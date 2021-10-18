طريقة تحضير الليمون المعصفر المشطشط في البيت بسهولة لمذاق مميز ومختلف

‏يعتبر الليمون المعصفر من أشهر أنواع المخللات التي يحبها الكثير من الأشخاص، ويجب تواجدها على السفرة بجانب الأطعمة المختلفة، حيث يعتبر إضافة مميزة لبعض الأكلات، فيمكن تقديمه بجانب المشويات أو اللحوم أو السندوتشات، ويمكن تحضيره بكل سهولة في البيت، والحصول على نفس طعم الجاهز بدون تعب، وسوف ننشر لكم طريقة التحضير في الفقرات التالية، ومن الجدير ذكره أنه يوجد أنواع أخرى من المخللات التي يفضلها الأشخاص، مثل: الجزر والقرنبيط واللفت والشطة والفلفل والخيار. طريقة تحضير الليمون المعصفر المشطشط في البيت طريقة تحضير الليمون المعصفر المشطشط في البيت ‏المكونات: كيلو من الليمون الأصفر.

ستة كوب كبير من عصير الليمون.

50 جرام حبة بركة.

ملعقتين صغيرة الحجم من الملح الخشن.

20 جرام زعفران.

‫1\4‬ ملعقة كبيرة الحجم من الشطة المطحونة. طريقة التحضير: أولاً نغسل الليمون جيداً بالماء، ونصفيه حتى يجف.

بعد ذلك نقوم بعمل فتحات على شكل حرف الإكس في الليمون كله.

ونقوم بخلط كلاً من الملح وحبة البركة والزعفران بشكل جيد.

ثم نضع كمية مناسبة منه في فتحات الليمون.

وبعد ذلك نقوم بوضع الليمون ‏في برطمان زجاجي.

ونضيف له عصير الليمون والمكونات الأخرى.

ونغلقه بشكل محكم/ ونتركه جانباً حتى يستوي.

ويأخذ حوالي شهر حتى يصبح جاهز للتناول. ‏ أسرع طريقة لعمل الليمون المعصفر المكونات: نحتاج إلى هذه المكونات البسيطة لتحضير مخلل الليمون المعصفر في البيت، وهي ما يلي: لتر إلا ‫ربع‬ ماء ساخن.

كيلو من الليمون الأصفر.

100 جرام عصير ليمون.

كوب صغير عصفر.

ملعقتين صغيرة الحجم ملح خشن.

50 جرام حبة بركة. طريقة التحضير: ‏في وعاء نضع الماء على النار، ونتركه حتى يغلي.

ونقوم بعمل فتحات في حبات الليمون.

ونضع الليمون بعد ذلك في الماء ونتركه حتى يستوي.

ثم نصفيه من الماء.

نقوم بخلط عصير الليمون مع العصفر وحبة البركة والقليل من الزيت النباتي.

ثم نضع هذا الخليط في الليمون.

ونوزعه في برطمان زجاجي.

ثم نصب عليه خليط الماء والملح، وباقي المكونات الأخرى.

ونغلق البرطمان بشكل محكم، ونتركه جانباً.

هذه الطريقة لا تحتاج إلى وقت طويل مثل الطريقة السابقة، فقد تستغرق يومين بحد أقصى. الوسوم

‏يعتبر الليمون المعصفر من أشهر أنواع المخللات التي يحبها الكثير من الأشخاص، ويجب تواجدها على السفرة بجانب الأطعمة المختلفة، حيث يعتبر إضافة مميزة لبعض الأكلات، فيمكن تقديمه بجانب المشويات أو اللحوم أو السندوتشات، ويمكن تحضيره بكل سهولة في البيت، والحصول على نفس طعم الجاهز بدون تعب، وسوف ننشر لكم طريقة التحضير في الفقرات التالية، ومن الجدير ذكره أنه يوجد أنواع أخرى من المخللات التي يفضلها الأشخاص، مثل: الجزر والقرنبيط واللفت والشطة والفلفل والخيار. طريقة تحضير الليمون المعصفر المشطشط في البيت طريقة تحضير الليمون المعصفر المشطشط في البيت ‏المكونات: كيلو من الليمون الأصفر.

ستة كوب كبير من عصير الليمون.

50 جرام حبة بركة.

ملعقتين صغيرة الحجم من الملح الخشن.

20 جرام زعفران.

‫1\4‬ ملعقة كبيرة الحجم من الشطة المطحونة. طريقة التحضير: أولاً نغسل الليمون جيداً بالماء، ونصفيه حتى يجف.

بعد ذلك نقوم بعمل فتحات على شكل حرف الإكس في الليمون كله.

ونقوم بخلط كلاً من الملح وحبة البركة والزعفران بشكل جيد.

ثم نضع كمية مناسبة منه في فتحات الليمون.

وبعد ذلك نقوم بوضع الليمون ‏في برطمان زجاجي.

ونضيف له عصير الليمون والمكونات الأخرى.

ونغلقه بشكل محكم/ ونتركه جانباً حتى يستوي.

ويأخذ حوالي شهر حتى يصبح جاهز للتناول. ‏ أسرع طريقة لعمل الليمون المعصفر المكونات: نحتاج إلى هذه المكونات البسيطة لتحضير مخلل الليمون المعصفر في البيت، وهي ما يلي: لتر إلا ‫ربع‬ ماء ساخن.

كيلو من الليمون الأصفر.

100 جرام عصير ليمون.

كوب صغير عصفر.

ملعقتين صغيرة الحجم ملح خشن.

50 جرام حبة بركة. طريقة التحضير: ‏في وعاء نضع الماء على النار، ونتركه حتى يغلي.

ونقوم بعمل فتحات في حبات الليمون.

ونضع الليمون بعد ذلك في الماء ونتركه حتى يستوي.

ثم نصفيه من الماء.

نقوم بخلط عصير الليمون مع العصفر وحبة البركة والقليل من الزيت النباتي.

ثم نضع هذا الخليط في الليمون.

ونوزعه في برطمان زجاجي.

ثم نصب عليه خليط الماء والملح، وباقي المكونات الأخرى.

ونغلق البرطمان بشكل محكم، ونتركه جانباً.

هذه الطريقة لا تحتاج إلى وقت طويل مثل الطريقة السابقة، فقد تستغرق يومين بحد أقصى.

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