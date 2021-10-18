ازاي يطلع شكلك حلو في الصور: 19 حيلة ونصيحة عشان تبقي فوتوجونيك اكتر

كلنا بنبقى عايزين شكلنا يطلع حلو في الصور ، ومعظمنا اكيد بياخد صور كتير على ما تظبط صورة وتطلع حلوة وتعجبنا ، عشان كده النهاردة هنشارك معاكم نصايح للتصوير ، وحيل تساعدك تطلعي بأفضل حالاتك في الصور.
نصايح للتصوير:
الاساسيات:
1- ادرسي نفسك:
بصي لصورك اللي شكلك حلو فيها والصور التانية اللي شكلك مش عاجبك اوي فيها ، وحددي بالظبط ايه اللي مخلي شكلك طالع حلو او وحش ، وطلعي الفروقات بين الصور كده ، ممكن تلاحظي ان شكلك حلو في لبس معين او لما يكون شعرك معمول بطريقة معينة ، او متصورة بزاوية مش حلوة ، او تلاحظي ان شكلك احلى بكتير وانتي مبتسمة في الصور ، اكتبي الحاجات اللي بتحبيها واللي مش بتحبيها عشان في المستقبل تصلحي الغلطات.
2- التدريب هيأدي للاتقان:
التدريب على الوضعيات والابتسامات اللي بتخلي شكلك احلى وجذاب اكتر ، اتدربي قدام المرايا او حتى قدام الكاميرا لتحديد افضل الزوايا والاوضاع والابتسامات ، جربي اوضاع مختلفة واتدربي على تحريك جسمك بزاوية في اوضاع مناسبة تقدري تعمليها تاني قدام الكاميرا.
3- البسي ملابس جذابة:
الملابس ممكن تعمل فرق كبير في الصورة ، لو لابسة لبس مش مرتاحة فيه او مش مناسب لجسمك ، ممكن شكلك يطلع مش حلو في الصور ، اختاري دايما القصات والموديلات المناسبة لجسمك والالوان اللي تناسب لون بشرتك ، اهم حاجة انك تكوني حاسه بالثقة وانتي لابسه اي حاجة ، وده هينعكس على الصور.
4- مكياج مثالي:
المكياج ممكن يطلع صورك حلوة او العكس ، مهم جدا ان الفونديشن يكون مناسب على بشرتك ، لانه لو فاتح اوي او غامق ده هيبان جدا في الصور ، استخدمي كونسيلر مناسب عشان تخفي العيوب والهالات السودا ، استخدمي بودرة شفافة على منطقة التي زون (الجبين, الانف, الخدين, الدقن) للحفاظ على بشرتك مات وتتجنبي اللمعان.
5- اظهري عينيكي:
اظهري عينيكي في الصور باستخدام اداة تني الرموش, الماسكارا الاتنين بيظهروا العين وبيوسعوها ، وممكن تختاري رسمه ايلاينر مناسبة لشكل عينيكي.
6- اهتمي بتسريحة شعرك:
اخر حاجة هتبقي عايزاها في الصورة ان شعرك يطلع شكله مش حلو ، جربي تعملي شعرك كيرلي لان فلاش الكاميرا ممكن يسلط الضوء على الشعر اللي طاير وهيدي تأثير حلو ، ماتستخدميش منتجات كتير عشان الشعر مايبقاش شكله مبلول او مجعد ، اقلبي شعرك لقدام قبل الصورة على طول عشان تدي حجم اكبر لشعرك (لو شعرك سايب).
تقفي ازاي عشان تتصوري:
7- ارفعي الذراع:
لما تيجي تتصوري ماتسيبيش ايدك جنبك ، حاولي تحطي ايدك على منطقة الورك اة على الوسط ، ده هيديكي ثقة اكتر في الصورة.
8- زاوية الكتفين:
ممكن تبصي لصور ليكي تلاقي نفسك انك طالعة اكبر من سنك ، وده بيحصل بسبب زاوية الكتفين ، لما تيجي تتصوري خلي الكتفين مفرودين ، الوقفة دي هتخليكي تباني انحف والصورة هتطلع حلوة بشكل عام.
9- وضع الايدين:
الايد او الذراعين دايما بنحتار في طريقة وضعهم في الصور ، جربي مثلا تتصوري وانتي ماسكة كوباية قهوة او شنطة ، او تستخدمي ايدك للمس وشك او شعرك بطريقة ناعمة ، والاوضاع دي هتتظبط معاكي مع التدريب والممارسة.
10- رجعي الكتفين لورا:
عايزة شكلك يطلع مرتاح في الصور ، واحدة من افضل الطرق هي انك تاخدي نفس عميق وترجعي كتفك لورا ، ده هيخليكي تحسي بثقة اكتر.
11- وضع شعرك:
وضع الشعر جزء مهم من الصورة ، لو شعرك طويل مثلا فكري هل هتخليه قدام كتفك او على ورا ، او هتخليه كله على الجنب اليمين او الشمال ، او هترفعيه.
بالفيديو افكار لاوضاع تصوير:
ازاي تبتسمي في الصور:
12- خليكي طبيعية:
لو بترسمي الابتسامة في الصورة ، مش هتطلع حلوة ، عشان كده اتأكدي ان ابتسامتك تبقى طبيعية بقدر الامكان ، ارخي عضلات وشك وفكك ، افتحي عينيكي ، فكري في حاجة او شخص بيخليكي مبسوطة ، وافتكري دايما ان الممارسة والتدريب هيخلي ابتسامتك تطلع مثالية في الصور ، اتدربي على الابتسامة قدام المرايا قبل ما تقفي قدام الكاميرا.
13- حطي لسانك ورا اسنانك:
حيلة رائعة جدا عشان ابتسامتك تطلع طبيعية في الصور ، وهي انك تحطي لسانك ورا اسنانك لما تيجي تبتسمي ، ده هيساعدك على تجنب الابتسامة العريضة.
14- قولي للي بيصورك يقولك نكتة:
لو بتواجهي مشكلة في انك تبتسمي بشكل طبيعي ، اطلبي من الشخص اللي بيصورك يقولك نكتة او اي حاجة مضحكة ، ده هيخليكي تحسي بالراحة وهيساعدك تبتسمي او تضحكي بشكل طبيعي للحصول على اللقطة المثالية.
15- حطي روج فاتح:
الروج الفاتح هيطلع ابتسامتك احلى في الصور ، بالاضافة ان الوان الروج الغامقة بتصغر الشفايف ، وهيديكي تأثير باهت على وشك ، لكن الروج الفاتح هيبرز ملامحك ، ويعتبر طريقة رائعة لتحسين ابتسامتك في الصورة.
16- اتدربي على الابتسامة باسنان ومن غير اسنان:
في بعض الاشخاص بيبقوا احلى لما بيبينوا اسنانهم في الابتسامة ، والبعض بيبقوا احلى لما يبتسموا من غير ما يظهروا اسنانهم ، اتدربي على الاتنين قدام المرايا وشوفي الافضل بالنسبة لك.
بالفيديو حيل لافضل ابتسامة في الصور:
ازاي تطلعي احلى في الصور السيلفي:
17- جربي الزوايا المناسبة:
امسكي تليفونك وابدأي جربي زوايا مختلفة لوشك ، ممكن تلاقي ان جنب من وشك افضل من الجنب التاني في الصور ، او تبقي محتاجة تميلي راسك لورا او لقدام ، كل شخص هيكون ليه الزوايا المختلفة اللي تناسبه ، عشان كده افضلي جربي واتمرني على الانسب ليكي.
18- الاضاءة الجيدة:
الاضاءة الجيدة هي المفتاح ، والاضاءة الطبيعية هي الحل الامثل ، لو بتتصوري في مكان داخلي اتأكدي انك فاتحة الستاير عشان تسمحي للضوء الطبيعي يدخل المكان ، ولفي حوالين المكان لحد ما تلاقي افضل اضاءة للصورة ، ولو بره البيت اتأكدي ان الشمس ماتكونش جامدة اوي.
19- مدي راسك بعيد عن رقبتك:
مد الراس بعيد عن الرقبة هيساعد انه يظهر رقبتك اطول وهيبرز خط الفك اكتر ، واتأكدي انك تبصي لفوق باتجاه الكاميرا.
بالفيديو حيل لصور سيلفي افضل:
افضل اوضاع للتصوير هتطلعك زي الموديلز في الصور .. شوفيهم معانا
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