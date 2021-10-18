طريقة عمل عجينة البيتزا المثالية لإعداد البيتزا بالبيت بكل سهولة

عجينة البيتزا المثالية ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل عجينة البيتزا المثالية.

مكونات عجينة البيتزا المثالية

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

كوب وربع من الحليب الدافئ.

بيضة.

ربع كوب زيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

أربع أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل عجينة البيتزا المثالية وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من الحليب الدافئ والبيضة وربع كوب الزيت وملعقة الخميرة الفورية والسكر مع بعضهم البعض باستخدام المضرب اليدوي.

وبعدما تختلط المكونات نقوم بإضافة الملح إلي الدقيق ثم نقوم بإضافة الدقيق إلي الخليط علي أربع مراحل ونخلط جيدا بين كل مرحلة.

وبعدما تختلط المكونات جيدا نقوم بعجن العجينة حتي تصبح بقوام ناعم وطري.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع العجينة في إناء وندهن سطح العجينة بالزيت ونقوم بتغطيتها ونتركها جانبا لمدة عشرين دقيقة حتى تختمر.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات والصوصات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل صوص الجبنة الرومي

المكونات:

١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير