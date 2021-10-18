طريقة كريم كراميل حلى خفيف سريع سهل تحضير بدون مجهود

طريقة كريم كراميل حلى خفيف سريع من أفضل الوصفات المميزة وسهلة التحضير، وتناسب العديد من المناسبات لأن له مذاق رائع يفضله الكبار والصغار وينتشر بكثرة على الموائد العربية، فهو مزيج من السكر والحليب والنشا والدقيق وغيرها من مقادير عمل كريم كراميل وله الكثير من نكهات فيمكن صنع كريم كراميل بالشوكولاته أو كريم كراميل بالكريمة أو كريم كراميل بكريمة الخفق، فتعالوا معنا نستعرض معكم أكثر من طريقة سهلة لعمل حلى كريم كراميل بنكهات متنوعة لحلى كريمي خفيف على المعدة. طريقة كريم كراميل بخطوات سهلة نحتاج إلى 4 كوب من حليب كامل الدسم. عدد 5 بيض بحرارة المطبخ. عدد 4 ملاعق كبيرة سكر أبيض. ملعقة صغيرة بشر برتقال. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. خطوات تحضير كريم كراميل حلى خفيف شهي في حلة على النار يوضع السكر من دون وضع عليه ملعقة أو تقليبه عندما يتحول لون سكر إلى ذهبي من جوانب قلبي الحلة عند طريق لفها برفق من دون استعمال ملعقة وبتلك الحيلة لن يتكور معك السكر ويعطيك لون ذهبي لامع.

احضري قالب وصبي به كراميل ويفرد في قاع الوعاء ومن جوانب حتى تأخذ القاع كل كراميل، ويدخل الثلاجة لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ويرفع الحليب على النار ويضاف لها السكر والفانيليا وبشر برتقال مع تقليب.

في وعاء آخر يضاف بيض ونخفقه جيدا ويضاف مباشرة على الحليب مع تقليب سريع جدا بالمضرب اليدوي بحيث لا ينضج البيض ولكن يمتزج مع الحليب.

ثم يصب كريم على خليط كراميل ويرفع وعاء على وعاء اكبر منه قليلا، به ماء ويدخل فرن لمدة لا تقل عن ساعة.

ثم يخرج كريم كراميل من الفرن ويترك حتى يبرد تماما خارجا، ثم يدخل الثلاجة لمدة 4 ساعات، ويقلب على وجهه ويقدم. طريقة كريم كراميل بالشوكولاته في منزل مثل الجاهز كوب من حليب كامل الدسم. عدد 2 باكو من كريم شانتيه. عدد 2 ملعقة كبيرة كاكاو الخام. نصف كوب سكر أبيض. ملعقة كبيرة من مسحوق السحلب الرمضاني. ربع كوب من فواكه المجففة. عدد 2 ملعقة كبيرة من حليب بودرة. عدد 2 باكو من كريم كراميل. 2 كوب من حليب كامل الدسم. كوب أو نصف كوب من القشطة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة كريم كراميل بخطوات سهلةخطوات تحضير كريم كراميل حلى خفيف شهيطريقة كريم كراميل بالشوكولاته في منزل مثل الجاهز الوسوم

طريقة كريم كراميل حلى خفيف سريع من أفضل الوصفات المميزة وسهلة التحضير، وتناسب العديد من المناسبات لأن له مذاق رائع يفضله الكبار والصغار وينتشر بكثرة على الموائد العربية، فهو مزيج من السكر والحليب والنشا والدقيق وغيرها من مقادير عمل كريم كراميل وله الكثير من نكهات فيمكن صنع كريم كراميل بالشوكولاته أو كريم كراميل بالكريمة أو كريم كراميل بكريمة الخفق، فتعالوا معنا نستعرض معكم أكثر من طريقة سهلة لعمل حلى كريم كراميل بنكهات متنوعة لحلى كريمي خفيف على المعدة. طريقة كريم كراميل بخطوات سهلة نحتاج إلى 4 كوب من حليب كامل الدسم. عدد 5 بيض بحرارة المطبخ. عدد 4 ملاعق كبيرة سكر أبيض. ملعقة صغيرة بشر برتقال. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. خطوات تحضير كريم كراميل حلى خفيف شهي في حلة على النار يوضع السكر من دون وضع عليه ملعقة أو تقليبه عندما يتحول لون سكر إلى ذهبي من جوانب قلبي الحلة عند طريق لفها برفق من دون استعمال ملعقة وبتلك الحيلة لن يتكور معك السكر ويعطيك لون ذهبي لامع.

احضري قالب وصبي به كراميل ويفرد في قاع الوعاء ومن جوانب حتى تأخذ القاع كل كراميل، ويدخل الثلاجة لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ويرفع الحليب على النار ويضاف لها السكر والفانيليا وبشر برتقال مع تقليب.

في وعاء آخر يضاف بيض ونخفقه جيدا ويضاف مباشرة على الحليب مع تقليب سريع جدا بالمضرب اليدوي بحيث لا ينضج البيض ولكن يمتزج مع الحليب.

ثم يصب كريم على خليط كراميل ويرفع وعاء على وعاء اكبر منه قليلا، به ماء ويدخل فرن لمدة لا تقل عن ساعة.

ثم يخرج كريم كراميل من الفرن ويترك حتى يبرد تماما خارجا، ثم يدخل الثلاجة لمدة 4 ساعات، ويقلب على وجهه ويقدم. طريقة كريم كراميل بالشوكولاته في منزل مثل الجاهز كوب من حليب كامل الدسم. عدد 2 باكو من كريم شانتيه. عدد 2 ملعقة كبيرة كاكاو الخام. نصف كوب سكر أبيض. ملعقة كبيرة من مسحوق السحلب الرمضاني. ربع كوب من فواكه المجففة. عدد 2 ملعقة كبيرة من حليب بودرة. عدد 2 باكو من كريم كراميل. 2 كوب من حليب كامل الدسم. كوب أو نصف كوب من القشطة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة كريم كراميل بخطوات سهلةخطوات تحضير كريم كراميل حلى خفيف شهيطريقة كريم كراميل بالشوكولاته في منزل مثل الجاهز

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