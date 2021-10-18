أسهل وصفة لشد البشرة وإستعادة شبابها من جديد بمكونات بسيطة من منزلك، بإمكانك الآن بطريقة غاية في البساطة أن تستعيدين حيوية وشباب بشرتك وتحصلين على وجه مشدود كبشرة الأطفال، وذلك من خلال مزج القرنفل بالماء مع قليل من الإضافات التي لن تخرج من مطبخك، لتحصلين في النهاية على أقوى كريم منزلي لإزالة التجاعيد من الوجه والرقبة وهو كريم القرنفل المذهل. الإضافات التي سوف نستخدمها هي ملعقتين كبيرتين من السكر الناعم، ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر ويمكنك إضافة زيت اللوز الحلو من اختيارك، ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان، ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ملعقة كبيرة من جل الصبار.

أسهل وصفة لشد البشرة

الخطوة الأولى في تحضير كريم القرنفل من منزلك هي طحن القرنفل في المطحنة الكهربائية لنستخرج مسحوق القرنفل، ثم نضع مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق القرنفل في قدر مع إضافة كوب من الماء، ثم نضع القدر على الموقد لمدة 10 دقائق وبعد ذلك نصفي الخليط بإستخدام شاش طبي أو مصفاة، ونقوم بعد ذلك بإعداد مقشر طبيعي بالقرنفل لإزالة الجلد الميت من البشرة.

لتحضير هذا المقشر يتم إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق القرنفل المطبوخ (المتبقي من عملية التصفية) في وعاء، ثم نضف مقدار السكر إليه ونخلط جيداً ونضف بعد ذلك زيت الزيتون ونخلط مرة أخرى جيداً، ثم نضع هذا الخليط على البشرة وتُفرك بشرتك بهذا الخليط لمدة دقيقتين، حيث يعمل هذا المزيج كمقشر طبيعي الذي يزيل خلايا الجلد الميتة، ثم تغسل البشرة بالماء بعد ذلك ويكرر تطبيق هذا المقشر مرتين في الأسبوع.

كريم القرنفل لشد البشرة

في الخطوة الثانية لتحضير كريم القرنفل نضع بذور الكتان في قدر مع إضافة الماء ثم ضعي القدر على الموقد لمدة 15 دقيقة، ونستمر في التقليب حتى نحصل على خليط لزج وبعد الحصول عليه نطفئ الموقد، ثم نصفي الخليط بإستخدام شاش طبي أو قطعة قماش لاستخراج الجل من بذور الكتان، بعد ذلك نضف أربع ملاعق كبيرة من محلول القرنفل المحصول عليه من الخطوة الأولى إلى هلام بذور الكتان، مع إضافة زيت جوز الهند وجل الصبار.

نقوم بخلط المكونات معا جيداً والآن لدينا كريم طبيعي مضاد للشيخوخة يحفظ هذا الكريم في وعاء زجاجي محكم الغلق. بعد غسل البشرة جيداً يوضع هذا الكريم ويمكنك أيضاً تطبيقه على المنطقة الواقعة تحت العينين، ثم دلكي بشرتك لمدة دقيقتين بهذا الكريم واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم تغسل البشرة وترطب قبل الذهاب إلى النوم، ضعي هذا الكريم على بشرتك كل ليلة قبل النوم ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أسبوع.