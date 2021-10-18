طريقة تحضير بسكويت اللوز اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

بسكويت اللوز ، يعتبر من المخبوزات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار والتي تقدم بجانب كوب من الشاي أو كوب من العصير أو كوب من اللبن، وفي غالب الوقت تقدم على وجبة الإفطار، وله العديد من الأنواع منها بسكويت جوز الهند أو القرفة أو الكاكاو أو النشادر أو النشا وغيرها من النكهات الرائعة التي يحبها الكثير، ودائماً تعتقد بعض السيدات أن طريقة عمل تكون صعبة جداً ولكن هي من أسهل المقادير والطرق التحضير وله العديد من طرق التحضير وذلك بإتباع الخطوات جيداً، وتقوم بعمله السيدات في المنزل بدل من شرائه جاهز، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير بسكويت اللوز اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات عمل بسكويت اللوز

يتكون بسكويت اللوز من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

2 كوب ونصف من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من الزبدة.

3 بيضات.

كوب إلا ربع من السكر.

ملعقة ونصف كبيرة من الحليب البودرة.

رشة من الهال المطحون.

كيس من الفانيليا.

كوب من اللوز المجروش.

ملعقة ونصف كبيرة من القرفة.

رشة من خلاصة اللوز.

نصف كوب من اللوز للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت اللوز اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير وعاء عميق ونضع به الدقيق والبيكربونات الصوديوم والهال والحليب والملح والقرفة ونقلب المكونات معاً جيداً. نقوم بوضع الزبدة والسكر في وعاء الخلاط الكهربائي ونخلط المكونات جيداً لمدة دقيقة واحدة حتي الحصول على خليط كريمي. نضيف بعد ذلك خلاصة اللوز وخلاصة الفانيليا والبيض مع الاستمرار في الخلط حتي الحصول على خليط متجانس وقوام هش. نسكب خليط الدقيق السابق ونقلب جيداً ثم نضيف بعد ذلك اللوز المجروش ونقلب جيداً حتى الحصول على عجينة لينة. نقوم بعدها بتكوير العجينة ونضعها في صينية خاصة بالفرن ونغلفها بورق الزبدة مع وضع حبة لوز غير مقشرة داخل كل كرة. نكرر الخطوات السابقة حتي الانتهاء من الخليط كاملاً ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية حتي تسخن. ندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد قليلاً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من عصير البرتقال.

نصائح هامه عند عمل البسكويت

هناك بعض الاسرار لنجاح البسكويت وهي كالتالي:-

يجب أن تكون جميع المقادير المستخدمة في درجة حرارة الغرفة.

لا تقومي بعجن البسكويت زيادة عن اللزوم حتي لا ينشف.

عليكي استخدام السكر الناعم بدون اي تكتلات.

استخدمي الزبدة الناعمة بدل من السمن للحصول على قوام هش.

نقوم بتشكيل العجينة بعد الانتهاء من العجن لأنها لا تحتاج إلى راحة.

فوائد البسكويت للاطفال

يعتبر من الحلويات السريعة التي يتم تقديمها للاطفال دون الخوف عليهم لأنها لا تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعة، حيث أنه يحتوي على فيتامين د والكالسيوم الذي يحتاجه الطفل حتي يكتمل نموه، ويحتوي على عناصر غذائية مختلفة منها النشويات والبروتينات والسكريات، ويتم تقديمه كوجبة رئيسة على وجبة الإفطار مع كوب الحليب بالشاي حتي تكتمل عناصره الغذائية حيث أنه يتكون من عناصر غذائية مفيدة للجسم.