أسرار عمل عجينة السمبوسك في المنزل أحسن من المحلات

تعد السمبوسه من أشهر المقبلات التي يحبها كثير من الناس، والسمبوسه أيضاً أكثر الماكولات رغبة عند الجميع خاصة على المائدة في شهر رمضان الكريم، وأن عجينة السمبوسه تتوافر في جميع محلات المواد الغذائية، وأيضاً يمكن حشوها بكثير من الحشوات الشهية مثل الجبنة البيضاء الجبنة الصفراء واللحم المفروم والبطاطا المهروسة ويمكن ايضا خشوها بالخضار، وإذا كنت تريد أن تكون من الحلويات فيمكن حشوها بالشوكولاتة او العجوة، ولكن كثير من السيدات يفضلون إعداد عجينة السمبوسة في المنزل، لكونها الذ وأشهى وأصح من محلات المواد الغذائية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل، بالإضافة إلى العديد من الحشوات. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات: عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض الناعم. كوب واحد من الماء الفاتر. ملعقة صغيرة أو أقل من الملح الأبيض حسب الرغبة. ملعقة كبيرة أو إثنين من الزيت النباتي أو الزبدة. طريقة تحضير عجينة السمبوسة أولاً نقوم بإحضار إناء عميق ثم نضع فيه الماء الفاتر ونضيف اليه الملح او الزيت والزبدة.

ثم نضع هذا الإناء على نار عالية حتى تبدأ فى الغليان، ثم نرفع هذا الإناء من على النار، ثم نضيف الية الدقيق الأبيض مع التحريك جيداً حتى تتجانس المكونات و تتكون عجينة ناعمة.

ثم نترك هذا العجين إلي جانب حتى أن يبرد، ثم نعجنها بإستخدام اليد جيداً أو بإستخدام العجانه الكهربائية اذا توافرت، ثم نستمر في العجن إلى أن تكون هذة العجينة متماسكة.

ثم بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة ونتركها جانباً لمده لا تقل عن 15 دقيقة تقريباً حتى ترتاح.

وبعد ذلك نقوم برش القليل من الدقيق على سطح صلب، المراد استخدامه للعجن، ثم نضع علية العجينة.

ثم بعد ذلك نقوم بفرد العجينة بواسطة النشابه إلي أن يتم الحصول على السمك الرقيق جيد جداً الذي يشبه عجينة السمبوسة الجاهزة.

ثم نقوم بتقطيع العجينة، بشكل طولي.

ثم نقوم بتجهيز الحشوة المطلوبة سواء الجبنة أو اللحمة المفرومة أو غيرها.

ثم نحشى حبات السمبوسة ونغلقها جيدا.

ثم نضع السمبوسة في الزيت المغلي حتى يحمر لونها. طريقة تحضير عجينة السمبوسة الوسوم

تعد السمبوسه من أشهر المقبلات التي يحبها كثير من الناس، والسمبوسه أيضاً أكثر الماكولات رغبة عند الجميع خاصة على المائدة في شهر رمضان الكريم، وأن عجينة السمبوسه تتوافر في جميع محلات المواد الغذائية، وأيضاً يمكن حشوها بكثير من الحشوات الشهية مثل الجبنة البيضاء الجبنة الصفراء واللحم المفروم والبطاطا المهروسة ويمكن ايضا خشوها بالخضار، وإذا كنت تريد أن تكون من الحلويات فيمكن حشوها بالشوكولاتة او العجوة، ولكن كثير من السيدات يفضلون إعداد عجينة السمبوسة في المنزل، لكونها الذ وأشهى وأصح من محلات المواد الغذائية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل، بالإضافة إلى العديد من الحشوات. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات: عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض الناعم. كوب واحد من الماء الفاتر. ملعقة صغيرة أو أقل من الملح الأبيض حسب الرغبة. ملعقة كبيرة أو إثنين من الزيت النباتي أو الزبدة. طريقة تحضير عجينة السمبوسة أولاً نقوم بإحضار إناء عميق ثم نضع فيه الماء الفاتر ونضيف اليه الملح او الزيت والزبدة.

ثم نضع هذا الإناء على نار عالية حتى تبدأ فى الغليان، ثم نرفع هذا الإناء من على النار، ثم نضيف الية الدقيق الأبيض مع التحريك جيداً حتى تتجانس المكونات و تتكون عجينة ناعمة.

ثم نترك هذا العجين إلي جانب حتى أن يبرد، ثم نعجنها بإستخدام اليد جيداً أو بإستخدام العجانه الكهربائية اذا توافرت، ثم نستمر في العجن إلى أن تكون هذة العجينة متماسكة.

ثم بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة ونتركها جانباً لمده لا تقل عن 15 دقيقة تقريباً حتى ترتاح.

وبعد ذلك نقوم برش القليل من الدقيق على سطح صلب، المراد استخدامه للعجن، ثم نضع علية العجينة.

ثم بعد ذلك نقوم بفرد العجينة بواسطة النشابه إلي أن يتم الحصول على السمك الرقيق جيد جداً الذي يشبه عجينة السمبوسة الجاهزة.

ثم نقوم بتقطيع العجينة، بشكل طولي.

ثم نقوم بتجهيز الحشوة المطلوبة سواء الجبنة أو اللحمة المفرومة أو غيرها.

ثم نحشى حبات السمبوسة ونغلقها جيدا.

ثم نضع السمبوسة في الزيت المغلي حتى يحمر لونها. طريقة تحضير عجينة السمبوسة

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