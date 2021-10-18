طريقة عمل كيكة اليانسون بالسمسم ذات الشكل اللذيذ المبهج بمكونات سهلة وبسيطة

- 1/2
- 2/2
طريقة عمل كيكة اليانسون بالسمسم الممتعة ذات الشكل الجميل الملفت، تتم عمل هذه الطريقة مثل الطريقة العادية ولكن تختلف في رش القالب المستخدم بالكامل بالسمسم، وتتم في وقت سريع وبسيط جداً لا يستغرق من وقت حضرتك الكثير من الزمن، كل ما يجب أن تلتزم به هو القيام بعمل الشئ بنفس راضية حتى يكون ذو طعم لذيذ وتحفة ويقبل على تناوله الجميع، وبذلك نكون قد ضمنا تناول جميع الأطعمة من المنزل وعدم الالتفات إلى المأكولات والحلويات الخارجية الغير مضمونة، لذلك سوف نقدم لكل حبايبنا الحلوين مكونات عمل كيكة اليانسون بالسمسم وطريقة إعدادها السريعة.مكونات عمل كيكة اليانسون بالسمسم
تعتبر مكونات عمل كيكة اليانسون بالسمسم من المكونات التي لا تختلف كثيراً عن مكونات الكيكة السادة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:
- نصف كوب من الزيت.
- ٢ ملعقة كبيرة من اليانسون الحب.
- كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون.
- ربع كوب من السمسم الحب.
- ٢ ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.
- كوب من السكر الأبيض.
- ٤ ملاعق كبيرة من الزيت.
- ٢ حبة من البيض.
- كوب من اللبن.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
يعشق معظم الناس أي نوع من الحلويات أو المعجنات التي يدخل في تحضيرها السمسم لذلك سوف نقدم لهذه الفئات طريقة عمل الكيكة بالسمسم بخطوات سهلة وبسيطة وهي كالآتي:
- نحضر الصينية التي سوف توضع بها العجين وندهنها بالزيت ثم نرش عليها السمسم ونغطيها بالكامل به ونتركها جانباً.
- ثم نحضر وعاء الخفق ونضع به السكر والبيض والفانيليا، ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين حتى يذوب السكر.
- نضيف عليهم كمية الحليب والزيت المطلوب ونستمر في الخفق لمدة دقيقة.
- ننخل الدقيق بالمنخل السلك ونقلب به البيكنج بودر واليانسون الحب والزعفران المطحون واليانسون المطحون.
- ثم نضيف خليط الدقيق إلى المكونات السابقة بالتدريج ونخلط لمدة دقيقتين حتى تتجانس جميع المكونات.
- نسكب هذا العجين في الصينية المرشوشة بالسمسم من قبل، وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٤٥ دقيقة حتي يتم النضج بالكامل.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقلبها في طبق التقديم ونقدمها.
الوسوم
طريقة عمل كيكة اليانسون بالسمسم الممتعة ذات الشكل الجميل الملفت، تتم عمل هذه الطريقة مثل الطريقة العادية ولكن تختلف في رش القالب المستخدم بالكامل بالسمسم، وتتم في وقت سريع وبسيط جداً لا يستغرق من وقت حضرتك الكثير من الزمن، كل ما يجب أن تلتزم به هو القيام بعمل الشئ بنفس راضية حتى يكون ذو طعم لذيذ وتحفة ويقبل على تناوله الجميع، وبذلك نكون قد ضمنا تناول جميع الأطعمة من المنزل وعدم الالتفات إلى المأكولات والحلويات الخارجية الغير مضمونة، لذلك سوف نقدم لكل حبايبنا الحلوين مكونات عمل كيكة اليانسون بالسمسم وطريقة إعدادها السريعة.مكونات عمل كيكة اليانسون بالسمسم
تعتبر مكونات عمل كيكة اليانسون بالسمسم من المكونات التي لا تختلف كثيراً عن مكونات الكيكة السادة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:
- نصف كوب من الزيت.
- ٢ ملعقة كبيرة من اليانسون الحب.
- كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون.
- ربع كوب من السمسم الحب.
- ٢ ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.
- كوب من السكر الأبيض.
- ٤ ملاعق كبيرة من الزيت.
- ٢ حبة من البيض.
- كوب من اللبن.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
يعشق معظم الناس أي نوع من الحلويات أو المعجنات التي يدخل في تحضيرها السمسم لذلك سوف نقدم لهذه الفئات طريقة عمل الكيكة بالسمسم بخطوات سهلة وبسيطة وهي كالآتي:
- نحضر الصينية التي سوف توضع بها العجين وندهنها بالزيت ثم نرش عليها السمسم ونغطيها بالكامل به ونتركها جانباً.
- ثم نحضر وعاء الخفق ونضع به السكر والبيض والفانيليا، ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين حتى يذوب السكر.
- نضيف عليهم كمية الحليب والزيت المطلوب ونستمر في الخفق لمدة دقيقة.
- ننخل الدقيق بالمنخل السلك ونقلب به البيكنج بودر واليانسون الحب والزعفران المطحون واليانسون المطحون.
- ثم نضيف خليط الدقيق إلى المكونات السابقة بالتدريج ونخلط لمدة دقيقتين حتى تتجانس جميع المكونات.
- نسكب هذا العجين في الصينية المرشوشة بالسمسم من قبل، وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٤٥ دقيقة حتي يتم النضج بالكامل.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقلبها في طبق التقديم ونقدمها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة اليانسون بالسمسم ذات الشكل اللذيذ المبهج بمكونات سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.