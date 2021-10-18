طريقة عمل كب كيك البطاطس اللذيذة في المنزل لأطفالك للمدرسة

كب كيك البطاطس ، تعتبر وجبة من الوجبات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار ويمكن عملها لابنائك في المدرسة بدل من شراء السندوتشات من الخارج دون معرفة صلاحية الأكل، وتتكون هذه الوجبة من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وموجودة في كل منزل، وتحتار بعض السيدات في عمل وجبات لأطفالها في المدرسة ولكن هذا الوجبة من أسرع الوجبات التي يمكن عملها ولا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، بل بالعكس لم تأخذ من وقت غير ربع ساعة تحضير وتسوية، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كب كيك البطاطس اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.

مكونات عمل الكب كيك

يتكون الكب كيك من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهش وهي كالآتي:-

٢ كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

٤ حبات بيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزيت النباتي.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

مقادير الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-

٣ أكواب بطاطس مهروسة.

حبة بيض.

كوب من الجبنة الشيدر المبشور.

٣ ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كب كيك البطاطس اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالتالي:-