 وصفة الكيوي المعجزة للبشرة وقولي وداعاً للبوتكس بعد اليوم

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تعد وصفة الكيوي، من أروع أنواع الوصفات التي تحتاج إليها المرأة لتحافظ على صحة البشرة وجمالها وحيويتها، وهذه الخلطة تحتوي على مواد طبيعية وآمنة على البشرة مثل : الكيوي الذي يعتبر مصدر جيد لفيتامين E الذي يحمي البشرة من التجاعيد، وأيضاً غني بحمض الفوليك الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، كما يحارب الشيخوخة ويحافظ على إنتاج الكولاجين الذي بدوره يقوي الجلد ويوحد لون البشرة بشكل سريع، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل وصفة الكيوي المعجزة.مكونات وصفة الكيوي
تتكون وصفة الكيوي من مكونات بسيطة ومفيدة للبشرة، وهى كالآتي:-
- 1 ثمرة كيوي مقشرة.
- ملعقة صغيرة من الحليب المجفف.
- ملعقة صغيرة من عسل النحل.
- 1ملعقة صغيرة من ماء الورد.
يتم تحضير وصفة الكيوي المعجزة لتفتيح البشرة بالطريقة التالية:-
- نقوم بهرس ثمرة الكيوي أو خلطها جيداً حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نقوم بإضافة الحليب المجفف وعسل النحل وماء الورد، ثم نخلط جيداً حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعم وكريمي.
- ثم يوضع الكريم في علبة زجاجية محكمة الغلق ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.
- يفضل استخدام الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع.
- نقوم بغسل الوجه بالغسول اليومي ثم نضع القليل من الكريم مع تدليك الوجه بحركات دائرية، ويترك على البشرة لمدة ساعة ثم يغسل بالماء البارد لتنشيط الدورة الدموية.
فوائد الكيوي للبشرة
يتميز الكيوي بالعديد من الفوائد للبشرة حيث يمنحها النضارة والإشراق، ومن أهم فوائده ما يلي:-
- يحتوي على الأحماض الأمينية التي تطهر البشرة من البكتيريا
- يحفز إنتاج الكولاجين في البشرة حيث يحتوي على فيتامين E الذي يرطب البشرة ويحفز إنتاج خلايا جديدة.
- يعمل على تسريع عملية التئام الجروح، كما يساعد في علاج الحروق الناتجة عن أشعة الشمس التي تظهر على الوجه.
- يعمل على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها.
- تقشير البشرة والتخلص من الخلايا الميتة حيث يحتوي الكيوي على نسبة عالية من الإنزيمات المفيدة والمقشرة.
- حماية الجلد من أشعة الشمس وعلامات الشيخوخة.
- يعمل على تجديد خلايا الجسم والبشرة.
- الوقاية من الإصابة بالأمراض الجلدية المتعددة والتي تكون سبب في تلوث البشرة.
الوسوم
تعد وصفة الكيوي، من أروع أنواع الوصفات التي تحتاج إليها المرأة لتحافظ على صحة البشرة وجمالها وحيويتها، وهذه الخلطة تحتوي على مواد طبيعية وآمنة على البشرة مثل : الكيوي الذي يعتبر مصدر جيد لفيتامين E الذي يحمي البشرة من التجاعيد، وأيضاً غني بحمض الفوليك الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، كما يحارب الشيخوخة ويحافظ على إنتاج الكولاجين الذي بدوره يقوي الجلد ويوحد لون البشرة بشكل سريع، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل وصفة الكيوي المعجزة.مكونات وصفة الكيوي
تتكون وصفة الكيوي من مكونات بسيطة ومفيدة للبشرة، وهى كالآتي:-
- 1 ثمرة كيوي مقشرة.
- ملعقة صغيرة من الحليب المجفف.
- ملعقة صغيرة من عسل النحل.
- 1ملعقة صغيرة من ماء الورد.
يتم تحضير وصفة الكيوي المعجزة لتفتيح البشرة بالطريقة التالية:-
- نقوم بهرس ثمرة الكيوي أو خلطها جيداً حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نقوم بإضافة الحليب المجفف وعسل النحل وماء الورد، ثم نخلط جيداً حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعم وكريمي.
- ثم يوضع الكريم في علبة زجاجية محكمة الغلق ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.
- يفضل استخدام الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع.
- نقوم بغسل الوجه بالغسول اليومي ثم نضع القليل من الكريم مع تدليك الوجه بحركات دائرية، ويترك على البشرة لمدة ساعة ثم يغسل بالماء البارد لتنشيط الدورة الدموية.
فوائد الكيوي للبشرة
يتميز الكيوي بالعديد من الفوائد للبشرة حيث يمنحها النضارة والإشراق، ومن أهم فوائده ما يلي:-
- يحتوي على الأحماض الأمينية التي تطهر البشرة من البكتيريا
- يحفز إنتاج الكولاجين في البشرة حيث يحتوي على فيتامين E الذي يرطب البشرة ويحفز إنتاج خلايا جديدة.
- يعمل على تسريع عملية التئام الجروح، كما يساعد في علاج الحروق الناتجة عن أشعة الشمس التي تظهر على الوجه.
- يعمل على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها.
- تقشير البشرة والتخلص من الخلايا الميتة حيث يحتوي الكيوي على نسبة عالية من الإنزيمات المفيدة والمقشرة.
- حماية الجلد من أشعة الشمس وعلامات الشيخوخة.
- يعمل على تجديد خلايا الجسم والبشرة.
- الوقاية من الإصابة بالأمراض الجلدية المتعددة والتي تكون سبب في تلوث البشرة.
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