اعملي كيكة الشوكولاتة الهشة بصوص الشوكولاتة اللذيذ في الخلاط بكل سهولة

كيكة الشيكولاتة بالصوص تعتبر من أروع الحلويات التي تقدم في أعياد الميلاد والمناسبات، لأنها تتميز بمذاق لا يوجد أروع منه، كما يجعل الجميع يعشقون تناولها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بالصوص. طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بالصوص طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بالصوص المقادير 400 جرام من الطحين.

200 جرام من السكر الأبيض.

ثلاث حبات من البيض.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

أربع ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.

كأس كبير من الحليب.

150 جرام زيت ذرة.

ملعقتان بيكنج باودر.

7 جرام من الملح.

مقادير صوص الشوكولاتة للكيك

كأس كبير من الحليب.

50 جرام كاكاو خام.

100 جرام من السكر.

4 ملاعق صغيرة من الدقيق.

ربع كأس كبير من الماء.

ملعقتان من الزبدة. طريقة التحضير اخلطي الدقيق مع الكاكاو الخام، والبيكنج باودر، والملح جيدا بعد نخلهم مرتين. اخفقي الفانيلا مع مقدار البيض، بواسطة المضرب اليدوي، ثم ضيفي إليهم زيت الذرة، والسكر، ثم اخفقيهم مرة أخرى. اسكبي خليط البيض فوق خليط الطحين، ثم امزجيهم حتى يتكون خليط كريمي. ضعي الخليط في قالب مدهون بقليل من السمن البلدي، ثم قومي بإدخاله الفرن، ثم اتركيه لمدة ساعة إلا ثلث، حتى ينضج كيك الشكولاتة. اتركي الكيكة جانبا، حتى تهدأ، ثم وزعي صوص الشوكولاتة فوق سطح الكيك، حتى تصبح كيكة الشكولاتة بالصوص جاهزة للتقديم. طريقة عمل صوص الشوكولاتة للكيكة امزجي الماء مع السكر، ثم ضيفي إليهم الطحين والسكر، ثم اخلطي المكونات جيدا. اسكبي الخليط في وعاء، ثم ضعيه على النار، ثم اتركيه حتى يتكون خليط كثيف. اتركي الخليط يهدأ قليلا، حتى يصبح صوص الشوكولاتة جاهز للاستخدام. طريقة عمل كيكة الشكولاتة في الخلاط طريقة التحضيرطريقة عمل صوص الشوكولاتة للكيكةطريقة عمل كيكة الشكولاتة في الخلاط المقادير 350 جرام من الدقيق الأبيض.

حبتان من البيض.

كأس كبير من السكر.

120 جرام من زيت الذرة.

كوب كبير من اللبن.

كأس إلا ربع من الكاكاو.

رشة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر. طريقة التحضير اخلطي جميع المكونات السائلة مع بعضها البعض، بواسطة الخلاط الكهربائي ضيفي الدقيق، وباقي المكونات الجافة تدريجيا إلى الخليط، ثم اخفقي المكونات مع بعضها البعض، حتى يصبح لديك خليط كريمي. طريقة التحضير الوسوم

كيكة الشيكولاتة بالصوص تعتبر من أروع الحلويات التي تقدم في أعياد الميلاد والمناسبات، لأنها تتميز بمذاق لا يوجد أروع منه، كما يجعل الجميع يعشقون تناولها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بالصوص. طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بالصوص طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بالصوص المقادير 400 جرام من الطحين.

200 جرام من السكر الأبيض.

ثلاث حبات من البيض.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

أربع ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.

كأس كبير من الحليب.

150 جرام زيت ذرة.

ملعقتان بيكنج باودر.

7 جرام من الملح.

مقادير صوص الشوكولاتة للكيك

كأس كبير من الحليب.

50 جرام كاكاو خام.

100 جرام من السكر.

4 ملاعق صغيرة من الدقيق.

ربع كأس كبير من الماء.

ملعقتان من الزبدة. طريقة التحضير اخلطي الدقيق مع الكاكاو الخام، والبيكنج باودر، والملح جيدا بعد نخلهم مرتين. اخفقي الفانيلا مع مقدار البيض، بواسطة المضرب اليدوي، ثم ضيفي إليهم زيت الذرة، والسكر، ثم اخفقيهم مرة أخرى. اسكبي خليط البيض فوق خليط الطحين، ثم امزجيهم حتى يتكون خليط كريمي. ضعي الخليط في قالب مدهون بقليل من السمن البلدي، ثم قومي بإدخاله الفرن، ثم اتركيه لمدة ساعة إلا ثلث، حتى ينضج كيك الشكولاتة. اتركي الكيكة جانبا، حتى تهدأ، ثم وزعي صوص الشوكولاتة فوق سطح الكيك، حتى تصبح كيكة الشكولاتة بالصوص جاهزة للتقديم. طريقة عمل صوص الشوكولاتة للكيكة امزجي الماء مع السكر، ثم ضيفي إليهم الطحين والسكر، ثم اخلطي المكونات جيدا. اسكبي الخليط في وعاء، ثم ضعيه على النار، ثم اتركيه حتى يتكون خليط كثيف. اتركي الخليط يهدأ قليلا، حتى يصبح صوص الشوكولاتة جاهز للاستخدام. طريقة عمل كيكة الشكولاتة في الخلاط طريقة التحضيرطريقة عمل صوص الشوكولاتة للكيكةطريقة عمل كيكة الشكولاتة في الخلاط المقادير 350 جرام من الدقيق الأبيض.

حبتان من البيض.

كأس كبير من السكر.

120 جرام من زيت الذرة.

كوب كبير من اللبن.

كأس إلا ربع من الكاكاو.

رشة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر. طريقة التحضير اخلطي جميع المكونات السائلة مع بعضها البعض، بواسطة الخلاط الكهربائي ضيفي الدقيق، وباقي المكونات الجافة تدريجيا إلى الخليط، ثم اخفقي المكونات مع بعضها البعض، حتى يصبح لديك خليط كريمي. طريقة التحضير

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