أفضل التجارب مع الخلطة الطبيعية كريم جليسوليد لتبييض الوجة.. معجزة تبييض البشرة في أسرع وقت

كريم جليسوليد لتبييض الوجه، يعتبر من أفضل الكريمات، فهو يقع ضمن أفضل المرطبات للبشرة والذي يتواجد بداخل كل بيت وتستخدمه الكثير من النساء، ورغم فوائده العديدة عند استخدامه بمفرده كمرطب فهي تتضاعف عند إضافة بعد المكونات الطبيعية له واستخدامه كماسك يوضع لبعض الوقت على البشرة ثم نزيله، وإحدى أهم هذه الفوائد هي تبييض الوجه، ولمعرفة كيف يمكنكِ استخدامه كماسك وما هي المكونات الطبيعية التي يمكننا إضافتها له تابعي معنا المقال للنهاية. كريم جليسوليد لتبييض الوجه كريم جليسوليد لتبييض الوجه المكونات ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من كريم جليسوليد.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

ملعقة واحدة من الماء الفاتر. طريقة التحضير والاستخدام قومي بخلط جميع المكونات التي سبق ذكرها جيدًا في وعاء فارغ، حتى يمتزجوا.

بعد أن يُصبح الخليط جاهز قومي بتدليك بشرتك به، أي وجهكِ ويديكِ لمدة خمس دقائق.

اتركي الخليط على بشرتك حتى يجف تمامًا وذلك بعد مرور نصف ساعة تقريبا.

أخيرًا اغسلي وجهك ويديكِ جيدًا بالماء لإزالة أي بقايا للخليط من على بشرتك.

كرري استخدام هذا الماسك مرتين إسبوعيًا. خلطة سحرية لتفتيح البشرة باستخدام كريم جليسوليد خلطة سحرية لتفتيح البشرة باستخدام كريم جليسوليد المكونات 6 ملاعق كبيرة من كريم الجليسوليد.

4 ملاعق من زيت اللوز الحلو أو المر حسب المناسب للبشرة.

4 ملاعق كبيرة من بودرة الأطفال.

4 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ربع كوب من الجلسرين.

نصف كوب من ماء الورد.

نصف كوب ماء دافئ. طريقة التحضير والاستخدام اخلطي أولًا الجلسرين مع كريم الجليسوليد وبودرة الأطفال وقلبيهم جيدًا حتى نحصل على مزيج منهم.

نخلط الماء الدافئ مع ماء الورد والنشا وبعدها نضيفهم على المزيج السابق.

يُترك الخليط جانبًا لكي يبرد تمامًا، وبعدها نأتي به ونضيف له الزيوت السابق ذكرها وكريم فيكس.

بعد أن نخلط جميع المكونات جيدًا ونحصل على الماسك النهائي ننقله إلى علبة محكمة الغلق وندخله الثلاجة.

يُترك الخليط في الثلاجة دائمًا ونخرجه وقت الاستخدام فقط.

ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى يجف.

يُغسل الوجه بالماء الفاتر بعد إنقضاء المدة.

كرري استخدام الماسك مرة إسبوعيًا وستلاحظين الفرق من أول مرة وسترضين عن بشرتك عند المداومة عليه. نلاحظ أن المرأة تحتاج إلي الاهتمام بنفسها وخاصة بشرتها ونضارتها، لذلك تبحث عن طرق مختلفة حتي تحافظ علي بشرتها وتعتني بها، ومن الكريمات التي تقوم بذلك هو كريم جليسوليد، حيث يعمل هذا الكريم علي تبييض الوجة، وتنعيمة، وذلك لأنة يحتوي علي الجلسرين الذي يسهم في تنعيمها وتبييضها والحفاظ علي نضارتها، وهناك بعض الوصفات الطبيعية التي يكون فيها المكون الأساسي كريم جليسوليد. الوسوم

كريم جليسوليد لتبييض الوجه، يعتبر من أفضل الكريمات، فهو يقع ضمن أفضل المرطبات للبشرة والذي يتواجد بداخل كل بيت وتستخدمه الكثير من النساء، ورغم فوائده العديدة عند استخدامه بمفرده كمرطب فهي تتضاعف عند إضافة بعد المكونات الطبيعية له واستخدامه كماسك يوضع لبعض الوقت على البشرة ثم نزيله، وإحدى أهم هذه الفوائد هي تبييض الوجه، ولمعرفة كيف يمكنكِ استخدامه كماسك وما هي المكونات الطبيعية التي يمكننا إضافتها له تابعي معنا المقال للنهاية. كريم جليسوليد لتبييض الوجه كريم جليسوليد لتبييض الوجه المكونات ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من كريم جليسوليد.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

ملعقة واحدة من الماء الفاتر. طريقة التحضير والاستخدام قومي بخلط جميع المكونات التي سبق ذكرها جيدًا في وعاء فارغ، حتى يمتزجوا.

بعد أن يُصبح الخليط جاهز قومي بتدليك بشرتك به، أي وجهكِ ويديكِ لمدة خمس دقائق.

اتركي الخليط على بشرتك حتى يجف تمامًا وذلك بعد مرور نصف ساعة تقريبا.

أخيرًا اغسلي وجهك ويديكِ جيدًا بالماء لإزالة أي بقايا للخليط من على بشرتك.

كرري استخدام هذا الماسك مرتين إسبوعيًا. خلطة سحرية لتفتيح البشرة باستخدام كريم جليسوليد خلطة سحرية لتفتيح البشرة باستخدام كريم جليسوليد المكونات 6 ملاعق كبيرة من كريم الجليسوليد.

4 ملاعق من زيت اللوز الحلو أو المر حسب المناسب للبشرة.

4 ملاعق كبيرة من بودرة الأطفال.

4 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ربع كوب من الجلسرين.

نصف كوب من ماء الورد.

نصف كوب ماء دافئ. طريقة التحضير والاستخدام اخلطي أولًا الجلسرين مع كريم الجليسوليد وبودرة الأطفال وقلبيهم جيدًا حتى نحصل على مزيج منهم.

نخلط الماء الدافئ مع ماء الورد والنشا وبعدها نضيفهم على المزيج السابق.

يُترك الخليط جانبًا لكي يبرد تمامًا، وبعدها نأتي به ونضيف له الزيوت السابق ذكرها وكريم فيكس.

بعد أن نخلط جميع المكونات جيدًا ونحصل على الماسك النهائي ننقله إلى علبة محكمة الغلق وندخله الثلاجة.

يُترك الخليط في الثلاجة دائمًا ونخرجه وقت الاستخدام فقط.

ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى يجف.

يُغسل الوجه بالماء الفاتر بعد إنقضاء المدة.

كرري استخدام الماسك مرة إسبوعيًا وستلاحظين الفرق من أول مرة وسترضين عن بشرتك عند المداومة عليه. نلاحظ أن المرأة تحتاج إلي الاهتمام بنفسها وخاصة بشرتها ونضارتها، لذلك تبحث عن طرق مختلفة حتي تحافظ علي بشرتها وتعتني بها، ومن الكريمات التي تقوم بذلك هو كريم جليسوليد، حيث يعمل هذا الكريم علي تبييض الوجة، وتنعيمة، وذلك لأنة يحتوي علي الجلسرين الذي يسهم في تنعيمها وتبييضها والحفاظ علي نضارتها، وهناك بعض الوصفات الطبيعية التي يكون فيها المكون الأساسي كريم جليسوليد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل التجارب مع الخلطة الطبيعية كريم جليسوليد لتبييض الوجة.. معجزة تبييض البشرة في أسرع وقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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