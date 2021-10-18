كريم الكركم وماء الورد البديل الطبيعي لكريمات تفتيح الوجه

يعتبر كريم الكركم وماء الورد، من الكريمات الطبيعية التي لا تحتوي على أي من المواد الكيميائية، يتم تحضيره من خلال مكونات بسيطة يتوفر أغلبها في المنزل، تعطي نتائج مبهرة في تفتيح الوجه والرقبة واليدين، فهو عبارة عن كريم يقضي على تصبغات البشرة ويزيل البقع الداكنة والاسمرار الذي يصيب البشرة بسبب التعرض لأشعة الشمس، ويعتبر الكركم من المكونات التي يتم استخدامها في عمل كثير من مستحضرات التجميل وأيضاً في عمل الماسكات الخاصة للعناية بالبشرة، فهو مكون طبيعي يساعد في تفتيح البشرة بشكل سريع ومبهرة، ويعد له تأثير قوى جداً وفعال ومن أهم الكريمات الطبيعية التي تصنع منه كريم الكركم والأرز وكريم الكركم والليمون وكثير من الكريمات الأخرى التي تعيد للبشرة نضارتها وجمالها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم الكركم وماء الورد بديل كريمات التفتيح.

مكونات عمل كريم الكركم وماء الورد

يتكون كريم الكركم من مكونات سهلة جداً وبسيطة ومتوفرة بالمنزل تعطي نتائج مبهرة في تفتيح البشرة وهي:ـ

نصف ملعقة من الكركم.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة من زيت اللون الحلو.

نصف ملعقة صغيرة نشا الذرة.

ملعقتين من جل الصبار.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم الكركم وماء الورد بخطوات بسيطة بالمنزل لا تكلفا أي جهد أو تعب وهي كما يلي:ـ

نستخدم طبق صغير ونضع به ملعقة صغيرة من العسل ونضيف إليه نصف ملعقة من زيت اللوز، ثم نمزج المكونات معاً بشكل جيد. ثم نضيف إليه ملعقة من ماء الورد ونصف ملعقة من النشا ونصف ملعقة من الكركم ونقلب المكونات جيداً، حتي تختلط المكونات تماماً ويصبح الخليط سائل بدون أي حبيبات. نضيف إليه ملعقتين من جل الصبار(الألوفيرا)، ونمزج المكونات جيداً حتي يصبح الخليط خليط كريمي متجانس. يصب الخليط في عبوة نظيفة فارغة ومحكمة الغلق، ويحفظ داخل الثلاجة.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الكريم بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

تنظف البشرة جيداً ثم نضع الكريم على البشرة وندلكه بحركات دائرية لمدة دقيقة، حتي يمتصه الجلد تماماً.

ثم يترك الكريم على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ومن بعدها بالماء البارد.

يكرر استخدام الكريم مرة يومياً أو مرتين صباحاً ومساءً، حتي نحصل على أفضل النتائج، هذا الكريم صالح للوجه والرقبة واليدين.

طريقة عمل ماسك الكركم لتفتيح البشرة

يم تحضير ماسك الكركم لتفتيح البشرة باتباع الآتي:ـ