخضار، ونقلب على نار هادئة ثم نتركها حتى تستوي.

بعد ذلك في الصينية نضع القليل من البشاميل، ثم نوزع طبقة من المكرونة الاسباجيتي، ونضع الحشوة بعد ذلك، ‏ونضيف لها حلقات الزيتون والقليل من الموزريلا، ثم نضع طبقة أخرى من المكرونة، ونغطيها بالبشاميل وندخلها إلى الفرن. ‏‏طريقة تحضير النجرسكو في البيت

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