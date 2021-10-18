أسهل طريقة لعمل كفتة الأزر بالصلصة و طريقة قالب الكفتة بالأرز ومن غير ماتفك منك طعمها روعة

كفتة الأزر بالصلصة ومن غير ماتفك منك، يعشق الكثير من الناس كفتة الأزر و تعد كفتة الأزر بالصلصة من الأكلات المصرية المعروفة والتي يحبها الكثير ويمكن استخدام اللحم أو الدجاج المفروم لتحضير كفتة الأزر إلى جانب الأرز المطحون للحصول على كفتة الأصابع أو الكور المميزة ودائما بعض الناس يقدمون في العزومات المصرية كفتة الأزر بالصلصة لأنها من سهلة التحضير ولا تحتاج إلى وقت كثير في التحضير وطبقا لما هو مفضل لديك ومن خلال هذه السطور سوف نتعرف على كيفية تحضير كفتة الأزر بالصلصة بطريقة سهلة في المنزل. كفتة الأزر بالصلصة ومن غير ماتفك منك كفتة الأزر بالصلصة ومن غير ماتفك منك طريقة عمل الأزر بالصلصة مكونات عمل كفتة الأزر بالصلصة ك لحم مفروم

كوب أرز منقوع.

2 بصلة متوسطة

3 فص ثوم

200 جرام شبت وبقدونس وكزبرة

ملح وفلفل وزيت

مكونات الصلصة

3 كوب عصير طماطم.

4 فص ثوم.

ملح وفلفل أسود.

رشه كمون وكزبرة.

ملعقة سمن. تحضير كفتة الأزر نطحن الأرز ونفرم الشبت والبقدونس والكزبرة والبصل والثوم وإضافتهم إليه .

نضع اللحم والملح والفلفل ونعجن الجميع جيدا.

يوضع بالثلاجة ساعة ثم نشكلها ونقليها بالزيت. تحضير كفتة الأزر تحضير صلصة كفتة الأزر ضعي السمن على النار ونضيف الصلصة ونتركها ليصبح القوام أثقل.

ضيفي الملح والبهارات والكفتة حتي النضج.

حتي النضج. ضيفي الثوم المفروم قبل إغلاق النار ب 4 دقائق. طريقة قالب الكفتة بالأرز تحضير صلصة كفتة الأزرطريقة قالب الكفتة بالأرز مكونات قالب الكفتة بالأرز 3 كوب ماء.

3 كوب أرز أبيض.

½ كوب( بقدونس مفروم /شعرية).

½ ك لحم مفروم.

كوب صلصة.

2 بصلة مفرومة.

ملح وبهارات .

ملعقتان (زيت /سمن)

3 ملعقة طحين. تحضير قالب الكفتة بالأرز نضع اللحم والبصل والبقدونس والبهارات والملح وملعقة طحين في وعاء و نعجنهم.

نشكل العجينة كرات صغيرة ورشيها بطبقة دقيق.

قلي الكرات في الزيت ثم إخراجها.

وضع الصلصة في زيت الكفتة حتى يصير قوامه أثقل ثم إعادة الكفتة لمدة 10 دقائق. تحضير الأرز تسخين الزبدة وإضافة الشعرية والتقليب للوصول للون الذهبي.

إضافة الأرز والملح والماء والتقليب ثم نتركه ينضج.

نضع الأزر على قالب الكفتة والضغط عليه قليلاً ثم يُقلب في طبق للتقديم. تحضير قالب الكفتة بالأرزتحضير الأرز الوسوم

كفتة الأزر بالصلصة ومن غير ماتفك منك، يعشق الكثير من الناس كفتة الأزر و تعد كفتة الأزر بالصلصة من الأكلات المصرية المعروفة والتي يحبها الكثير ويمكن استخدام اللحم أو الدجاج المفروم لتحضير كفتة الأزر إلى جانب الأرز المطحون للحصول على كفتة الأصابع أو الكور المميزة ودائما بعض الناس يقدمون في العزومات المصرية كفتة الأزر بالصلصة لأنها من سهلة التحضير ولا تحتاج إلى وقت كثير في التحضير وطبقا لما هو مفضل لديك ومن خلال هذه السطور سوف نتعرف على كيفية تحضير كفتة الأزر بالصلصة بطريقة سهلة في المنزل. كفتة الأزر بالصلصة ومن غير ماتفك منك كفتة الأزر بالصلصة ومن غير ماتفك منك طريقة عمل الأزر بالصلصة مكونات عمل كفتة الأزر بالصلصة ك لحم مفروم

كوب أرز منقوع.

2 بصلة متوسطة

3 فص ثوم

200 جرام شبت وبقدونس وكزبرة

ملح وفلفل وزيت

مكونات الصلصة

3 كوب عصير طماطم.

4 فص ثوم.

ملح وفلفل أسود.

رشه كمون وكزبرة.

ملعقة سمن. تحضير كفتة الأزر نطحن الأرز ونفرم الشبت والبقدونس والكزبرة والبصل والثوم وإضافتهم إليه .

نضع اللحم والملح والفلفل ونعجن الجميع جيدا.

يوضع بالثلاجة ساعة ثم نشكلها ونقليها بالزيت. تحضير كفتة الأزر تحضير صلصة كفتة الأزر ضعي السمن على النار ونضيف الصلصة ونتركها ليصبح القوام أثقل.

ضيفي الملح والبهارات والكفتة حتي النضج.

حتي النضج. ضيفي الثوم المفروم قبل إغلاق النار ب 4 دقائق. طريقة قالب الكفتة بالأرز تحضير صلصة كفتة الأزرطريقة قالب الكفتة بالأرز مكونات قالب الكفتة بالأرز 3 كوب ماء.

3 كوب أرز أبيض.

½ كوب( بقدونس مفروم /شعرية).

½ ك لحم مفروم.

كوب صلصة.

2 بصلة مفرومة.

ملح وبهارات .

ملعقتان (زيت /سمن)

3 ملعقة طحين. تحضير قالب الكفتة بالأرز نضع اللحم والبصل والبقدونس والبهارات والملح وملعقة طحين في وعاء و نعجنهم.

نشكل العجينة كرات صغيرة ورشيها بطبقة دقيق.

قلي الكرات في الزيت ثم إخراجها.

وضع الصلصة في زيت الكفتة حتى يصير قوامه أثقل ثم إعادة الكفتة لمدة 10 دقائق. تحضير الأرز تسخين الزبدة وإضافة الشعرية والتقليب للوصول للون الذهبي.

إضافة الأرز والملح والماء والتقليب ثم نتركه ينضج.

نضع الأزر على قالب الكفتة والضغط عليه قليلاً ثم يُقلب في طبق للتقديم. تحضير قالب الكفتة بالأرزتحضير الأرز

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