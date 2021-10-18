طريقة عمل كيكة اليانسون بالسمسم ذات الشكل اللذيذ المبهج بمكونات سهلة وبسيطة

طريقة عمل كيكة اليانسون بالسمسم الممتعة ذات الشكل الجميل الملفت، تتم عمل هذه الطريقة مثل الطريقة العادية ولكن تختلف في رش القالب المستخدم بالكامل بالسمسم، وتتم في وقت سريع وبسيط جداً لا يستغرق من وقت حضرتك الكثير من الزمن، كل ما يجب أن تلتزم به هو القيام بعمل الشئ بنفس راضية حتى يكون ذو طعم لذيذ وتحفة ويقبل على تناوله الجميع، وبذلك نكون قد ضمنا تناول جميع الأطعمة من المنزل وعدم الالتفات إلى المأكولات والحلويات الخارجية الغير مضمونة، لذلك سوف نقدم لكل حبايبنا الحلوين مكونات عمل كيكة اليانسون بالسمسم وطريقة إعدادها السريعة.

مكونات عمل كيكة اليانسون بالسمسم

تعتبر مكونات عمل كيكة اليانسون بالسمسم من المكونات التي لا تختلف كثيراً عن مكونات الكيكة السادة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:

نصف كوب من الزيت.

٢ ملعقة كبيرة من اليانسون الحب.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون.

ربع كوب من السمسم الحب.

٢ ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.

كوب من السكر الأبيض.

٤ ملاعق كبيرة من الزيت.

٢ حبة من البيض.

كوب من اللبن.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

طريقة الإعداد والتحضير

يعشق معظم الناس أي نوع من الحلويات أو المعجنات التي يدخل في تحضيرها السمسم لذلك سوف نقدم لهذه الفئات طريقة عمل الكيكة بالسمسم بخطوات سهلة وبسيطة وهي كالآتي: