كيكة الرواني الهشة بطريقة سهلة وسريعة وشهية وبألذ كيكة هتجربوها

كيكة الرواني الهشة ، من أنواع الكيك اللذيذ والشهي والمميز الذي يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والرائع، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، كما تتميز بسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة كيكة جوز الهند بالزبادي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة الرواني الهشة بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات كيكة الرواني الهشة

تتكون كيكة الرواني الهشة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

كوب من الدقيق.

كوب من السميد الناعم.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

كوب من السكر الناعم.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الزيت النباتي.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة أو ملعقة صغيرة من البودر.

مقادير الشربات

3 كوب من الماء.

3 كوب من السكر.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيكة الرواني الهشة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والسكر الناعم والفانيليا، ثم نخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي. ثم نضيف الزبادي والزيت ونخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي حتى يذوب السكر. ثم نضيف السميد وجوز الهند، ثم نخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي. بعد ذلك ننخل الدقيق والبيكنج بودر على الخليط، ثم نخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي. ثم نحضر صينية مقاس 22×22 سم، ثم ندهنها بالزيت، ثم نسكب فيها الخليط، ونوزعه جيداً. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نخفض النار إلى 180 درجة مئوية، ثم نتركها حتى تنضج وتكتسب لوناً ذهبياً لمدة 35 دقيقة تقريباً. ثم نخرج الصينية من الفرن، ونسقيها مباشرة وهي ساخنة بالشربات، ثم نتركها تبرد تماماً. ثم نقطع الكيكة بالسكينة، ثم نزينها بالكرز أو جوز الهند. بعد ذلك نقدم كيكة الرواني في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات