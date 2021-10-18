أسنان مثل ألؤلؤ تبيض الأسنان ببعض الحيل البسيطة في المنزل، الكثير منا من يعاني من اصفرار الأسنان علي الرغم من غسلها كذا مره في اليوم وعلي الرغم من ذلك يكون بها جير، ولكي نقوم بعلاج هذا الاصفرار في لون الأسنان يجب عالينا دفع مبالغ طائلة من الأموال بسبب غلاء أطباء الأسنان بشكل مبالغ فيه، وقد يكون سبب اصفرار الأسنان طريقة خطاءه في غسل الأسنان أو طريقة خطاءه في تناول الأطعمة التي تسبب تصبغ علي الأسنان مما يجعها تتعرض بشكل اكبر إلي الاصفرار وتراكم الجير علي الأسنان مما يؤدي إلي ضرر في الأسنان وضعفها وجعلها تتعرض إلى التسوس بشكل اسرع إلي جانب أيضا الشكل الأسنان يصبح سئ والرائحة الفم تكون كريهه جدا مما يعرضنا للأحراج في معظم المواقف.بودرة الفحم لتبيض الأسنان:
- تعتبر بودره الفحم من أسرار تبيض الأسنان الغير معروفة للأسف غير مؤخرا وتساعد كثيرا في تبيض الأسنان والقضاء علي الاصفرار الناتج عن تناول القهوة والشاي والطعام الذي يحتوي علي تصبغات كثيرة،وهناك الكثير من شركات معجون الأسنان التي تتجه إلي استخدام قطرات الفحم في تركيبة معجون الأسنان لما تم اكتشافه من فوائد الفحم في تبيض الأسنان وتقوية اللثة،وتستخدم بودرة الفحم بشكل طبيعي مرة واحدة فقط في الأسبوع علي الأسنان حتي تعطي النتيجة المرغوب فيها، كما أنها تعطي اللثة القوه لتحافظ عاليها ضدد التسوس وتعطي رائحه جيدة للفم.
لان الإسنان واللثة في حاجه إلي العناية المستمرة لان الفم يعتبر النافذة علي الجسم،كما تعتقد بعض الثقافات قديم أن الفم هو المصدر الأساسي لحدوث أي أمراض في الجسم،فتعتبر رعاية الأسنان من الأشياء الضرورية والأساسية في الحياة، ويعتبر الكركم من الواد الهامة جدا للفم والأسنان لأنة يعتبر مطهر طبيعي للفم يستخدم لتعقيم الفم وتقليل حدوث الاصفرار في الأسنان، ويمكن أضافه الليمون وملح الصوديوم أيضا للتسريع من خواص الكركم علي الأسنان.
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أسنان مثل ألؤلؤ تبيض الأسنان ببعض الحيل البسيطة في المنزل، الكثير منا من يعاني من اصفرار الأسنان علي الرغم من غسلها كذا مره في اليوم وعلي الرغم من ذلك يكون بها جير، ولكي نقوم بعلاج هذا الاصفرار في لون الأسنان يجب عالينا دفع مبالغ طائلة من الأموال بسبب غلاء أطباء الأسنان بشكل مبالغ فيه، وقد يكون سبب اصفرار الأسنان طريقة خطاءه في غسل الأسنان أو طريقة خطاءه في تناول الأطعمة التي تسبب تصبغ علي الأسنان مما يجعها تتعرض بشكل اكبر إلي الاصفرار وتراكم الجير علي الأسنان مما يؤدي إلي ضرر في الأسنان وضعفها وجعلها تتعرض إلى التسوس بشكل اسرع إلي جانب أيضا الشكل الأسنان يصبح سئ والرائحة الفم تكون كريهه جدا مما يعرضنا للأحراج في معظم المواقف.بودرة الفحم لتبيض الأسنان:
- تعتبر بودره الفحم من أسرار تبيض الأسنان الغير معروفة للأسف غير مؤخرا وتساعد كثيرا في تبيض الأسنان والقضاء علي الاصفرار الناتج عن تناول القهوة والشاي والطعام الذي يحتوي علي تصبغات كثيرة،وهناك الكثير من شركات معجون الأسنان التي تتجه إلي استخدام قطرات الفحم في تركيبة معجون الأسنان لما تم اكتشافه من فوائد الفحم في تبيض الأسنان وتقوية اللثة،وتستخدم بودرة الفحم بشكل طبيعي مرة واحدة فقط في الأسبوع علي الأسنان حتي تعطي النتيجة المرغوب فيها، كما أنها تعطي اللثة القوه لتحافظ عاليها ضدد التسوس وتعطي رائحه جيدة للفم.
لان الإسنان واللثة في حاجه إلي العناية المستمرة لان الفم يعتبر النافذة علي الجسم،كما تعتقد بعض الثقافات قديم أن الفم هو المصدر الأساسي لحدوث أي أمراض في الجسم،فتعتبر رعاية الأسنان من الأشياء الضرورية والأساسية في الحياة، ويعتبر الكركم من الواد الهامة جدا للفم والأسنان لأنة يعتبر مطهر طبيعي للفم يستخدم لتعقيم الفم وتقليل حدوث الاصفرار في الأسنان، ويمكن أضافه الليمون وملح الصوديوم أيضا للتسريع من خواص الكركم علي الأسنان.
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