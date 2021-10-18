أسهل طريقة لعمل كرات البطاطس المقرمشة بحشو الجبنة مثل الجاهزة بدون ما تشرب زيت ومعرفة سر القرمشة

تعد البطاطس من أكثر الأكلات الشعبية والسريعة والمحببة للجميع، فهي الوجبة المفضلة لدي جميع الاطفال يحبون تناولها في جميع الأوقات سواء على الإفطار أو في وجبة الغذاء، ولهذا تلجئ دائمًا الأمهات إلى ابتكار وصفات جديدة لصنع البطاطس بطرق مختلفة لكي يستطيعون الأطفال وجميع أفراد الأسرة بتناولها دون الشعور بالملل، ولهذا سنقدم لكم افضل جديدة للبطاطس وهي كرات البطاطس المقرمشة بحشو الجبنة سيعشق جميع أفراد أسرتك هذه الطريقة فهي من ألذ وأجمل وصفات البطاطس و سوف نطلعكم على أسرار قرمشة البطاطس دون أن تشرب زيت.

ستلاحظين أن مكونات هذه الوصفة سهله ومتوفره في جميع المنازل كما أنها غير مكلفة على الإطلاق، وإليكم مكوناتها وهي:

كيلو من البطاطس.

ثوم مفروم.

بصل أخضر.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقتين من الدقيق.

معلقة صغيرة من الشطة.

نصف ملعقة من البابريكا.

معلقة صغيرة من الثوم البودر.

ومعلقة من البصل البودر.

بقسماط.

جبنة شيدر، ويمكن استبدالها بجبنة رومي.

زيت للقلي.

تعد البطاطس من الخضروات التي تحتوي على نشويات بنسبة كبيرة لهذا يبتعد عنها البعض ولكن بهذه الطريقة تستطيع التخلص من كمية كبيرة من النشا المتواجدة بها بعد سلقها، واليكم طريقة تحضيرها وهي:

أولًا لابد من توفير كافة المكونات المطلوبة لتحضير كرات البطاطس.

ثم نقوم بتنظيف البطاطس وغسلها جيدًا بالماء وتقشيرها وتقطيعها مكعبات صغيرة.

نحضر وعاء كبير ويضاف به ماء على نار مرتفعة توضع البطاطس داخل الماء وتترك حتى يتم سلقها.

تخرج البطاطس وتصفي من الماء جيدًا بمنديل ورقي أو منشفة.

نقوم بهرس البطاطس جيدًا ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود وكافة البهارات من البابريكا، الثوم و البصل البودر، الشطة.

يقلب جيدا ثم نقوم بفرم الثوم بشكل جيد ثم يضاف علي البطاطس مع معلقتين الدقيق.

لابد من تقليب البطاطس جيدًا.

نحضر الجبنة الشيدر أو الرومي ونقطعها إلى مكعبات.

نقوم بتشكيل البطاطس إلى دوائر ثم نضع بداخلها مكعب الجبنة.

نستمر هكذا حتى ننهي الكمية.

نحضر طبق ونضع بداخله البقسماط ونضيف عليه القليل من الملح وملعقة صغيرة من البابريكا ويقلب جيدًا.

نضع بداخله كرات البطاطس ونقلب به جيدًا حتى يلتصق البقسماط على البطاطس من جميع جوانبها.

توضع البطاطس في الفريزر لمدة 15 دقيقة، ثم نخرجها.

نحضر طاسة ونضيف بها زيت غزير، لابد من تسخين الزيت جيدًا قبل وضع البطاطس.

توضع البطاطس في الزيت الساخن وتقلب على تحصل على اللون الذهبي.

تخرج على مناديل ورقية، وتقدم للطعام.

وهكذا نكون قدمنا لكم أسرار عمل كرات البطاطس المقرمشة بحشو الجبنة.