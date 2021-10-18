وصفة الفازلين الرائعة لإزالة الشعر من شعر العانة نهائياً بدون ألم وتفتيح المكان

تواجه النساء والفتيات أمور متعددة أثناء العناية بالذات ومعظمها أمور متعبة ومرهقة خاصةً عند إزالة الشعر من الجسم وعلى الرغم من وجود طرق متعددة إلا أنها صعبة وتحتاج إلي وقت كبير، ولعل الأمر الأكثر صعوبة هو إزالة شعر العانة بسبب المشكلات التي تنتج فيما بعد نتيجة الاستخدام الخاطئ، إن مكان العانة أكثر حساسية عن باقي الجسم وعادةً ما يتم استخدام منتجات الشمع أو الشفرات النسائية أو كريمات إزالة الشعر إلا أن معظم تلك الوسائل لها آثار سلبية على هذا المكان بسبب الالتهابات التي تحدث وتنتج احمرار شديد وإن لم يتم استخدام مرطب سريع المفعول سيؤدي إلي تحول منطقة العانة إلي اللون الغامق مما يؤدي إلي مشكلات أخري ولكن نقدم لكم اليوم طريقة سهلة لإزالة شعر العانة وتفتيح مكان الشعر بسهولة ودون ألم من خلال متابعة هذا المقال. طريقة إزالة شعر العانة بالفازلين طريقة إزالة شعر العانة بالفازلين مكونات التحضير: ملعقتين كبيرتين من الفازلين.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة من مسحوق الترمس البودرة.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة من النشا.

كمية ماء ورد مناسبة. طريقة تحضير الفازلين لإزالة شعر العانة: أولاً لتحضير وصفة الفازلين لإزالة الشعر نقوم بعمل حمام بخار ماء دافئ للفازلين وتقليبه حتى يصبح ناعماً وسائل ثم نتركه جانباً. ثانياً ننتقل إلي المكون الآخر ونقوم بوضع كلاً من النشا ومسحوق بودرة الترمس معاً وتقليبهم. نقوم بإحضار الفازلين السائل مرة أخري ونضع ماء الورد عليه ثم دمج كافة المكونات السابقة معاً بالإضافة إلي صودا الخبز وأن يصبح الفازلين ذو ملمس كريمي ناعم ومتماسك. تطبيق وصفة الفازلين على المكان المراد إزالة الشعر منه مع العلم أن الوصفة لا بد من تطبيقها فور تحضيرها حتى لا تجف، تطبيق الوصفة ثم تركها لمدة نصف ساعه على الأقل حتى تلتصق جيداً. بعد مرور الوقت نقوم بنزع الفازلين بعناية والشد بهدوء لمنع تهيج الجلد حتى لا يسبب احمرار في الجلد وملاحظة كيف تم تنظيف المكان من الشعر بشكل جيد دون ترك الجذور كما تفعل الوسائل الأخرى مثل الشفرات ثم ترطيب المكان بعد الإزالة مباشرةً. طريقة تحضير الفازلين لإزالة شعر العانة: الوسوم

تواجه النساء والفتيات أمور متعددة أثناء العناية بالذات ومعظمها أمور متعبة ومرهقة خاصةً عند إزالة الشعر من الجسم وعلى الرغم من وجود طرق متعددة إلا أنها صعبة وتحتاج إلي وقت كبير، ولعل الأمر الأكثر صعوبة هو إزالة شعر العانة بسبب المشكلات التي تنتج فيما بعد نتيجة الاستخدام الخاطئ، إن مكان العانة أكثر حساسية عن باقي الجسم وعادةً ما يتم استخدام منتجات الشمع أو الشفرات النسائية أو كريمات إزالة الشعر إلا أن معظم تلك الوسائل لها آثار سلبية على هذا المكان بسبب الالتهابات التي تحدث وتنتج احمرار شديد وإن لم يتم استخدام مرطب سريع المفعول سيؤدي إلي تحول منطقة العانة إلي اللون الغامق مما يؤدي إلي مشكلات أخري ولكن نقدم لكم اليوم طريقة سهلة لإزالة شعر العانة وتفتيح مكان الشعر بسهولة ودون ألم من خلال متابعة هذا المقال. طريقة إزالة شعر العانة بالفازلين طريقة إزالة شعر العانة بالفازلين مكونات التحضير: ملعقتين كبيرتين من الفازلين.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة من مسحوق الترمس البودرة.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة من النشا.

كمية ماء ورد مناسبة. طريقة تحضير الفازلين لإزالة شعر العانة: أولاً لتحضير وصفة الفازلين لإزالة الشعر نقوم بعمل حمام بخار ماء دافئ للفازلين وتقليبه حتى يصبح ناعماً وسائل ثم نتركه جانباً. ثانياً ننتقل إلي المكون الآخر ونقوم بوضع كلاً من النشا ومسحوق بودرة الترمس معاً وتقليبهم. نقوم بإحضار الفازلين السائل مرة أخري ونضع ماء الورد عليه ثم دمج كافة المكونات السابقة معاً بالإضافة إلي صودا الخبز وأن يصبح الفازلين ذو ملمس كريمي ناعم ومتماسك. تطبيق وصفة الفازلين على المكان المراد إزالة الشعر منه مع العلم أن الوصفة لا بد من تطبيقها فور تحضيرها حتى لا تجف، تطبيق الوصفة ثم تركها لمدة نصف ساعه على الأقل حتى تلتصق جيداً. بعد مرور الوقت نقوم بنزع الفازلين بعناية والشد بهدوء لمنع تهيج الجلد حتى لا يسبب احمرار في الجلد وملاحظة كيف تم تنظيف المكان من الشعر بشكل جيد دون ترك الجذور كما تفعل الوسائل الأخرى مثل الشفرات ثم ترطيب المكان بعد الإزالة مباشرةً. طريقة تحضير الفازلين لإزالة شعر العانة:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة الفازلين الرائعة لإزالة الشعر من شعر العانة نهائياً بدون ألم وتفتيح المكان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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