ماسك دقيق الأرز والزبادي: لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا2021

نقدم لكم ماسك دقيق الأرز والزبادي ، المعجزة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا خلال فترة بسيطة جدا، حيث يحتوي علي مواد طبيعية تساعد علي التفتيح الفوري، ويعمل ايضا علي إزالة التجاعيد من البشرة بكل سهولة دون اي اضرار جانبية ناتجة عن الماسك، ويعتبر الماسك من أقوي الماسكات التي تساعد بشكل يومي علي تنشيط الدورة الدموية في الوجه مما يساعد علي إزالة التجاعيد نهائيا، ونقدم لكم الان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة اعداد ماسك دقيق الأرز والزبادي الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا2021.

معلقتين من دقيق الارز.

ثلاث معالق من الزبادي.

معلقة كبيرة من نشا الذرة.

ثلاث معالق من ماء الورد .

مكونات عمل ماسك دقيق الأرز والزبادي لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيدطريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة سهلة جدا لتحضير الماسك في المنزل بخطوات سهلة للغاية ونتائج مبهرة وتحدي وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة دقيق الارز والنشا ونخلطهم جيدا. ثم نضيف عليهم الزبادي ونخلط جيدا حتي تتجانس جميع المكونات. ثم ننزل بماء الورد بتدريج حتي نحصل علي خليط كريمي ولين وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم الان طريقة سهلة جدا لاستخدام علي البشرة والحصول علي نتائج خرافية من اول استخدام للماسك وهي كما يأتي:-

نقوم بغسل البشرة بالغسول الخاص بكم جيدا حتي تصبح نظيفة وخالية من الكريمات.

نقوم بوضع كمية من الخليط علي البشرة بتساوي وننتظر حتي يجف الماسك جيدا.

نترك الخليط علي البشرة لمدة 15 دقيقة ثم نغسل البشرة جيدا ونستخدم مرطب للبشرة.

نكرر العملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر حتي نحصل علي افضل نتائج بفضل الله.

نصائح يجب القيام بها عن استخدام الماسك علي البشرة

سوف نتعرف علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عن استخدام الماسك للحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كالاتي:-